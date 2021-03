La Corée du NORD a été qualifiée de «menace catastrophique» pour la sécurité mondiale alors que Kim Jong-un prépare tranquillement ses armes nucléaires et garde ses coffres à ras.

Le régime de Kim poursuit sa quête d’armes nucléaires – qu’il finance par le biais de cyber-braquages ​​massifs, en effectuant des transactions illégales et même en vendant des armes à des terroristes.

Des experts ont déclaré au Sun Online la menace continue posée par la Corée du Nord alors que le président américain Joe Biden se préparait à faire face à ce qui sera probablement l’un des principaux problèmes internationaux de son temps à la Maison Blanche.

Scott Snyder, chercheur principal pour les études sur la Corée au Council for Foreign Relations, a déclaré au Sun Online que le régime était la « menace de sécurité potentiellement catastrophique » en 2021.

L’État renégat aurait lancé hier deux missiles balistiques dans la mer du Japon, ont confirmé des responsables américains et les garde-côtes japonais, alors que Kim Jong-un reprenait ses essais militaires de guerre.

L’offensive était le deuxième test de missile de la Corée du Nord en moins de 24 heures après environ 12 mois d’inactivité.

Les autorités japonaises ont rapporté qu’au moins un « projectile » supposé être un missile balistique avait été lancé depuis la Corée du Nord mercredi.

Quelques minutes plus tard, un responsable américain a déclaré à Fox News que l’État avait tiré deux missiles balistiques à courte portée – capables de transporter une ogive nucléaire – dans la mer du Japon.

Le dernier test de fusée réalisé par la Corée du Nord a eu lieu en mars 2020.

Les lancements interviennent alors que la Corée du Nord a déjà critiqué Biden avec une réprimande cinglante de la sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, et que Pyongyang aurait déjà refusé de s’engager dans les efforts de Washington pour rouvrir la communication.

Kim et l’ancien président Donald Trump avaient connu une sorte de bromance, mais malgré les ouvertures d’amitié, tous les progrès ont stagné après l’effondrement du sommet de Hanoi en 2019.

On pense que le régime va de l’avant avec son programme d’armes nucléaires – dévoilant deux nouveaux types de missiles au cours des derniers mois – malgré les difficultés économiques actuelles de la Corée du Nord.

Pyongyang a dévoilé deux nouvelles armes au cours des derniers mois, un nouveau missile lancé par un sous-marin et le plus gros ICBM de Corée du Nord, le Hwasong-16.

Et plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que la Corée du Nord pourrait recommencer à tester des bombes nucléaires après que des photos satellites aient révélé une nouvelle activité sur le site où ses armes sont stockées.

L’État secret aurait caché toutes ses armes nucléaires dans une installation souterraine à Yongdoktong, dans la province de Pyongan du Nord.

Les deux entrées du tunnel de Yongdoktong étaient toujours visibles sur les photos satellites jusqu’à présent, permettant aux observateurs internationaux de garder un œil sur le site.

Mais maintenant, il semble que le régime Kim a érigé un nouveau bâtiment pour cacher les entrées, alimentant les spéculations selon lesquelles le dictateur tentera bientôt de déplacer ses armes nucléaires inaperçues.

Cela vient au milieu des craintes que le pays ait relancé sa centrale à vapeur au charbon au Centre de recherche sur la science nucléaire et les armes après une interruption de deux ans, car de la fumée a été repérée sur le site depuis fin février, suggérant une extraction secrète du plutonium pour fabriquer plus d’ogives.

Les experts ont expliqué à The Sun Online que le régime continuait de rincer ses coffres avec suffisamment d’argent pour ses armes malgré les sanctions écrasantes de l’ONU.

Cristina Varriale, chercheuse à RUSI, a averti que la Corée du Nord constituait une menace « d’erreur de calcul ou d’escalade militaire », tandis que le Dr Ramon Pancho, du King’s College de Londres, a expliqué que Kim pourrait potentiellement « déstabiliser » l’équilibre des pouvoirs en Asie de l’Est.

PRÉPARATION NUKE

Les photos satellites ont continué de montrer que les préparatifs se poursuivent sur des sites clés du programme nucléaire nord-coréen – comme l’installation souterraine de Yongdoktong.

