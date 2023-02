Kim Jong Un de Corée du Nord préside un grand défilé militaire

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a amené sa jeune fille à un immense défilé militaire montrant le dernier matériel de son arsenal nucléaire à croissance rapide, y compris des missiles balistiques intercontinentaux conçus pour atteindre les États-Unis, ont déclaré les médias d’État. Jeudi.

Des photos nord-coréennes du défilé de mercredi soir dans la capitale, Pyongyang, ont montré que Kim, vêtu d’un manteau noir et d’un feutre, a assisté à l’événement avec sa femme et sa fille, lors de la dernière apparition publique récente de la jeune fille. Kim souriait et levait la main depuis un balcon alors que des milliers de soldats s’alignaient sur une place Kim Il Sung illuminée, du nom de son grand-père et fondateur de la nation.

Le défilé a marqué le 75e anniversaire de la fondation de l’armée nord-coréenne et est intervenu après des semaines de préparatifs impliquant un grand nombre de soldats et de civils mobilisés pour glorifier le règne de Kim et ses efforts incessants pour cimenter le statut du Nord en tant que puissance nucléaire.

L’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord a déclaré que le défilé présentait une variété d’armes à capacité nucléaire qui alimentent les tensions avec ses voisins et les États-Unis, y compris des armes nucléaires tactiques ciblant la Corée du Sud et des ICBM, que l’agence a décrites comme des armes cruciales soutenant le Nord. confrontation de pouvoir à pouvoir, tous azimuts » contre les ennemis.

Des images satellites commerciales du défilé diffusées par Maxar Technologies Inc. montraient d’énormes camions porteurs de missiles passant sur la route principale de la place sous le regard de milliers de spectateurs.

Lee Sung-jun, porte-parole des chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud, a déclaré lors d’un briefing que les militaires sud-coréen et américain analysaient de près les photos et les rapports nord-coréens pour évaluer l’armement.

Les défilés militaires nord-coréens sont surveillés de près par des gouvernements et des experts extérieurs, car ils présentent souvent des armes nouvellement développées que le Nord a l’intention de tester ou de déployer.

Certains experts avaient prévu que la Corée du Nord utiliserait le défilé pour présenter un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide, qui serait potentiellement un ajout crucial à l’arsenal à longue portée du pays ciblant le continent américain.

En décembre, Kim avait supervisé un test d’un “moteur à combustible solide à forte poussée” pour une nouvelle arme stratégique qui, selon lui, serait développée dans “le laps de temps le plus court”, qui, selon les experts, faisait probablement référence à un ICBM à combustible solide.

L’utilisation de combustible solide offre potentiellement une plus grande mobilité pour les missiles et réduit le temps de préparation au lancement. Tous les ICBM que le Nord a testés en vol depuis 2017 utilisaient des ergols liquides.

Les ICBM à combustible solide ont mis en évidence une longue liste de souhaits annoncée par Kim dans le cadre d’un plan quinquennal de développement des armes en 2021, qui comprenait également des armes nucléaires tactiques, des missiles hypersoniques, des sous-marins à propulsion nucléaire et des satellites espions.

Le défilé a eu lieu un jour après que Kim a amené sa fille, Kim Ju Ae, rendre visite aux troupes pour marquer l’anniversaire alors qu’il louait la “puissance irrésistible” de son armée nucléaire.

On pense que Kim Ju Ae a 9 ou 10 ans et son deuxième enfant. Les analystes disent que la décision de Kim d’amener sa fille à des événements publics liés à son armée est de rappeler au monde qu’il n’a pas l’intention de rendre volontairement ses armes nucléaires, qu’il considère apparemment comme la meilleure garantie de sa survie et de l’extension du règne dynastique de sa famille. .

Kim Tong-hyung, Associated Press