Kim Jong-un a l’air plus maigre que JAMAIS alors que le dictateur perd plus de 40 livres après une « opération de l’anneau gastrique »

KIM Jong-un a l’air plus maigre que JAMAIS alors que le dictateur perd plus de 40 livres au milieu d’une vague de spéculations sur une éventuelle chirurgie de l’anneau gastrique.

Le leader de 37 ans a pris du poids depuis qu’il a pris le pouvoir il y a dix ans – mais il a récemment perdu la graisse lorsqu’il a eu du mal à respirer après avoir atteint 22 pierres.

Un Kim Jong-un allégé salue les commandants et les officiers politiques de l’Armée populaire coréenne à Pyongyang Crédit : Reuters

Vendredi, le dictateur nord-coréen a été photographié plus mince que jamais Crédit : Reuters

Kim avant sa perte de poids à un énorme 22 pierres Crédit : Reuters

L’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré que Kim avait perdu beaucoup de poids au cours de la dernière année – peut-être plus de 40 livres – après avoir disparu des yeux du public pendant plusieurs mois.

Kim avait l’air plus mince alors qu’il était photographié en train de saluer des commandants et des officiers politiques de l’armée populaire coréenne à Pyongyang vendredi dans un costume ample à rayures grises.

Le National Intelligence Service a déclaré que Kim avait touché 22 pierres l’année dernière après avoir gagné environ une pierre par an depuis son arrivée au pouvoir en 2011.

Selon une source, les copains de Kim ont déclaré qu’il avait pris du poids en raison du stress lié au travail, de la consommation d’alcool, du tabagisme excessif et d’un régime riche en graisses.

À 5 pieds 7 pouces, Kim a longtemps été considéré comme obèse, après qu’il a été révélé qu’il avait accumulé des kilos au milieu de graves pénuries alimentaires dans son état voyou.

Il a eu des problèmes de santé en raison de son poids en spirale et de son mode de vie de pillage de réfrigérateurs.

Kim a un appétit légendaire, se gaver apparemment de fromage suisse, de caviar et de homard tout en buvant plusieurs bouteilles de vin en une nuit.

SLIM KIM

Mais des images d’une nouvelle « Kim mince » sont apparues en juin – et les commentateurs se sont demandé si sa perte de poids était intentionnelle ou due à une maladie grave.

Kim aurait peut-être pris des médicaments pour perdre du poids pour perdre du poids – ou il aurait pu subir une intervention de chirurgie bariatrique telle qu’un manchon gastrique ou un pontage gastrique, rapporte 38 North.

La santé de Kim était auparavant un secret d’État bien gardé, mais des Nord-Coréens affamés ont déclaré qu’ils étaient de plus en plus inquiets pour la santé de leur chef « émacié », selon les médias officiels.

Un anneau gastrique entraînerait une perte de poids de cinq livres chaque semaine, ce qui signifie qu’il aurait fallu un peu moins de deux mois à Kim pour perdre 40 livres.

D’autres ont cherché à savoir si l’épidémie de Covid avait pu induire une action drastique de la part de Kim, car son obésité morbide et probablement ses maladies cardiovasculaires et son diabète de type 2 sont des facteurs de risque élevés.

Des proches du despote nord-coréen auraient supplié Kim de se remettre en forme et de « prendre du repos » pour le « bien de son peuple ».

Chosun Media rapporte qu’il a finalement été persuadé de se rendre à une retraite de santé secrète après une intervention de responsables clés.

« CRISE SIMILAIRE À LA GUERRE »

Et alors que Kim demande aux Nord-Coréens de se serrer davantage la ceinture au milieu de la pire famine du pays depuis les années 1990, il pourrait être politiquement sage pour le leader de perdre du poids.

En juin, Kim a abordé la crise croissante dans le secteur agricole de son pays, admettant que la situation « devenait tendue ».

Le despote a déclaré que l’économie gérée par l’État ne pouvait pas nourrir ses citoyens après la chute de la production alimentaire nationale à la suite des inondations catastrophiques de l’année dernière.

Et plus tôt cette semaine, il a déclaré aux anciens combattants que l’État appauvri traversait une « crise semblable à une guerre ».

« Nous sommes confrontés à des difficultés et à des épreuves causées par la crise sanitaire mondiale sans précédent et le confinement prolongé non moins difficile que ce qu’il était pendant la guerre », a-t-il déclaré, selon le quotidien officiel Rodong Sinmun.

Alors que le prix des produits de première nécessité comme le riz et le carburant se serait maintenu, CNN rapporte que les citoyens de la capitale de l’État, Pyongyang, paient le triple du prix normal des pommes de terre et 50 £ pour certains sachets de thé.

Et vendredi, la banque centrale de Corée du Sud a déclaré que l’économie nord-coréenne avait subi sa plus forte contraction en 23 ans en 2020, car elle était frappée par la poursuite des sanctions de l’ONU, les mesures de verrouillage de Covid et le mauvais temps.

Kim Byeong-yeon, professeur d’économie à l’Université nationale de Séoul spécialisé en Corée du Nord, a déclaré : « Il s’agit en effet d’une crise majeure, et qui pourrait avoir des répercussions politiques plus importantes car les gens ont maintenant beaucoup plus d’intérêts économiques et de connaissances que dans les années 1990, ayant fait eux-mêmes du commerce, de la contrebande et d’autres activités.

Kim avait l’air mince le 18 juin de cette année lors d’une réunion du Parti des travailleurs Crédit : AP