KIM Jong Un pourrait assembler un arsenal mortel de 240 armes nucléaires et missiles balistiques qui pourraient anéantir l’Occident.

Un rapport d’un groupe de réflexion a averti que les alliés doivent identifier des stratégies pour contrer toute tentative de guerre nucléaire de la Corée du Nord qui «pourrait causer des millions de morts».

Kim Jong Un pourrait avoir un arsenal de jusqu’à 242 armes nucléaires d’ici 2027, selon un rapport de recherche[/caption]

Le roi Jong Un « semble construire une force nucléaire capable de permettre la domination de la péninsule »[/caption]

Le rapport de recherche de l’Asan Institute for Policy Studies et du Rand Corp a estimé que le pays pourrait posséder jusqu’à 242 armes nucléaires et des dizaines de missiles balistiques intercontinentaux d’ici 2027.

Il dit que Kim Jong Un «semble être en train de construire une force nucléaire capable de permettre la domination de la péninsule», avertissant que des défenses «renforcées» de la Corée du Sud et des États-Unis «pour maintenir la dissuasion» devraient être mises en place.

Le rapport, intitulé Contrer les risques des armes nucléaires nord-coréennes, a déclaré: «On estime que le nombre total d’armes nucléaires nord-coréennes d’ici 2027 se situerait entre 151 et 242, en plus des dizaines de missiles balistiques intercontinentaux mobiles.

«Nous estimons le nombre d’armes nucléaires de la Corée du Nord de 2017 à 2027, avec une valeur de départ de 30 à 60 armes nucléaires en 2017, avec une à deux armes au plutonium ajoutées d’ici 2020, et avec un nombre croissant de 12 ou 18 armes par an. armes par an. »

Il a appelé Séoul et Washington à examiner des options telles que le fait de consacrer des armes nucléaires stratégiques américaines à cibler le Nord afin de dissuader toute tentative de guerre nucléaire.

Une activité accrue a été observée au Youngbyon Nuclear Science and Weapons Research Center[/caption]

Un défilé militaire avec ce qui semble être un nouveau missile balistique intercontinental possible sur la place Kim Il Sung à Pyongyang,[/caption]

On pense que les exploits accrus sur le site se poursuivent depuis fin février[/caption]

«Dans la perspective de la menace d’armes nucléaires plus sérieuse que la Corée du Nord pourrait poser d’ici 2027, la République de Corée et les États-Unis sont les plus susceptibles de dissuader l’utilisation de l’arme nucléaire nord-coréenne s’ils développent les capacités pour mieux se défendre contre le nucléaire nordique. l’utilisation d’armes et de pouvoir vaincre la Corée du Nord de quelque manière qu’elle utilise des armes nucléaires », indique le rapport.

«La République de Corée et les États-Unis doivent renforcer leur alliance, orienter leurs plans et leurs achats pour contrer l’éventail des utilisations possibles d’armes nucléaires nord-coréennes et démontrer clairement leur intention et leur capacité à détruire le régime s’il utilise des armes nucléaires.»

Il ajoute que si les deux pays sont en mesure de le faire, la Corée du Nord «espère conclure que ses armes nucléaires sont une responsabilité et sera disposée à négocier au moins un certain degré de dénucléarisation».

Le rapport a également averti que le Nord pourrait déployer des attaques de «manières beaucoup plus coercitives et diverses» à mesure que sa capacité nucléaire progresserait.

Il ajoute: «La meilleure façon d’éviter une telle guerre est de s’y préparer et de démontrer à la Corée du Nord qu’elle ne peut pas gagner un tel conflit, même si elle utilise des armes nucléaires.»

Elle intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la péninsule coréenne.

Au cours des dernières semaines, la Corée du Nord a menacé les États-Unis de ce qu’elle a appelé «une puissance invincible» après que Joe Biden ait critiqué les essais de missiles.

Le mois dernier, Kim Jong-un a déployé deux essais de missiles balistiques dans la mer du Japon, dans ce qui a été qualifié de «démonstration de force» pour intimider le nouveau président.

Les missiles de Kim Jong Un défilent à Pyongyang[/caption]

Depuis son élection, Biden a tenu à convaincre la Corée du Nord de s’engager dans des discussions sur son programme nucléaire, mais ils ont ignoré les appels et ont plutôt lancé des projectiles depuis sa côte est.

Après avoir déployé un deuxième missile en moins de 24 heures, le pays a été qualifié de «menace catastrophique» par les forces de sécurité mondiales.

L’un des hauts fonctionnaires du pays a qualifié le président de «gangster» et qui a fait un «premier faux pas» après ses commentaires sur les tests.

Kim Jong-un Le régime a testé deux missiles à courte portée au large de sa côte est, lors des premiers lancements balistiques depuis la prise de fonction de Biden.

Ri Pyong Chol a riposté au Président disant que c’était «une logique de gangster» pour les États-Unis de critiquer les tests d’armes tactiques du Nord alors que l’Américain lui-même effectuait des tests similaires.

Les craintes d’une guerre avec la Corée du Nord continuent d’augmenter après qu’une «activité accrue» a été détectée ce mois-ci sur le principal site de test de l’État.

Des images satellites montrant leur campagne de construction continue ont amené les experts à croire que l’État secret intensifie maintenant son programme nucléaire.

Des experts ont déclaré à The Sun Online que la Corée du Nord avait financé des cyber-braquages ​​massifs, mené des transactions illégales et même vendu des armes à des terroristes dans leur nouvelle tentative d’éliminer l’Occident, ce qui a suscité des problèmes de sécurité.

Aujourd’hui, de nouvelles images satellites sont apparues, montrant une activité accrue au Centre de recherche sur les sciences nucléaires et les armes de Youngbyon, situé à environ 100 km de la capitale du pays, Pyongyang.

Sur les images, une centrale à vapeur alimentée au charbon peut être vue en fonctionnement sur le site, qui serait, selon la rumeur, l’endroit où se trouvent les quelque quatre douzaines d’armes nucléaires de l’État.

Pendant ce temps, Kim Jong Un semble prêt à lancer un sous-marin capable de frapper n’importe où dans le monde avec des missiles nucléaires.





Des images satellites du chantier naval Sinpho Sud de la Corée du Nord indiquent que la cale sèche flottante a été récemment repositionnée le long du quai de lancement des sous-marins du hall de construction.

Selon une analyse d’experts du think-tank Stimson Center, publiée sur 38 nord, il suggère que le nouveau sous-marin de missiles balistiques – qui est en construction depuis plusieurs années – pourrait «être en voie d’achèvement ou prêt à être déployé et lancé dans un proche avenir».

L’article ajoute: «Alternativement, la cale sèche peut être là pour l’ajustement de l’alignement des rails avec ceux du quai, car aucun sous-marin n’est connu pour avoir été lancé à partir de cet endroit pour le moment.»