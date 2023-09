Kim et Kourtney Kardashian revoient la saison 3 lors d’un appel téléphonique passionné

La querelle entre Kim Kardashian et Kourtney Kardashian de la saison 3 de leur émission de téléréalité a été relancée lors de la première de la saison 4 de Les Kardashian.

Au début de l’épisode, les fans voient un flashback de la saison 3 de la dispute entre Kim et Kourtney pour que Kim devienne la directrice créative d’un défilé de mode Dolce & Gabbana à Milan. Bien sûr, Kourtney a eu un problème avec cela car cela est arrivé juste après qu’elle ait collaboré avec la marque pour son mariage, utilisant la maison de Domenico Dolce à Portofino, en Italie, pour la cérémonie.

Kim nous a fait découvrir la progression de leur relation dans un confessionnal, en disant : « Ensuite, nous en avons fini avec ça. Nous nous sommes amusés. Vous avez vu que nous avons fait cet album de Noël. Nous en avons parlé. Tout s’était bien passé.

Mais, après que le couple ait finalement résolu leurs problèmes, voir des images de la série a ravivé ces sentiments négatifs pour les deux sœurs.

« Et puis, nous avons regardé les montages de notre émission. Et je commence à entendre ce qu’elle dit de moi, et elle entend ce que je dis d’elle », dit Kim à la caméra. «Et puis nous nous fâchons à nouveau. Cela évoque tellement… tellement de sentiments.

Kourtney a ajouté dans son propre confessionnal : « Je pense que la saison dernière a été vraiment difficile. Ce qui est plus difficile que de le vivre en temps réel, c’est de le revoir au montage, ce qui n’est pas une façon naturelle de vivre. Donc toute ma famille part en voyage à Cabo, mais trois jours plus tôt, avant le voyage, Kim et moi avons eu un appel téléphonique passionné.

Ils montrent ensuite des images de l’appel trois jours plus tôt, qui commencent avec Kim appelant Kourtney pour l’inviter à Milan pour le lancement de sa campagne Dolce. Mais il ne faut pas longtemps pour que leur conversation finisse par revigorer la querelle que les sœurs pensaient déjà avoir vécue.

« Je pense que c’est que tu as vu cette chose qui était à moi et qui n’était pas à toi et que tu la voulais, tu l’as prise et tu l’as agrandie », dit Kourtney, expliquant pourquoi elle pensait que Kim était en colère contre elle.

« Tu vois, c’est là que je pense que tu es vraiment… c’est là que je pense que tu as tort », répond Kim. « En fait, je me disais, je n’aime pas – et je l’ai dit à Khloe – je n’aime pas ton look, je n’aime pas ça, genre, si c’était visuellement, ce n’était pas mon truc et j’ai essayé de faites tout pour rester à l’écart de ça, mais même comme vous l’avez dit… » C’est à ce moment-là que Kourtney l’interrompt pour lui dire : « Tu n’as pas compris l’essentiel. »

« Mais ce qui compte, ce n’est pas les vêtements ? Et tu parles du look ? Je me suis éloigné… Je l’ai fait… » Kim dit alors que Kourtney insiste : « Ce n’est pas une question de vêtements !

Kim poursuit : « Kourtney, ce n’est pas si original que ça. Tout le monde fait des années 90, comme si ce n’était pas un nouveau concept, c’est ce que j’essaie de dire, et il n’y a qu’un nombre limité de looks parmi lesquels choisir. « Vous parlez de conneries de détails parce que c’est tout ce à quoi votre esprit égoïste et égoïste peut penser », rétorque Kourtney. « Vous ne pouvez pas supporter que quelqu’un d’autre soit au centre de l’attention. Tu es venu à mon mariage, tu ne pouvais pas être heureux. Vous vous êtes plaint dès votre arrivée jusqu’à votre départ. C’est de ça qu’il s’agit. Oublie ça, tu ne pourrais pas être heureux, tu ne pourrais pas être heureux pour moi. Vous ne pouviez pas être heureux que je sois le centre d’attention et que vous ne l’étiez pas.

À cela, Kim demande : « Pourquoi te sens-tu si déprimé envers moi ? ce à quoi Kourtney répond en lui demandant si elle veut « approfondir » la question.

« Non, je veux que tu creuses profondément et que tu comprennes pourquoi tu me détestes autant et pourquoi tu es si en colère contre moi parce que tout cela n’est jamais arrivé », a insisté Kim. «J’étais si heureuse pour toi!»

Quand Kourtney répond : « Non, tu ne l’étais pas », demande Kim : « Pourquoi ne serais-je pas heureuse pour toi ? » » demande Kim, ce à quoi Kourtney répond : « J’avais l’impression, lors de mon mariage, que tu n’étais pas contente pour moi. »

« Parce que vous avez une sérieuse vendetta. Vous êtes juste différents… vous nous détestez, vous êtes une personne différente, nous en parlons tous », dit Kim, tandis que Kourtney répond, « Parce que je n’ai plus besoin de vous, les gars. Je n’ai pas besoin d’en faire partie.