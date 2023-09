Kim Jong Un accueille des invités chinois et russes lors d’un défilé célébrant le 75e anniversaire de la Corée du Nord.

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a invité des délégués chinois et des artistes russes en visite à un défilé paramilitaire mettant en vedette des lance-roquettes tirés par des camions et des tracteurs, ont annoncé samedi les médias d’État, dans le cadre du dernier effort du dirigeant Kim Jong Un pour afficher ses liens avec Moscou et Pékin. face à l’intensification des confrontations avec Washington.

L’événement dans la capitale, Pyongyang, qui a débuté vendredi soir pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, tombé samedi, s’est produit alors que Kim s’attendait à ce qu’il se rende prochainement en Russie pour une réunion avec le président Vladimir Poutine qui pourrait se concentrer sur les ventes d’armes nord-coréennes à reconstituer les réserves épuisées par la guerre du Kremlin contre l’Ukraine.

Alors que la Chine a envoyé une délégation dirigée par le vice-Premier ministre Liu Guozhong aux célébrations de l’anniversaire de la Corée du Nord, la Russie a envoyé un groupe de chant et de danse militaire.

Les médias sud-coréens ont émis l’hypothèse que l’absence de représentants du gouvernement russe aux festivités à Pyongyang pourrait être liée aux préparatifs d’un sommet entre Kim et Poutine, que Washington attend d’ici le mois. Selon certains rapports américains, cela pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.

Poutine devrait participer à un forum international qui se déroulera de dimanche à mercredi dans la ville orientale de Vladivostok, qui a également été le site de son premier sommet avec Kim en 2019 et est désormais considéré comme un lieu possible pour leur prochaine rencontre. L’agence de renseignement sud-coréenne a déclaré jeudi aux législateurs lors d’un point de presse à huis clos que la Corée du Nord et la Russie pourraient également organiser un itinéraire « surprise » inattendu pour la visite de Kim afin d’éviter les lieux potentiels rapportés par les médias.

La Corée du Nord n’a confirmé aucun projet de visite de Kim en Russie.

« Qu’un sommet Poutine-Kim suive ou non, les États-Unis tentent de dissuader les violations graves du droit international en divulguant de manière préventive des renseignements », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.

La coopération croissante entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord, ainsi que la décision du président chinois Xi Jinping de sauter le sommet du G20 en Inde, donnent l’apparence d’une fissure grandissante dans le paysage géopolitique asiatique, a-t-il déclaré.

Néanmoins, un important accord d’armement entre la Russie et la Corée du Nord, qui violerait de nombreuses sanctions internationales, devrait inquiéter Pékin car « une association avec un bloc d’États parias émergents pourrait avoir des répercussions négatives sur l’économie chinoise mondialisée mais en difficulté », a déclaré Easley.

KCNA a indiqué que Kim avait reçu des lettres de Poutine et de Xi à l’occasion de cet anniversaire, dans lesquelles les deux dirigeants affirmaient que le renforcement des liens entre leurs pays et la Corée du Nord contribuerait à la paix et à la stabilité de la région.

Le défilé de samedi était centré sur les organisations paramilitaires et les forces de sécurité publique protégeant Pyongyang, plutôt que sur les unités militaires qui manipulent ses systèmes d’armes à capacité nucléaire, qui ont été au centre d’autres défilés cette année.

Des millions de Nord-Coréens âgés de 17 à 60 ans sont répertoriés comme gardes rouges ouvriers et paysans, une organisation nationale de protection civile qui pourrait être vaguement comparée aux forces de réserve militaires d’autres pays. Les marches des Gardes rouges de samedi comprenaient d’énormes colonnes de motos, des roquettes antichar remorquées par des tracteurs et des camions de type civil équipés de lance-roquettes multiples, selon les rapports textuels et les photos de KCNA.

Des photos montraient Kim souriant et discutant avec sa jeune fille, qui s’appellerait Ju Ae, alors qu’ils regardaient le défilé depuis des chaises en cuir installées sur le balcon de Kim, sur la place Kim Il Sung, du nom de son grand-père fondateur de l’État.

Depuis novembre, Kim Jong Un emmène sa fille, âgée d’environ 10 ans, aux grands événements publics impliquant l’armée du pays. Les analystes estiment que la présentation de sa fille par Kim vise à envoyer une déclaration au monde selon laquelle il n’a pas l’intention de renoncer volontairement aux armes nucléaires et aux missiles qu’il considère comme la meilleure garantie de sa survie et de l’extension du règne dynastique de sa famille.

Les médias d’État n’ont pas précisé si Kim avait prononcé un discours pendant le défilé, ce qui indique qu’il ne l’a probablement pas fait.

KCNA a déclaré que Kim avait rencontré Liu et d’autres délégués chinois avant le défilé, où ils avaient échangé des points de vue sur « l’intensification supplémentaire de la coordination et de la coopération multiformes » entre les pays.

Les tensions dans la péninsule coréenne sont à leur plus haut niveau depuis des années, alors que le rythme des essais de missiles de la Corée du Nord et des exercices militaires combinés des États-Unis avec la Corée du Sud et le Japon s’est intensifié.

Pour contrer l’approfondissement de la coopération sécuritaire entre Washington, Séoul et Tokyo, Kim tente d’accroître la visibilité de ses partenariats avec Moscou et Pékin, alors qu’il cherche à briser l’isolement diplomatique et à faire en sorte que la Corée du Nord fasse partie d’un front uni contre le conflit. États-Unis.

En juillet, Kim a invité des délégations dirigées par le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu et le membre du Politburo du Parti communiste chinois Li Hongzhong à un immense défilé militaire à Pyongyang, où il a déployé ses armes les plus puissantes, notamment des missiles balistiques intercontinentaux conçus pour cibler le continent américain.

Un jour avant le défilé, Kim a emmené Shoigu visiter une exposition d’armes nationale, qui démontrait le soutien de la Corée du Nord à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et renforçait les soupçons selon lesquels le Nord était prêt à fournir des armes à la Russie.

En échange de la fourniture à la Russie d’obus d’artillerie et d’autres munitions, la Corée du Nord pourrait solliciter une aide énergétique et alimentaire ainsi que des technologies d’armement avancées, selon des analystes. Certains craignent que d’éventuels transferts de technologie russes n’accroissent la menace posée par l’arsenal croissant d’armes nucléaires et de missiles de Kim, conçus pour cibler les États-Unis et leurs alliés asiatiques.

Kim Tong-hyung, Associated Press