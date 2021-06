Kim Jong-un a-t-il fait du jet-ski et fait la fête sur son bateau de plaisance alors qu’il a disparu au milieu des craintes de perte de poids pour sa santé ?

KIM Jong-un a apparemment fait la fête sur son bateau de plaisance et pataugé sur un jet ski alors qu’il reste à l’abri des projecteurs au milieu de craintes pour sa santé.

Le dictateur nord-coréen, timide devant les caméras, est apparu sensiblement plus mince sur des photos surprenantes publiées la semaine dernière après avoir précédemment pesé une grosse pierre de 22, suscitant des inquiétudes quant à sa perte de poids rapide.

Planet Labs Inc

Environ 13 jet-skis et un bateau plus grand peuvent être vus se diriger vers l’île privée de Kim le 13 juin[/caption]

Planet Labs Inc

Les jet-skits et un bateau plus grand ont été photographiés sur l’eau plusieurs week-ends[/caption]

Reuters

Kim Jong Un semble mince lors d’une réunion à Pyongyang sur une photo publiée le 8 juin[/caption]

C’était la première fois que Kim était vu depuis plus d’un mois après avoir fait un autre de ses actes de disparition.

L’énorme perte de poids survient après qu’il n’a pas été vu en public pendant longtemps l’année dernière, alimentant les spéculations selon lesquelles il aurait perdu du poids après une période de mauvaise santé – peut-être après avoir contracté un coronavirus.

Les membres du cercle restreint de Kim sont apparemment tombés malades avec Covid en avril de l’année dernière au plus fort de la pandémie, bien qu’il ne soit pas clair si Kim l’a attrapé.

Il a également subi une importante intervention cardiovasculaire à peu près au même moment, selon le site Web basé à Séoul Daily NK.

Et une nouvelle analyse de Nouvelles du NK d’images satellites de Planète Labs suggère que Kim passe du temps dans son complexe de manoir de la côte est avec sa famille et ses amis au milieu des craintes pour sa santé.

Les images semblent montrer Kim et un groupe de ses amis faisant du jet ski dans les eaux de sa station balnéaire de Wonsan plus tôt ce mois-ci.

Planet Labs Inc

L’analyse des images par NK News montre le bateau de plaisance de Kim en mer le 6 juin[/caption]

Planet Labs Inc

Un gros plan d’une dizaine de jet-skis près de la retraite en peluche de Kim le 6 juin[/caption]

Planet Labs Inc

Une autre photo satellite de Planet Labs montre le plus grand bateau près de l’île de Tae[/caption]

Au moins 10 des embarcations ont apparemment été aperçues faisant des allers-retours entre la plage privée de Kim à Wonsan et l’île de Tae, située juste au large de la péninsule de Kalma, les 6 et 13 juin.

Et le bateau de luxe de 180 pieds récemment rénové de Kim semblait également être ancré dans la mer au large de l’île les 9, 12 et 13 juin dans les images.

Il semble que le bateau pourrait être le même navire que celui utilisé lors d’une visite de la star du basket-ball de la NBA Dennis Rodman, qui était autrefois un invité dans ce complexe secret.

L’activité récente suggère que Kim et sa bande passent des week-ends à profiter de sa retraite entre des réunions politiques importantes à Pyongyang.

Mais cela pourrait être les amis et la famille de Kim utilisant les jet-skis, ou ils pourraient même faire partie d’activités militaires, rapporte NK News.

Des photos de Kim s’adressant à une réunion du bureau politique plus tôt ce mois-ci montrent qu’il semble avoir perdu « une quantité importante de poids ».

PA

Kim avait l’air beaucoup plus mince lors d’une réunion à Pyongyang le 4 juin[/caption]

Nouvelles du NK a publié les photos, suggérant que Kim avait même resserré le bracelet de sa montre IWC Portofino préférée à 10 000 £.

Kim a eu des problèmes de santé en raison de son poids en spirale et de son mode de vie de pillage de réfrigérateurs.

Les images montrent que même s’il n’a jamais été mince, il a gonflé en taille depuis sa première apparition sur la scène mondiale.

L’unité nationale de renseignement de la Corée du Sud a déclaré qu’elle pensait qu’il avait dépassé 22 pierres l’année dernière et avait gagné une pierre moyenne par an depuis son arrivée au pouvoir en 2011.

On dit qu’il est un mangeur de frénésie prolifique avec une mauvaise alimentation et qu’il souffre de problèmes de santé comme le diabète, l’hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé et la goutte.





Kim a un appétit prétendument légendaire, se gave de fromage suisse, de caviar et de homard tout en buvant jusqu’à dix bouteilles de vin en une nuit.

Une étude de l’Université Johns Hopkins a révélé que l’obésité sévère était liée à une multiplication par quatre de l’insuffisance cardiaque, ce qui expose Kim à des problèmes de santé.

Un analyste a déclaré à NK News que le leader avait peut-être récemment décidé de perdre du poids pour améliorer sa position parmi son peuple.