Les nouveaux bâtiments érigés autour du site ont été suggérés comme une preuve potentielle d’un test d’armes à venir, la base abritant environ quatre douzaines d’armes nucléaires de la Corée du Nord.

D’autres images suggèrent que la Corée du Nord extrait secrètement du plutonium avec l’œil pour construire plus d’ogives alors que de la fumée a été repérée s’élevant d’une usine de traitement de carburant clé à Yongbyon.

Et on pense que l’État voyou a enrichi de l’uranium tout au long de l’hiver, la nation craignant d’avoir suffisamment de matériel pour construire au moins 45 armes nucléaires.

La Corée du Nord a testé l’année dernière une série de missiles plus petits – mais n’a effectué aucun test à grande échelle depuis novembre 2017.

Mme Varriale a déclaré au Sun Online que Kim pourrait redémarrer les tests d’armes dans le but d’envoyer un message aux États-Unis et de « se mettre à l’ordre du jour » avec Biden.

Elle a décrit Kim se trouve dans un « sweet spot » où la Corée du Nord a déjà montré ce qu’elle peut faire – et peut maintenant continuer tranquillement à développer des armes.

NOUVELLES ARMES

La Corée du Nord a fait étalage de deux nouvelles armes ces derniers mois – son plus gros ICBM, surnommé le Hwasong 16, et un nouveau missile lancé par sous-marin, que Kim a salué comme «l’arme la plus puissante du monde».

Les deux représentent des pas en avant dans l’arsenal croissant de Kim, et on craint que Pyongyang continue de développer des armes encore plus puissantes – pouvant même rejoindre la course aux armements hypersonique.

Kim a ordonné à son armée de développer de nouvelles armes telles que des armes nucléaires hypersoniques, des sous-marins nucléaires et des satellites espions dans un discours célébrant son anniversaire en janvier.

M. Snyder a déclaré au Sun Online que Kim avait été « transparent » sur ses intentions de développer davantage d’armes au cours des cinq prochaines années.

Il a déclaré: « Ce qu’il est plus difficile de prédire, c’est à quel point ces aspirations sont réalistes, mais le passé suggère la probabilité de progrès continus vers ces objectifs. »

Le Dr Pancho a ajouté qu’il s’attendait à un retour des tests d’armes si Biden adopte l’approche de «pression maximale» – mais il s’attend à ce que la Maison Blanche tente d’être «plus mesurée».

CYBER HEISTS

On pense que Kim paie une grande partie de ces nouvelles armes avec diverses activités illégales – l’une des plus prolifiques étant la cybercriminalité.

On pense que les pirates nord-coréens ont volé potentiellement des millions de dollars en espèces électroniques et en crypto-monnaie par le biais de braquages ​​informatiques élaborés sur des banques et des entreprises.

Cela survient alors que les États-Unis ont accusé trois des pirates de Kim pour un complot visant à voler 1,3 milliard de dollars pour le régime, et ils seraient également responsables de la tristement célèbre attaque de ransomware WannaCry en 2017.

Le Dr Pancho a expliqué: «Les cyber-activités et les cyber braquages ​​se poursuivent pour autant que nous le sachions.

« De toute évidence, ils ne sont pas rendus publics, nous ne connaissons que ceux qui n’ont pas réussi. »

Il a déclaré au Sun Online que les cyber-activités de Kim étaient probablement sa «principale source» de revenus pour le moment en raison des fermetures de frontières dues à Covid.

OFFRES ARMES

Parallèlement à la cybercriminalité, la Corée du Nord gagnerait également de l’argent grâce à des ventes d’armes – et pourrait même vendre des armes à des groupes terroristes.

La Syrie, l’Iran, la Somalie et de nombreux autres pays auraient tous acheté des armes dans le cadre d’accords d’armes sous la table avec la Corée du Nord.

Et en 2016, un accord d’armement a été rompu lorsque les États-Unis ont découvert qu’un navire naviguant du royaume de Kim vers l’Égypte transportait 23 millions de dollars de RPG.

Mme Varriale a expliqué que dans le passé, la Corée du Nord aurait des groupes terroristes armés comme le Hamas et le Hezbollah.

