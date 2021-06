Kim Jong-un, allégé, se prépare à une « confrontation » avec les États-Unis et promet de construire plus d’armes nucléaires au mépris de Biden

A SLIMMER Kim Jong-un dit qu’il se prépare à une « confrontation » militaire avec les États-Unis.

Le dictateur nord-coréen a également promis de construire plus d’armes nucléaires au mépris du président Joe Biden.

PA

Le dictateur nord-coréen a lancé une nouvelle menace contre les États-Unis[/caption]

La méga agence

Mais le président américain Joe Biden ne mord pas – pour l’instant[/caption]

Reuters

La Corée du Nord est nucléaire, selon son chef vantard[/caption]

Il a déclaré que le pays devrait être prêt à la fois au dialogue et, en particulier, à la confrontation avec l’Amérique, ont rapporté vendredi les médias d’État.

C’est son premier message envers les États-Unis depuis l’investiture de Biden.

Jong-un a proféré la menace en s’adressant à une réunion clé du Parti des travailleurs selon les médias d’État, l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA).

Il « a fait une analyse détaillée de la tendance politique de la nouvelle administration américaine envers notre République, et a clarifié la contre-attaque stratégique et tactique appropriée et la direction des activités à maintenir dans les relations avec les États-Unis dans les jours à venir ».

KCNA a ajouté que « le secrétaire général a souligné la nécessité de se préparer à la fois au dialogue et à la confrontation.

« Surtout pour se préparer pleinement à la confrontation afin de protéger la dignité de notre État et ses intérêts pour un développement indépendant et de garantir de manière fiable l’environnement pacifique et la sécurité de notre État. »

Jong-un a également appelé à « réagir vivement et rapidement à l’évolution rapide de la situation et à concentrer ses efforts sur la prise de contrôle stable de la situation dans la péninsule coréenne », a déclaré l’agence.

AP : Presse Associée

La Corée du Nord a fait une série de tests en mars 2021[/caption]

AP : Presse Associée

Le dictateur nord-coréen a proféré de nouvelles menaces[/caption]

Ses commentaires sont venus en s’adressant à la réunion plénière du troisième jour du Comité central du parti.

Pyongyang avait déjà accusé Biden de mener une « politique hostile ».

Il a également qualifié de « grosse erreur » le vœu du démocrate de faire face à la menace posée par le programme nucléaire du Nord « par la diplomatie ainsi que par une dissuasion sévère ».

La menace de Jong-un a été proférée quelques jours après que les États-Unis et d’autres aient exhorté le Nord à abandonner son programme nucléaire et à reprendre les pourparlers.

Mais le dictateur a déclaré la semaine dernière que l’armée nord-coréenne doit rester en état d’alerte élevé pour défendre sa sécurité nationale.

Sa déclaration menaçante indique qu’il va probablement pousser à renforcer son arsenal nucléaire.

Bien qu’il fasse pression sur Washington pour qu’il renonce à ce que la Corée du Nord considère comme une politique américaine hostile, il se préparera également à la reprise des pourparlers, selon certains experts.

Laboratoires de la planète

Une activité accrue a été observée au Youngbyon Nuclear Science and Weapons Research Center[/caption]

Biden a déclaré qu’il « ne rencontrerait pas » Kim sans un plan concret de négociation sur l’arsenal nucléaire de Pyongyang, lors d’une visite à Washington le mois dernier du président sud-coréen Moon Jae-in.

Il a également dénoncé la relation amicale de l’ex-président Donald Trump avec Jong-un, affirmant qu’il « ne ferait pas ce qui avait été fait récemment.

« Je ne lui donnerais pas tout ce qu’il recherche – une reconnaissance internationale ».

La Maison Blanche a déclaré qu’elle poursuivait désormais « une approche pratique calibrée » – un jargon diplomatique pour être discret, tout en étant ouvert d’esprit.

« Nous comprenons où les efforts précédents dans le passé ont eu des difficultés et nous avons essayé d’en tirer des leçons », a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche.

La Corée du Nord a effectué six essais de bombes atomiques depuis 2006.

Il fait l’objet de multiples sanctions internationales pour ses programmes d’armement interdits.

Laboratoires de la planète

On pense que les exploits accrus sur le site se poursuivent depuis fin février[/caption]

Kwak Gil Sup, directeur de One Korea Centre, un site Web spécialisé dans les affaires de la Corée du Nord, a déclaré que la déclaration de Jong-un suggérait qu’il adoptait une approche à deux volets pour renforcer les capacités militaires et se préparer aux pourparlers.

Il a déclaré que le dictateur se concentrerait plus probablement sur le renforcement de la force militaire et réitérait sa demande pour que les États-Unis retirent leur politique hostile, plutôt que de reprendre les pourparlers à la hâte.

L’analyste Cheong Seong-Chang de l’Institut privé Sejong en Corée du Sud a déclaré que la Corée du Nord pourrait reprendre le dialogue avec les États-Unis, mais qu’elle n’accepterait pas une pression pour une dénucléarisation immédiate et complète.

Il a déclaré que la Corée du Nord pourrait toutefois accepter une proposition de gel de son programme atomique.

Il pourrait même réduire partiellement son arsenal nucléaire par étapes si l’administration Biden assouplit les sanctions et suspend ses exercices militaires réguliers avec la Corée du Sud.

Plus tôt cette semaine, les dirigeants du Groupe des sept nations riches ont publié une déclaration appelant à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.

PA

Les travailleurs regardent l’annonce de Kim Jong-un sur la préparation d’une attaque[/caption]

Ils ont également poussé à l’abandon vérifiable et irréversible de ses programmes nucléaires et de missiles. Les patrons du G7 ont exhorté la Corée du Nord à engager et à reprendre le dialogue.

Jong-un a convoqué la réunion du Parti des travailleurs pour examiner les efforts visant à reconstruire son économie.

La Corée du Nord a été gravement paralysée par les fermetures de frontières liées à la pandémie de Covid, la mauvaise gestion au milieu des sanctions dirigées par les États-Unis, ainsi que les dégâts causés par la tempête aux cultures et aux infrastructures l’année dernière.

Jong-un a mis en garde contre les pénuries alimentaires, exhortant les autorités à trouver des moyens de stimuler la production agricole car la situation alimentaire du pays est sombre.





Ses craintes surviennent alors que des photos d’un dictateur allégé sont apparues début juin.

Il a finalement perdu beaucoup de graisse au milieu de craintes pour sa santé après avoir surmonté une pierre mortelle de 22.

Cependant, il a encore vu des bouffées sur un pédé.

Reuters

De nouvelles images montrent que le leader nord-coréen a perdu du poids mais fume toujours[/caption]

AFP

On estime que 5 pieds 6 pouces Kim Jong-un a dépassé 22 pierres à la fin de l’année dernière[/caption]