Kim Jong-un a reçu des drones kamikaze le dernier jour de sa visite en Russie — RT World News

Les drones produits dans la région de Primorsky ont été offerts au dirigeant nord-coréen par le gouverneur local

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a reçu cinq drones kamikaze et un drone de surveillance Geran-25 du gouverneur de la région russe de Primorsky, Oleg Kozhemyako, a annoncé l’administration locale.

Les cadeaux faits au dirigeant nord-coréen, qui en était au sixième et dernier jour de sa visite dans le pays, comprenaient également un ensemble complet de gilets pare-balles pour les opérations d’assaut, a révélé dimanche le service de presse de la région de Primorsky. L’équipement de pointe offre une protection à la poitrine, aux épaules, à la gorge et à l’aine, tout en étant « beaucoup plus léger que tous ses homologues connus », a-t-il ajouté.

Les cadeaux ont été remis à Kim alors que lui et Kozhemyako visitaient l’exposition de la rue Extrême-Orient sur l’île Russky à Vladivostok pour inspecter le matériel produit dans la région de Primorsky pour les besoins de l’opération militaire russe en Ukraine.

Dimanche également, l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a publié des photos de la rencontre de Kim avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu, qui a eu lieu la veille. L’une des images montre le dirigeant nord-coréen arborant le célèbre chapeau de fourrure russe ouchanka avec des rabats couvrant les oreilles, qui lui a apparemment été offert par Shoigu.

Au cours de son voyage sur l’île Russky, Kim a également visité l’Aquarium Primorsky, qui est le plus grand de Russie, abritant près de 10 000 créatures marines et d’eau douce appartenant à quelque 500 espèces.

Le dirigeant nord-coréen et sa délégation ont apprécié le spectacle à l’aquarium. Kim a souri et applaudi en regardant les bélugas, les grands dauphins et une otarie à fourrure se produire, a rapporté RIA-Novosti. Il a été particulièrement impressionné par le morse, qui envoyait des baisers aériens au public, ajoute le rapport.

Une autre destination de Kim était l’Université fédérale d’Extrême-Orient, où il a inspecté le campus et discuté avec des étudiants nord-coréens. Au total, 43 Nord-Coréens étudient actuellement à l’université, selon RIA-Novosti.

Le voyage sur l’île Russky a conclu le séjour du dirigeant nord-coréen en Russie. RIA-Novosti a publié des images de lui montant à bord de son train blindé dans l’une des gares de la région de Primorsky. Kim a été vu agitant la main et saluant les responsables russes, qui s’étaient rassemblés pour lui dire adieu.

Kim Jong-un est arrivé mardi en Russie pour sa première visite depuis 2019. Il a visité le cosmodrome de Vostochny, dans la région de l’Amour, avec Vladimir Poutine et s’est entretenu avec le président russe. Plus tard, le dirigeant nord-coréen a inspecté des usines d’aviation militaire et civile.

Kim a vu des bombardiers stratégiques et des avions de combat russes, dont un avion MiG-31 armé du missile hypersonique Kinzhal. Au programme de samedi, il y a eu également une visite de la frégate Maréchal Shaposhnikov de la flotte russe du Pacifique et une visite de la scène Primorsky du Théâtre Mariinsky pour une représentation de « La Belle au bois dormant ».