L’expert a exhorté le monde à garder « un œil plus attentif » sur les accords d’armement de la Corée du Nord – affirmant que tout lien avec des groupes terroristes pourrait être lié au soutien de ses alliés, tels que l’Iran et la Syrie.

L’expert a ajouté: « Si l’économie subit actuellement une pression supplémentaire en raison de Covid-19, la Corée du Nord pourrait rechercher proactivement des clients à l’étranger. »

MARCHÉ NOIR

Un autre moyen préféré de Kim de récolter de l’argent est de faire des transactions sur le marché noir alors qu’il tente d’éviter les sanctions de l’ONU.

On pense que le charbon, le pétrole et le fer ne sont que quelques-uns des produits de base échangés par la Corée du Nord – généralement avec son plus proche allié, la Chine.

Cela vient comme la semaine dernière, un navire de guerre français a intercepté un pétrolier nord-coréen présumé qui effectuait un transfert de pétrole illégal dans la mer de Chine orientale.

« Il est probable que les exportations illicites nord-coréennes génèrent des avantages, et peut-être des revenus en devises fortes, de la Chine », a déclaré M. Snyder.

Cependant, il a ajouté que les coffres de Kim avaient peut-être été touchés par la fermeture de ses frontières par la Corée du Nord à cause de Covid – mais certains échanges moins évidents pourraient se poursuivre.

On pense également que la Corée du Nord fait de la contrebande et du commerce de parties d’animaux sauvages illégaux comme des cornes de rhinocéros, des cigarettes et des médicaments contrefaits, et même des drogues dures comme la méthamphétamine.

POIGNE DE FER

Il est peu probable que Kim abandonne ses armes nucléaires à moins que sa position de tyran incontesté de la Corée du Nord ne soit menacée – et cela ne semble pas probable car il règne avec une poigne de fer.

Les déficients ont précédemment déclaré au Sun Online que la position de Kim en matière de pouvoir total « n’a jamais été aussi forte » malgré les difficultés persistantes dans ce pays frappé par la pauvreté.

Mme Varriale a expliqué comment les nouvelles politiques économiques de Kim ne feraient probablement que centraliser davantage le pouvoir avec l’élite nord-coréenne.

Elle a déclaré: « Ce que cela signifie dans la pratique, c’est que l’activité du marché pourrait être sévèrement restreinte, ce qui limite les possibilités pour les gens ordinaires de générer des revenus suffisants. »

M. Snyder a ajouté qu’il n’y avait « aucune source publique ou active de dissidence interne » en Corée du Nord – et a déclaré que la quarantaine de Covid avait été utilisée par Kim pour renforcer son « contrôle politique ».

La Corée du Nord est susceptible de faire face à une bête différente lorsqu’elle commencera à s’engager avec l’administration Biden après deux ans d’ouvertures prestigieuses et glamour avec Trump.

Biden aurait ordonné un examen de la politique américaine sur la Corée du Nord alors qu’il pesait de nouvelles actions contre le régime.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que l’administration considérait la Corée du Nord comme un « problème croissant » qui « s’est aggravé dans toutes les administrations ».

Mme Varriale a déclaré au Sun Online: « Biden s’éloigne déjà légèrement de l’approche adoptée par Trump en ce qu’il donne la priorité à la coordination avec ses alliés, en particulier la Corée du Sud et le Japon.

« Et si l’examen Biden conclut que la diplomatie est une priorité politique, il voudra probablement inclure une diplomatie de fond et de travail plutôt que de simples sommets fastueux de haut niveau »,

M. Snyder a ajouté: « La principale différence avec l’administration Obama est l’admission claire de Blinken que la menace nord-coréenne a augmenté, et donc implicitement que la patience stratégique ne peut pas être une option. »

Pendant ce temps, le Dr Pancho a déclaré: « D’après ce que je sais parler aux gens à Washington, Biden semblera plus équilibré que Trump sur la Corée du Nord.

« Les sanctions n’iront nulle part, mais il y aura plus d’engagement au niveau de travail – et il est clair pour tout le monde que Biden n’a aucun intérêt à rencontrer Kim Jong-un. »