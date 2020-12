La santé du nord-coréen Kim Jong Un est probablement l’un des sujets les plus discutés de 2020. Des rapports de sa mort à sa résurrection, en passant par des vidéos présentant des excuses aux gens pour sa réponse tardive à coronavirus pandémie à d’innombrables spéculations sur qui sera son successeur, nous l’avons tous vu.

Comme le suggèrent les rapports, le guide suprême et sa famille ont reçu un vaccin contre lui coronavirus .

Kim Jong-un et sa famille ont fait une expérience coronavirus vaccin, a déclaré mardi un analyste américain, citant deux sources de renseignement japonais non identifiées.

Harry Kazianis, un expert nord-coréen au centre de réflexion du Centre pour l’intérêt national à Washington, a déclaré que les Kim et plusieurs hauts responsables nord-coréens avaient été vaccinés.

On ne sait pas quelle entreprise a fourni son candidat médicament aux Kim et s’il s’est avéré sûr, a-t-il ajouté.

Kim Jong-un et plusieurs autres hauts fonctionnaires de la famille Kim et du réseau de dirigeants ont été vaccinés coronavirus au cours des deux à trois dernières semaines grâce à un vaccin candidat fourni par le gouvernement chinois », a écrit Kazianis dans un article pour le point de vente en ligne 19FortyFive.

Citant le scientifique médical américain Peter J. Hotez, il a déclaré qu’au moins trois entreprises chinoises en avaient une coronavirus vaccin, y compris Sinovac Biotech Ltd, CanSinoBio et Sinophram Group.

Sinophram affirme que son candidat a été utilisé par près d’un million de personnes en Chine, bien qu’aucune des entreprises ne soit connue pour mener des essais cliniques de phase 3 de leur expérience. COVID-19[feminine drogues.

Certains experts doutaient que Kim utilise un vaccin expérimental.

«Même si un vaccin chinois avait déjà été approuvé, aucun médicament n’est parfait, et il ne prendrait pas ce risque s’il avait de nombreuses cachettes qui pourraient fournir un isolement presque complet», a déclaré Choi Jung-hun, un expert en maladies infectieuses d’Irlande du Nord. La Corée a fait défection. au sud en 2012.

Mark Barry, analyste pour l’Asie de l’Est et rédacteur en chef adjoint de l’International Journal on World Peace, a déclaré que Kim préférerait des vaccins européens éprouvés à un vaccin fourni par Pékin.

« Le risque est trop grand. Mais il est satisfait des équipements de protection individuelle chinois », a déclaré Barry sur Twitter.

La Corée du Nord n’en a pas confirmé coronavirus infections, mais le Service national de renseignement de Corée du Sud (NIS) a déclaré qu’une épidémie ne pouvait être exclue, car le pays avait des échanges commerciaux et des échanges interpersonnels avec la Chine – la source de la pandémie – avant de traverser la frontière. fermé fin janvier.

Microsoft a déclaré le mois dernier que deux groupes de hackers nord-coréens avaient tenté de s’introduire dans le réseau des développeurs de vaccins dans plusieurs pays, sans préciser les entreprises ciblées. Des sources ont déclaré à Reuters qu’elles incluaient le fabricant britannique de médicaments AstraZeneca.

La NOS a déclaré la semaine dernière qu’elle avait contrecarré les tentatives de la Corée du Nord de pirater la Corée du Sud COVID-19[feminine fabricants de vaccins.

D’autre part, le plus grand producteur de vaccins chinois Sinopharm a annoncé mercredi avoir déposé une demande auprès des autorités chinoises pour la commercialisation de son COVID-19[feminine vaccin basé sur les données recueillies dans les pays menant des essais cliniques.

Les résultats devraient être bons, mais il appartient aux autorités chinoises de prendre la décision car le gouvernement maintient des normes d’évaluation strictes. Le fabricant de vaccins dit qu’il en est aux dernières étapes de la commercialisation et fait désormais de l’approbation de commercialisation du vaccin sa priorité absolue.

Plus tôt en novembre, les résultats d’une étude clinique de phase précoce sur un candidat vaccin chinois, CoronaVac, ont révélé que la formulation semble sûre et induit une réponse anticorps chez des volontaires sains âgés de 18 à 59 ans.

Selon les résultats de l’essai clinique randomisé de phase 1/2 publié dans la revue The Lancet Infectious Diseases, le candidat vaccin pourrait provoquer une réponse anticorps chez les participants dans les 28 jours suivant la première immunisation en administrant deux doses espacées. de 14 jours.

Alors que les rapports suggèrent que Kim Jong-un et sa famille ont été vaccinés contre coronavirus , certaines questions restent sans réponse – par exemple, on ne sait pas encore quel vaccin a été administré et dans quelle mesure il est sûr.

(Avec la contribution des agences)