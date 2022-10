Kim Jong Un de Corée du Nord change de garde-robe et enfile une tunique blanche et un chapeau safari

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a récemment fait la une des journaux pour son comportement ouvertement agressif à la suite d’une série de tests de missiles non planifiés, mais les utilisateurs des médias sociaux cette semaine ont été intrigués pour une autre raison : sa tenue vestimentaire.

Kim s’est éloigné de sa tenue noire habituelle et a enfilé une tunique blanche et un chapeau de style safari tout en regardant des exercices militaires dans un endroit non divulgué en Corée du Nord la semaine dernière, bien que les images ne soient apparues que lundi.

UN PORTE-PORTE AMÉRICAIN À PUISSANCE NUCLÉAIRE REJOINT LES NAVIRES DE GUERRE DE LA CORÉE DU SUD POUR DES EXERCICES APRÈS LE LANCEMENT DE MISSILES EN CORÉE DU NORD

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à commenter son changement de garde-robe, certains comparant le leader indiscipliné aux icônes de la culture pop.

Un utilisateur de Twitter a posté un GIF de Richard Attenborough du film “Jurassic Park” de 1993 où il portait une chemise blanche et un chapeau kaki.

Le clip était associé à la citation “Bienvenue à Jurassic Park”.

Un autre utilisateur de Twitter a posté une photo de Diane Keaton du film “Something’s Gotta Give” de 2003 où elle était également vêtue d’un haut blanc avec un bob blanc.

KIM JONG UN DE LA CORÉE DU NORD A SUPERVISÉ LA FORMATION MILITAIRE NUCLÉAIRE TACTIQUE

La photo a été publiée côte à côte à côté de celle de Kim avec un tweet qui disait : “Kim Jong Un : icône de la grand-mère côtière”.

Un autre utilisateur des médias sociaux a déclaré : “Kim Jong Un faisant la ‘Instagram Vacation Girl’ est précieux.”

Kim a supervisé l’entraînement de l’unité d’opérations nucléaires tactiques de la Corée du Nord du 25 septembre à dimanche dans le but de renforcer davantage les capacités militaires de Pyongyang.

Plus tôt ce mois-ci, la Corée du Nord a effectué au moins sept essais de missiles non planifiés, dont un missile balistique à portée intermédiaire qui a été tiré au-dessus du Japon.

Les États-Unis et leurs alliés régionaux comme la Corée du Sud, le Japon et les Philippines ont réagi en lançant des exercices militaires conjoints et en repositionnant un porte-avions américain à propulsion nucléaire.