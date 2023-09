Kim Jong Un arrive dans une ville portuaire russe où on lui montre des bombardiers russes à capacité nucléaire

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est arrivé samedi dans le port de Vladivostok, à l’extrême est de la Russie, où on lui a montré des bombardiers à capacité nucléaire alors qu’il poursuivait un voyage qui a suscité des inquiétudes occidentales concernant une alliance d’armes qui pourrait alimenter La guerre du président russe Vladimir Poutine contre l’Ukraine.

La visite de Kim en Russie, soulignée par un sommet avec Poutine mercredi, intervient dans un contexte de coopération militaire entre les pays dans lequel la Corée du Nord pourrait potentiellement rechercher des technologies russes pour faire progresser le programme nucléaire militaire de Kim en échange de la fourniture à la Russie de munitions dont elle a cruellement besoin.

Plus tard à Vladivostok, Kim devrait voir des navires russes de la flotte du Pacifique du pays, ce qui pourrait être une autre indication de ce qu’il attend de la Russie. Cela fait suite à sa visite vendredi dans une usine produisant des avions de combat russes avancés.

Kim a souligné ces derniers mois la nécessité de renforcer sa marine pour contrer les moyens navals avancés des États-Unis, qui ont étendu leurs exercices militaires combinés avec la Corée du Sud pour contrer la menace croissante du Nord.

Les analystes estiment que l’accent mis par Kim sur la force navale pourrait être motivé par ses ambitions d’acquérir des technologies sophistiquées pour les sous-marins à missiles balistiques et les sous-marins à propulsion nucléaire, ainsi que par le lancement d’exercices navals conjoints entre la Russie et la Corée du Nord.

Oleg Kozhemyako, gouverneur de la région russe de Primorsky, a annoncé l’arrivée de Kim dans la ville d’Artyom, à environ 40 kilomètres (25 miles) au nord-est de Vladivostok. Kozhemyako a publié une vidéo montrant l’arrivée de Kim sur une chaîne d’application de messagerie qui montrait Kim souriant alors qu’il descendait de son train vert et jaune et était accueilli par des enfants lui présentant des fleurs.

Après son arrivée à Artyom, Kim s’est rendu à l’aéroport de Vladivostok, juste à l’extérieur de la ville, où le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et d’autres responsables militaires lui ont montré les bombardiers stratégiques russes à capacité nucléaire et une série d’autres avions de combat. Choïgou a également présenté à Kim le dernier missile russe, le Kinzhal hypersonique, transporté par l’avion de combat MiG-31.

Après avoir rencontré Poutine au principal port spatial russe, un endroit qui a exprimé le désir de Kim d’obtenir l’aide de la Russie dans ses efforts pour acquérir des moyens de reconnaissance spatiaux et des technologies de missiles, le dirigeant nord-coréen est réapparu vendredi dans la ville extrême-orientale de Komsomolsk-sur-Amour pour une visite d’une usine produisant les avions de combat russes Su-57.

Les experts estiment qu’une éventuelle coopération militaire entre les deux pays pourrait inclure des efforts visant à moderniser l’armée de l’air nord-coréenne, qui s’appuie sur des avions de guerre envoyés par l’Union soviétique dans les années 1980.

Les projets de Kim visant à voir des navires de guerre russes à Vladivostok pourraient être une autre indication de ce qu’il attend de la Russie, peut-être en échange de fournitures de munitions pour reconstituer les réserves en déclin de Poutine alors que son invasion de l’Ukraine se transforme en une guerre d’usure de longue durée.

L’agence de presse centrale coréenne officielle de Pyongyang a déclaré samedi que lors de sa visite à l’usine aéronautique de Komsomolsk-sur-l’Amour, Kim avait exprimé son « respect sincère » pour ce qu’il a décrit comme les technologies aéronautiques russes en progrès rapide, qui, selon lui, « dépassaient les menaces extérieures potentielles ». », un commentaire également souligné par les médias russes.

Les médias d’État nord-coréens ont rapporté avec un jour de retard les activités de Kim en Russie, tout en préparant les détails pour répondre aux objectifs de propagande du gouvernement.

Le cabinet russe a publié vendredi une vidéo montrant Kim sur une plate-forme surélevée regardant le cockpit d’un Su-57 tout en écoutant son pilote. Kim a également souri et applaudi lorsqu’un avion de combat Su-35 a atterri après un vol de démonstration.

