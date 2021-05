Kim Jong-un abandonnera TOUTES ses armes nucléaires pour le bon prix et veut vraiment être copain avec l’Amérique, disent des experts

La Corée du Nord pourrait potentiellement abandonner toutes ses armes nucléaires au juste prix et souhaite une bonne relation avec les États-Unis, selon les experts.

Deux experts des relations diplomatiques avec l’Extrême-Orient affirment que les déclarations du pays pourraient être une tactique de négociation et que Biden a juste besoin de faire la bonne offre.

Les experts affirment que la Corée du Nord veut une relation «normale» avec les États-Unis

Ils pensent également que Kim Jong-un pourrait abandonner ses armes nucléaires au juste prix

Cela vient après que la Corée du Nord ait été furieuse que Joe Biden ait qualifié le pays de menace pour la sécurité.

Un haut responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis pourraient se trouver dans une «situation grave» après que Joe Biden a qualifié les programmes nucléaires en Corée du Nord et en Iran de «menace sérieuse pour la sécurité américaine et mondiale» au Congrès la semaine dernière.

L’ancien directeur de la CIA pour l’Asie de l’Est, Joseph DeTrani, a déclaré lors d’une conférence en ligne: «Je crois que la Corée du Nord s’est engagée à une dénucléarisation complète et vérifiable, en supposant qu’elle obtienne les garanties de sécurité qu’elle souhaite et dont elle réalisent que les armes nucléaires, en effet, ont un effet dissuasif. »

DeTrani, qui est actuellement président de l’Alliance du renseignement et de la sécurité nationale, affirme que la Corée du Nord veut une relation «normale» avec les États-Unis, mais à «leurs conditions», rapporte le Daily Star.

Il ajoute que Kim Jong-un devrait d’abord entendre l’offre de Biden en échange du désarmement.

«Ils ont besoin d’entendre ce que l’on attend d’eux lorsque nous parlons de dénucléarisation complète et vérifiable, et ils ont besoin de nous entendre.

«Mais nous devons aussi les entendre lorsqu’ils parlent de garanties de sécurité, d’aide au développement économique».

DeTrani a déclaré que la Corée du Nord voulait une « relation normale avec les États-Unis à leurs conditions »

L'accord de 2018 pourrait être la base d'une bonne relation entre les deux pays

DeTrani affirme que l’accord signé en 2018 par Kim et le président de l’époque Trump pourrait toujours être la base d’une relation amicale entre les deux pays.

Il a ajouté: «Je pensais que la déclaration conjointe de Singapour était un document très, très efficace… très succinct mais très efficace… qui parlait d’une transformation de nos relations, ce que veut la Corée du Nord, un processus de normalisation des relations avec les États-Unis.»

Le diplomate vétéran Christopher R. Hill a convenu: «Il n’est pas clair que la Corée du Nord soit prête, mais je ne pense pas non plus que nous devrions accepter leur déclaration selon laquelle, en fait, ils ne sont pas du tout satisfaits de cette révision de la politique», a-t-il déclaré.

«Nous ne devons pas accepter cette déclaration comme la déclaration finale des Nord-Coréens.»

«Il appartiendra au Nord et aux Nord-Coréens de comprendre qu’il y a quelque chose pour eux et ils devraient venir à la table», a-t-il ajouté.

M. Trump avait rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à plusieurs reprises au cours de sa présidence, mais aucun accord n’a jamais été conclu.

La Corée du Nord a réagi avec fureur après que Biden ait qualifié le pays de menace pour la sécurité





La Corée du Nord est réticente à rendre les armes nucléaires qu’elle juge nécessaires pour sa propre protection sans une certaine forme d’allègement des sanctions.

Les États-Unis avaient souhaité des mesures de dénucléarisation avant de s’engager à assouplir les sanctions.

Markus Garlauskas, chercheur principal au Conseil de l’Atlantique et ancien officier du renseignement national américain pour la Corée du Nord, a déclaré: «Les différences entre le régime de Kim et les États-Unis sont bien plus fondamentales.»