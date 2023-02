Kim Jong Un de Corée du Nord met sa fille au centre d’un somptueux banquet militaire

Séoul, Corée du Sud

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a amené un enfant qui serait sa fille à un somptueux banquet dans une caserne militaire mardi, le dernier signe que la jeune fille est peut-être préparée comme son éventuel successeur dans un régime familial autoritaire datant de plusieurs décennies.

La fille – qui serait le deuxième enfant de Kim, Ju Ae, qui a environ 9 ans – et son père ont été rejoints par sa femme, Ri Sol Ju, lors de la visite à la caserne et du banquet qui a suivi pour marquer le 75e anniversaire de la fondation. de l’Armée populaire coréenne (KPA), ont rapporté mercredi les médias officiels.

Un rapport de l’agence de presse centrale coréenne (KCNA) a décrit le fait de voir Kim et sa fille “respectée” comme un rêve devenu réalité pour les responsables militaires lors du banquet.

Des photos publiées par le journal officiel Rodong Sinmun montraient la jeune fille marchant à côté de Kim et de sa mère alors qu’elles entraient dans la salle pour le banquet sous les applaudissements des officiers militaires.

Au banquet, la jeune fille était assise au centre de la table principale entre Kim et sa mère.

Dans un pays où la famille Kim et l’armée sont toutes puissantes, la présence de la jeune fille à un événement aussi important envoie des signaux clairs, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.

“En incluant ostensiblement sa femme et sa fille, Kim veut que les observateurs nationaux et étrangers voient sa dynastie familiale et l’armée nord-coréenne comme irrévocablement liées”, a-t-il déclaré.

D’autres observateurs ont déclaré qu’il était clair que Kim avait choisi son successeur, confirmant les spéculations qui avaient commencé avec l’apparition de la jeune fille lors du lancement test en novembre d’un missile balistique intercontinental (ICBM) avec son père.

Le législateur sud-coréen et secrétaire du Service national de renseignement, Yoo Sang-bum, a déclaré après ce lancement que la jeune fille était considérée comme Ju Ae.

Des images montraient les deux marchant main dans la main tout en inspectant l’énorme missile, tandis que les médias d’État l’appelaient la fille “bien-aimée” de Kim.

Les médias d’État nord-coréens ont publié un article plus tard ce mois-là avec des photos de Kim et de sa fille, la décrivant comme son enfant “le plus aimé”, a déclaré Cheong Seong-chang, analyste principal à l’Institut Sejong en Corée du Sud.

“Compte tenu de cela, il ne fait plus aucun doute que Kim Ju Ae a été nommé successeur de Kim Jong Un, et il est nécessaire de prêter attention à la manière dont cela affectera les politiques intérieure et étrangère de la Corée du Nord à moyen et long terme”. terme, et comment les Nord-Coréens accepteront la succession de la quatrième génération », a déclaré Cheong.

Le règne de la famille Kim en Corée du Nord remonte à 1948, lorsque Kim Il Sung est arrivé au pouvoir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

A sa mort en 1994, son fils Kim Jong Il prend le contrôle du pays. Kim Jong Un est arrivé au pouvoir en décembre 2011 après la mort de Kim Jong Il, son père.

Rien n’indique que Kim Jong Un passerait bientôt la direction.

Alors que le régime de Kim a déjà organisé de tels banquets pour l’armée, les photos de l’événement de mardi dépeignent un cadre plus éclaboussant que jamais auparavant.

“Le somptueux banquet de Kim commémorant les forces armées est destiné à montrer que les officiers sont très respectés dans la société et que les soldats sont bien soutenus par l’État”, a déclaré Easley.

KCNA a rapporté que Kim Jong Un avait prononcé un discours lors du banquet au cours duquel le dirigeant nord-coréen a félicité et encouragé l’armée sans faire de remarques sur les États-Unis ou la Corée du Sud.

Le banquet de mardi a eu lieu un jour avant ce que de nombreux experts s’attendent à être le plus grand défilé militaire jamais organisé en Corée du Nord.

Pyongyang vient de connaître une année record d’essais de missiles, et les analystes s’attendent à voir des exemples de ces missiles et plus encore lors d’un événement qui devrait commencer tard mercredi soir.