Lors d’un déjeuner organisé par des responsables russes, le plus haut officier militaire de Kim, le maréchal Ri Pyong Chol, a déclaré que la visite de son chef dans les installations « ajoutait une autre page glorieuse » aux relations entre les deux pays, a indiqué KCNA. La délégation de Kim comprend également les plus hauts commandants de l’armée de l’air et de la marine nord-coréennes.

Poutine a informé vendredi le président biélorusse Alexandre Loukachenko de son sommet avec Kim. Lors de leur réunion à Sotchi, station balnéaire de la mer Noire, Loukachenko a suggéré que la Biélorussie pourrait rejoindre la Russie et la Corée du Nord dans une « coopération à trois ».

Le voyage de Kim en Russie, son premier depuis avril 2019, lorsqu’il a rencontré Poutine à Vladivostok, a eu lieu quelques jours après qu’il ait assisté à une cérémonie dans un chantier naval militaire nord-coréen où le pays a dévoilé un prétendu sous-marin nucléaire d’attaque.

Les médias d’État ont affirmé qu’il était capable de lancer des armes nucléaires tactiques depuis l’eau. Mais l’armée sud-coréenne a exprimé des doutes quant aux capacités opérationnelles du sous-marin, résultat de la transformation d’un sous-marin existant pour y installer des tubes de lancement de missiles.

Kim a annoncé son objectif d’acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire, capables de parcourir silencieusement de longues distances et de s’approcher des côtes ennemies pour lancer des frappes, un atout clé dans ses efforts visant à construire un arsenal nucléaire viable qui pourrait menacer les États-Unis. Les analystes affirment que de telles capacités seraient irréalisables pour le Nord sans aide extérieure.

Poutine a réitéré vendredi que la Russie respecterait les sanctions de l’ONU, dont certaines interdisent à la Corée du Nord d’exporter ou d’importer des armes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré séparément qu’aucun accord de coopération militaire bilatérale n’avait été signé après la réunion Poutine-Kim mercredi.

Les experts estiment que la Corée du Nord et la Russie ne publieront probablement pas d’accords sur les armes pour éviter de plus vives critiques internationales.

Kim, dont la visite en Russie est son premier voyage à l’étranger depuis la pandémie de COVID-19, souhaite renforcer la visibilité de ses partenariats avec Moscou et Pékin alors qu’il tente de briser l’isolement international et d’insérer Pyongyang dans un front uni contre Washington. . Certains experts sud-coréens estiment que Kim pourrait également poursuivre une rencontre avec le président chinois Xi Jinping.

Autre signe de l’ouverture post-pandémique du Nord, KCNA a déclaré samedi qu’une équipe d’athlètes nord-coréens avait quitté la capitale du pays, Pyongyang, pour participer aux Jeux asiatiques qui débuteront la semaine prochaine à Hangzhou, en Chine. Le gouvernement sud-coréen affirme qu’environ 190 athlètes nord-coréens sont inscrits à l’événement.

Depuis l’année dernière, les États-Unis accusent la Corée du Nord de fournir à la Russie des munitions, des obus d’artillerie et des roquettes, dont beaucoup sont probablement des copies de munitions de l’ère soviétique. Des responsables sud-coréens ont déclaré que les armes nord-coréennes fournies à la Russie avaient déjà été utilisées en Ukraine.

Certains analystes se demandent dans quelle mesure la Russie serait disposée à partager sa technologie en matière d’armes sensibles en échange d’armes conventionnelles nord-coréennes. Mais d’autres estiment que c’est désormais une possibilité à envisager alors que la Russie cherche désespérément à reconstituer ses réserves épuisées.

Après une réunion à Séoul pour discuter des stratégies de dissuasion nucléaire des alliés, les responsables américains et sud-coréens ont intensifié vendredi leur condamnation des récentes mesures prises par la Russie et la Corée du Nord.

Sasha Baker, sous-secrétaire américain à la Défense pour la politique, a déclaré que Washington continuerait « d’essayer d’identifier, de dénoncer et de contrer les tentatives russes d’acquérir du matériel militaire, encore une fois, pour poursuivre leur guerre illégale contre l’Ukraine ».

Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chang Ho-jin a déclaré que Washington et Séoul, tout en renforçant leur coopération en matière de sécurité, veilleraient à ce que Moscou subisse des conséquences s’il contribue à faire progresser le programme d’armement de la Corée du Nord.

Kim Tong-hyung et Hyung-jin Kim, Associated Press