Kim Fox a du mal à faire face à sa santé mentale déclinante dans EastEnders

SUITE à son terrible accident de voiture, la santé mentale de Kim Fox s’est détériorée.

La favorite d’EastEnders continue de lutter la semaine prochaine et son partenaire Howie Danes est déterminé à l’aider.

Kim Fox continue de lutter contre l'anxiété la semaine prochaine

Elle a accepté de suivre une thérapie

Mais comment va-t-elle surmonter son combat en ligne ?

Kim (représentée par Tameka Emspon) était aux anges lorsque son influence sur les réseaux sociaux lui a permis de gagner une toute nouvelle voiture.

Malheureusement, sa joie a été écourtée lorsqu’elle a écrasé le véhicule dans l’Argee Bhajee local.

Depuis lors, et comme en témoignent les téléspectateurs dévastés de BBC One, Kim a lutté contre l’anxiété et a subi des crises de panique – et l’une d’elles l’a même conduite directement en prison.

Après sa libération, Kim a accepté de suivre une thérapie, mais dans les scènes à venir du drame basé à Londres, elle raconte à Patrick Trueman (Rudolph Walker) et Howie Danes (Delroy Atkinson) attristés que ses jours en tant que Kimfluencer sont révolus.

Kim avoue à la paire d’hommes qu’elle n’est qu’une femme brisée et Howie a le cœur brisé de la voir si bas.

Cela l’incite à lui donner un discours d’encouragement sur sa force et il la rassure sur le fait que la thérapie l’aidera à guérir.

Plus tard, Howie convainc Kim d’aller en direct en ligne et de parler à ses renardeaux, mais elle est pleine d’appréhension.

Kim diffuse en direct alors que Howie essaie de la faire se déconnecter afin qu’ils puissent se rendre à son rendez-vous de thérapie, révélant qu’il l’a appelée Docteur et a réorganisé sa session.

Elle révèle qu’elle a annulé sa première session mais accepte finalement d’y aller après tout.

Au début, Kim est pleine de fanfaronnade devant le Dr Anwar mais commence finalement à s’ouvrir sur ses problèmes.

Le Dr Anwar partage quelques techniques pour aider Kim à faire face à son anxiété et à son TSPT – en tiendra-t-elle compte ?

Cela reste à voir mais, dans des scènes ultérieures, Kim et Howie se disputent sur son intention de parler de santé mentale sur la chaîne Kimfluencer.

Elle suppose à tort qu’il n’aime pas la nouvelle Kim, mais Howie insiste sur le fait que c’est uniquement parce qu’il craint qu’elle soit vulnérable et que les gens puissent être méchants en ligne.

Kim va-t-elle parler de sa santé mentale en ligne ?

Comment les gens réagiront-ils à son combat ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Kim décide de parler de son problème de santé mentale en ligne

Mais est-ce une sage décision ?