Kim et Khloe Kardashian sont plus petites que jamais dans des robes moulantes transparentes alors qu’elles snobent leur sœur Kourtney sur une nouvelle photo

KIM et Khloe Kardashian ont l’air plus petites que jamais en portant des robes moulantes transparentes alors qu’elles snobent leur sœur Kourtney sur une nouvelle photo ensemble.

Selon les rumeurs, les stars de Hulu se disputeraient avec leur sœur aînée après que Kourtney, 43 ans, ait continué à se distancier des autres Kardashian.

Instagram/ khloekardashian

Kim et Khloe Kardashian apparaissent plus maigres que jamais sur une photo du dîner du 42e anniversaire de Kim[/caption]

Hulu

La sœur aînée de Kardashian, Kourtney, était absente de la photo de Kim et Khloe[/caption]

Khloe, 38 ans, a partagé la photo, prise lors du dîner du 42e anniversaire de Kim, sur son Instagram vendredi.

Légendé avec seulement un emoji “cœur blanc”, le message montre Kim portant une robe transparente avec un soutien-gorge noir et un bas en dessous et Khloe enfilant une robe de soirée rose de style corset.

Bien qu’elle ait été présente pour la fête d’anniversaire, Kourtney a été exclue de la photo des sœurs Kardashian.

Les amis et les fans n’ont rien fait pour falsifier la spéculation, comme dans la section des commentaires, une personne a écrit “Mes filles préférées”.

Amie proche de la famille Kardashian, Tracy Romulus a commenté: “Mon duo préféré.”

La meilleure amie de Khloe, Malika Haqq, a ajouté : “Vous deux”, ponctué d’un emoji “cœur rouge”.

Alors qu’un autre fan a déclaré: “Les femmes les plus fortes sur une photo !!!”

Le fondateur de SKIMS et le co-créateur de Good American avaient l’air aussi minces que jamais lorsqu’ils ont posé pour la photo.





Récemment, The US Sun a révélé en exclusivité que Kim souhaitait perdre encore plus de poids grâce à son régime sans sucre.

La source a déclaré que la star des Kardashian “ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant”.

La suite, “Elle aime à quel point elle est maigre et veut rester comme ça.”

“Elle dit qu’elle prévoit de perdre encore deux livres parce qu’elle est alors en dessous de son poids idéal et que cela n’aura pas d’importance si elle fluctue un peu.”

The Insider a également ajouté que Kim, qui avait perdu 21 livres au cours de l’été, avait mangé du sucre pour la première fois depuis des semaines lors de sa 42e fête d’anniversaire ce week-end.

SLIM-KIM

Kim a suscité des inquiétudes en mai après avoir admis avoir perdu 16 livres en trois semaines pour s’adapter à la robe emblématique de Marilyn Monroe pour le Met Gala en mai.

L’ancien E! star a déclaré à Vogue au Met Gala: “J’ai essayé [the dress] allumé et ça ne me convenait pas. J’ai dit : ‘Donnez-moi trois semaines.’

“J’ai dû perdre 16 livres aujourd’hui. C’était un tel défi. C’était comme un [movie] rôle. J’étais déterminé à m’adapter [into] ce. Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines.

Et en juin, la personnalité de la télévision a admis qu’elle avait perdu encore plus de poids après avoir suivi le régime ultra-strict.

Dans l’émission TODAY, Kim a révélé: “Cela m’a beaucoup appris sur mon mode de vie et ma santé, et depuis lors, j’ai continué à manger très sainement.

« Je veux dire, j’ai perdu 21 livres maintenant. Je n’essaie pas de perdre plus de poids, mais j’ai plus d’énergie que jamais.

FAMILLE EN FEUILLE

Le fait que Kourtney soit absente de la photo de Khloe et Kim ne fait que propager les rumeurs en cours selon lesquelles Kourtney s’est secrètement éloignée de ses sœurs.

Plus tôt ce mois-ci, Kourtney a révélé la vérité sur sa rivalité avec Kim et Khloe lors d’une apparition sur le podcast Not Skinny But Not Fat.

L’animatrice de podcast Amanda Hirsch a mentionné le lien autrefois étroit de Kourtney avec Khloe.

Elle s’est souvenue de la relation étroite entre le fondateur de Poosh et la plus jeune sœur Kardashian et de la façon dont Kim était “l’étrangère” du groupe.

Bien que cette dynamique semble avoir changé, Khloe et Kim se rapprochent et Kourtney s’éloigne de la paire.

La fondatrice de Poosh a émis l’hypothèse que la nouvelle proximité de ses sœurs pourrait être due au fait qu’elles accueillent toutes deux des enfants en même temps.

Le troisième enfant de Kim, Chicago, quatre ans, est né en janvier 2018 par mère porteuse, tandis que Khloe a donné naissance à son premier enfant, True, en avril de la même année.

Les frères et sœurs partagent également des parcours de maternité similaires alors que Khloe a suivi les traces de Kim et a emprunté la voie de la maternité de substitution pour avoir son deuxième enfant, un fils, né en août.

“J’avais juste l’impression qu’elles étaient vraiment liées – comme si elles traversaient les mêmes choses”, a expliqué Kourtney à propos de la relation de ses sœurs.

La star de la télévision a ensuite révélé ce qui la séparait de ses frères et sœurs, affirmant qu’ils “s’étaient ligués” contre elle concernant ses différents objectifs de carrière.

“Et puis j’ai eu l’impression que c’était à ce moment-là que j’étais mécontent de la série, en particulier à cause de [Kim and Kourtney] une sorte de regroupement.

“Presque tout ce que Khloe et moi avions fait à Kim, et ils me l’ont en quelque sorte retourné”, a expliqué Kourtney.

En savoir plus sur le soleil américain EST CE QU’IL VA BIEN? L’ex de Kim Kardashian, Pete Davidson, “s’effondre sur le plateau d’une émission télévisée”

La fondatrice de Lemme a partagé qu’elle avait également commencé une thérapie à ce moment-là, elle se sentait donc «sensible» aux commentaires de ses sœurs.

Les fans ont regardé Kourtney et Kim résoudre leurs problèmes devant la caméra alors qu’ils se livraient à une bagarre physique dans un épisode de Keeping Up With the Kardashians.

Khloé Kardashian/Instagram

Khloe a montré sa silhouette mince dans une robe rose lors du dîner d’anniversaire de Kim[/caption]

Instagram/ kimkardashian

Un initié a récemment révélé que Kim voulait perdre plus de poids, même si la star semble aussi en forme que jamais[/caption]

Instagram / Kim Kardashian

Les fans ont exprimé leur inquiétude persistante concernant les corps maigres de Kim et Khloe[/caption]