Kim Jong Un arrive à la rencontre de Poutine dans un train blindé à une vitesse maximale de 40 km/h : « plus sûr »

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est arrivé mardi en Russie à bord d’un train blindé vert foncé pour une rencontre controversée avec le président russe Vladimir Poutine.

Kim est arrivé en Russie à bord de son train personnel, une forteresse lente et pare-balles qui ne peut parcourir qu’environ 40 kilomètres par heure sur le système ferroviaire archaïque de la Corée du Nord, selon un rapport de Reuters.

Ahn Byung-min, un expert sud-coréen des transports nord-coréens, a déclaré à Reuters que le train fonctionnerait mieux pour sécuriser le dirigeant nord-coréen et serait plus confortable que la flotte d’avions vieillissante du pays.

« Même s’il est lent, le train est plus sûr et plus confortable que toute autre chose pour un dirigeant nord-coréen », a déclaré Ahn.

LA CORÉE DU SUD AVERTIT POUTINE D’AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE AVEC KIM JONG UN : « DE NOMBREUX PAYS REGARDENT »

Kim est arrivé en Russie après avoir quitté la capitale nord-coréenne dimanche, selon un rapport de l’Associated Press.

Les trains utilisés par Kim auraient entre 10 et 15 wagons, dont beaucoup sont conçus uniquement pour être utilisés par le dictateur lui-même. D’autres voitures accueillent du personnel de sécurité et médical, selon le rapport de Reuters.

L’utilisation du train n’est pas nouvelle pour les dirigeants nord-coréens, les anciens dictateurs Kim Il Sung et Kim Jong Il ayant également largement utilisé le rail pendant leur mandat. Pour l’actuel dirigeant nord-coréen, son voyage sera interrompu en Russie afin de pouvoir changer les roues du train afin de travailler sur les lignes ferroviaires russes.

Malgré les informations selon lesquelles Kim rencontrerait Poutine à Vladivostok, une ville russe proche de la frontière avec la Corée du Nord, l’agence de presse russe RIA-Novosti a rapporté que le train transportant Kim se dirigeait vers le nord et traversait la rivière Razdolnaya pour s’éloigner de Vladivostok. Le train est finalement arrivé à Ussuriysk, une ville située à environ 60 kilomètres au nord de Vladivstok, selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

POUTINE ET KIM JONG UN SE RENCONTRERONT EN RUSSIE DANS UN MESSAGE DE PROFI À L’OUEST

La destination finale de Kim en Russie est encore inconnue, bien que certaines agences de presse russes aient émis l’hypothèse que la rencontre avec Poutine aurait lieu au port spatial de Vostochny, où Poutine devrait se rendre prochainement, mais a jusqu’à présent refusé de dire aux journalistes le but de sa visite là-bas. . Mais cette installation se trouve à environ 900 kilomètres (environ 560 miles) au nord-ouest d’Ussuriysk.

Le dirigeant nord-coréen serait accompagné lors de son voyage par un responsable du parti au pouvoir, chargé de la politique en matière d’armements. Ces rapports pourraient confirmer les spéculations largement répandues selon lesquelles la Russie rechercherait des munitions auprès de la Corée du Nord pour l’aider dans son effort de guerre en Ukraine, tandis que Kim pourrait chercher en échange une aide économique et une technologie militaire.

Rebekah Koffler, analyste du renseignement militaire stratégique, ancien haut responsable de la Defense Intelligence Agency et auteur du « Poutine’s Playbook », a déclaré lundi à Fox News Digital que la coopération entre les deux pays serait probablement mutuellement bénéfique pour les deux pays et constituerait une menace pour l’Occident. intérêts.

Les États-Unis menacent la Corée du Nord à propos d’un accord sur les armes avec la Russie et déclarent que le pays « paiera un prix »

« La Russie, en tant que l’un des leaders mondiaux dans les technologies nucléaires, satellitaires, de lancement spatial et de missiles, peut aider la Corée du Nord à renforcer sa base technologique militaro-industrielle », a noté Koffler. « Ce n’est pas une coïncidence si la Corée du Nord a récemment dévoilé son nouveau sous-marin nucléaire d’attaque tactique. La Corée du Nord augmentant son arsenal d’armes de destruction massive n’est évidemment pas dans l’intérêt des États-Unis. »

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain (NSC), John Kirby, a déclaré le mois dernier que les négociations entre la Russie et la Corée du Nord sur l’envoi d’armes à la Russie par ce pays isolé « avançaient activement », malgré les assurances publiques de la Corée du Nord ces derniers mois selon lesquelles elle n’enverrait pas d’armes à la Russie. des armes pour soutenir les efforts en Ukraine.

« Nous disposons de nouvelles informations, que nous pouvons partager aujourd’hui, selon lesquelles les négociations sur les armements entre la Russie et la RPDC progressent activement », a déclaré Kirby. « Après ces négociations, des discussions à haut niveau pourraient se poursuivre dans les mois à venir. Parmi ces accords potentiels, la Russie recevrait de la RPDC des quantités importantes et de multiples types de munitions, que l’armée russe envisage d’utiliser en Ukraine. »

Adrienne Watson, porte-parole du NSC, a déclaré lundi à Fox News Digital que les discussions sur les armes se poursuivraient probablement alors que les deux dirigeants se rencontreraient en Russie.

« Comme nous l’avons publiquement averti, les discussions sur les armes entre la Russie et la RPDC devraient se poursuivre pendant le voyage de Kim Jong-Un en Russie », a déclaré Watson. « Nous exhortons la RPDC à respecter les engagements publics pris par Pyongyang de ne pas fournir ni vendre d’armes à la Russie. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.