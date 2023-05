Kim Gardner quitte son poste de procureur élu de Saint-Louis 2 semaines plus tôt que prévu

ST. LOUIS (AP) – La procureure du circuit de Saint-Louis, Kim Gardner, qui a annoncé ce mois-ci qu’elle démissionnerait à compter du 1er juin, a déclaré mardi qu’elle quittait ses fonctions immédiatement, mettant fin à un mandat mouvementé marqué par de fréquentes critiques, en particulier de la part des dirigeants républicains du Missouri.

Une déclaration du bureau de Gardner a déclaré qu’elle travaillait avec le procureur du comté de St. Louis, Wesley Bell, sur le plan de transition afin que son bureau puisse prendre en charge les affaires de la ville « pour donner la priorité à la sécurité publique ». Cela n’expliquait pas pourquoi la transition se produisait plus tôt que prévu.

L’annonce soudaine a pris Bell et son personnel au dépourvu, incertains quant à savoir qui était chargé de poursuivre les affaires à Saint-Louis.

« Sa démission inattendue nous a mis dans une sorte de zone grise », a déclaré le porte-parole de Bell, Chris King, lors d’une conférence de presse mardi après-midi. Bell attendait d’entendre soit le juge président de St. Louis, soit le gouverneur Mike Parson sur la façon de procéder, a déclaré King.

Parson, un républicain, est chargé de nommer le remplaçant permanent de Gardner. Parson avait prévu de parler avec des journalistes à Saint-Louis plus tard mardi.

Gardner avait fait face à un effort d’éviction de la part du procureur général du Missouri et était sous le contrôle des législateurs de l’État dirigés par les républicains lorsqu’elle a annoncé le 4 mai qu’elle démissionnerait, à compter du 1er juin. Mais mardi, Gardner a annoncé la fin de son mandat.

« À compter de maintenant, Kimberly M. Gardner mettra fin à son service en tant que procureur du circuit de la ville de Saint-Louis », indique le communiqué. « SP. Gardner s’est engagée à servir les habitants de la ville de Saint-Louis et a fait tout ce qu’elle pouvait pour assurer une transition en douceur.

Le départ de Gardner met fin à six ans et demi de mandat tumultueux en tant que premier procureur noir de la ville. Gardner, un démocrate, faisait partie d’un mouvement de procureurs progressistes qui cherchaient à être détournés vers un traitement de santé mentale ou un traitement contre la toxicomanie pour les crimes de faible intensité, plutôt que l’incarcération, qui cherchaient à rendre la police plus responsable et qui cherchaient de manière proactive à libérer les détenus qui ont été condamnés à tort.

Elle a heurté la police et les législateurs républicains presque dès le début. Une série d’événements cette année a culminé avec son départ.

Le procureur général Andrew Bailey a intenté une action en justice en février pour demander l’éviction de Gardner pour trois motifs: défaut de poursuivre les affaires existantes, défaut de porter plainte dans les affaires portées par la police et défaut de consulter et d’informer les victimes et leurs familles de l’état des affaires.

Gardner a déclaré que l’attaque de Bailey contre elle était politiquement et racialement motivée.

Pendant ce temps, la Missouri House a pesé un projet de loi qui permettrait au gouverneur de nommer un procureur spécial à Saint-Louis pour traiter les crimes violents, supprimant ainsi l’essentiel des responsabilités de Gardner. Le projet de loi a finalement été annulé après la démission de Gardner.

Un tournant décisif dans l’opinion publique de Gardner est survenu en février après que Janae Edmondson, 17 ans, une vedette de volley-ball du Tennessee, a été heurtée par une voiture à grande vitesse après un match de tournoi au centre-ville de Saint-Louis. Elle a perdu ses deux jambes.

Le conducteur, Daniel Riley, 21 ans, était sous caution pour vol malgré près de 100 violations de la caution, notamment la mort de son moniteur GPS et la violation des conditions de son assignation à résidence. Les critiques se sont demandé pourquoi Riley était libre malgré tant de violations des obligations. Même le maire démocrate de Saint-Louis, Tishaura Jones, s’est demandé si Gardner devait rester en fonction.

Au cours des dernières semaines, des affaires pénales ont dû être retardées à deux reprises lorsque les procureurs ne se sont pas présentés aux audiences, en partie en raison d’un taux de roulement élevé parmi les procureurs adjoints. Un juge a programmé une audience sur un éventuel outrage au tribunal pour Gardner pour l’une des non-présentations, mais l’audience n’a pas eu lieu avant sa démission.

Gardner a attiré la colère des républicains pour la première fois en 2018 lorsqu’elle a accusé le gouverneur de l’époque. Eric Greitens pour atteinte à la vie privée, mais l’accusation a finalement été abandonnée. Greitens a démissionné le 1er juin 2018.

L’affaire Greitens a fait l’objet d’un examen minutieux qui a conduit à la condamnation de l’enquêteur de Gardner. Gardner a reçu une réprimande écrite pour ne pas avoir produit de documents et avoir soutenu à tort que tous les documents avaient été fournis aux avocats de Greitens.

En 2019, Gardner a annoncé une «liste d’exclusion» des policiers de la ville interdits de porter des affaires à son bureau. La liste comprenait près de 60 officiers accusés d’avoir publié des commentaires racistes et anti-musulmans sur les réseaux sociaux.

À travers ses tribulations, Gardner a remporté ses victoires.

En février, elle a réussi à convaincre un juge d’annuler la condamnation pour meurtre de Lamar Johnson, qui avait passé près de trois décennies en prison. Gardner a pris sa cause après qu’une enquête menée par son bureau avec l’aide du projet Innocence l’ait convaincue qu’il était innocent dans un meurtre de 1994. Johnson a été condamné en grande partie sur le témoignage d’un témoin oculaire qui a allégué plus tard qu’il avait été contraint à ses déclarations.

Vendredi, Gardner a déposé une requête demandant une audience pour annuler la peine d’un autre détenu de longue date, Christopher Dunn. Dunn a passé 33 ans en prison pour un meurtre que Gardner pense maintenant qu’il n’a pas commis. Les seuls témoins oculaires – des garçons au moment du crime – ont depuis déclaré qu’eux aussi avaient été contraints par la police et les procureurs.

Bell, 48 ans, est un ancien conseiller municipal de Ferguson, dans le Missouri, la ville où la fusillade mortelle par la police de Michael Brown, 18 ans, a conduit à des mois de troubles en 2014. Bell a battu le procureur de longue date Bob McCulloch lors de la primaire démocrate en 2018. et facilement remporté aux élections générales de cette année-là. Il a été réélu en 2022.

Comme Gardner, Bell a pris des mesures progressives telles que l’arrêt des poursuites pour les délits de faible intensité liés à la drogue et la création d’une unité distincte pour examiner les éventuelles condamnations injustifiées et les allégations d’inconduite policière.

Le comté de St. Louis n’est pas le seul à vouloir s’occuper des cas de la ville, a déclaré King. Bell « a été au téléphone avec chaque procureur, chaque procureur de district de la région » pour essayer d’aider à stabiliser le bureau de St. Louis.

« La sécurité de la ville de St. Louis est essentielle à la sécurité du comté de St. Louis », a déclaré King.

Jim Salter, Associated Press