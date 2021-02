Kim et Kanye – du couple le plus sexy d’Hollywood à malheureusement pour toujours | Actualités Ents & Arts

Kim Kardashian et Kanye West étaient sans aucun doute l’un des couples les plus puissants du monde, utilisant leur richesse, leur renommée et parfois leur infamie pour capter l’attention du monde entier.

Vendredi, Kardashian, 40 ans, a décidé de mettre fin à leur mariage de six ans et demi, dépôt des papiers de divorce à Los Angeles.

Le couple a commencé à se fréquenter vers avril 2012, mais était ami depuis des années – avec West, 43 ans, apparaissant dans un épisode de Kourtney And Kim Take New York deux ans plus tôt.

Image:

Kim et Kanye, photographiés ici en 2012, étaient de bons amis depuis plusieurs années. Pic: XPX / STAR MAX / IPx via AP



West était à l’apogée de sa carrière musicale à l’époque et venait de terminer sa tournée mondiale Watch The Throne avec son collègue rappeur Jay-Z.

Kardashian, quant à elle, était toujours techniquement mariée à la star de la NBA Kris Humphries – dont elle a renversé après 72 jours de mariage.

Ils sont devenus des habitués des cercles sociaux et de la mode A-list, apparaissant en couple en septembre 2012 à la Fashion Week de Paris.

Trois petits mois plus tard – West a révélé sur scène que le couple attendait leur premier enfant.

Les mèmes sont apparus en mai 2013 lorsqu’une Kardashian très enceinte est apparue au Met Gala aux côtés de son nouveau copain dans une robe fleurie Givenchy et des gants assortis.

Leur apparition au gala était un exemple de la façon dont ils ont attiré l’attention du monde – même le regretté Robin Williams la comparant à sa propre Mme Doubtfire.

Image:

La célèbre robe « Mrs Doubtfire » qui a lancé un assaut de mèmes et de blagues du gala du Met 2013. Pic: mpi01 / MediaPunch / IPX via AP



Un mois après avoir participé au Met Gala, la première fille du couple est née. Les spéculations étaient nombreuses sur ce que le couple pourrait appeler leur premier enfant, mais ils se sont finalement installés sur le Nord quelque peu non conventionnel.

Le couple a ensuite eu trois autres enfants – Saint, Chicago et Psalm.

Le même mois que Kardashian a donné naissance était le même mois que sa séparation avec Humphries est devenue officielle.

Cela a ouvert la voie à Kardashian et Kanye pour devenir Kimye, avec West se mettant à genoux de manière typiquement explosive, en louant un stade de baseball à San Francisco le jour de l’anniversaire de son partenaire.

Image:

Ils sont devenus connus pour leurs apparitions lors d’événements sociaux célèbres. Pic: Evan Agostini / Invision via AP



Le 24 mai 2014, le couple a fait ses vœux lors d’une cérémonie remplie de célébrités à Fort di Belvedere à Florence, en Italie, avec des invités, notamment le reste du clan Kardashian-Jenner, Chrissy Teigen et John Legend, le magicien David Blaine et BFF Jonathan Cheban.

Et c’était bien sûr au centre d’un épisode de l’émission télévisée de sa famille, Keeping Up With The Kardashians.

Leur monde s’est effondré en octobre 2016, lorsque Kardashian a été volé sous la menace d’une arme pendant la Fashion Week de Paris, et a été ligoté et bâillonné pendant le raid qui a vu des voleurs s’en tirer avec 10 millions de dollars (7 millions de livres sterling) de bijoux.

West était à mi-chemin d’un concert quand il a été informé de l’attaque, sautant rapidement de la scène pour faire face à l’incident.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Un mois plus tard, West a été admis à l’hôpital après avoir souffert d’une «psychose temporaire due à la privation de sommeil et à la déshydratation», le forçant à annuler sa prochaine tournée pour récupérer.

En juin 2018, après avoir sorti son album Ye, West a révélé publiquement qu’il avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire.

C’est également à cette époque que le rappeur a commencé à susciter la controverse, faisant des commentaires laissant entendre que l’esclavage était un «choix» pour les Afro-Américains, et rencontrant le président de l’époque, Donald Trump, où il a prononcé une diatribe jurée dans le bureau ovale.

Pendant ce temps, Kardashian avait également rencontré le président Trump, où ils ont parlé de la réforme des prisons – l’une de ses passions – conduisant à la libération de deux personnes de prison qui avaient été inculpées de drogue pour la première infraction.

Kardashian a déclaré plus tard qu’elle avait l’intention de pratiquer le droit et qu’elle étudiait pour réussir l’examen du barreau.

Les spéculations sur la relation fractionnée du couple ont commencé en 2020, après que West ait déclaré qu’il se présentait à la présidence.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





Octobre 2018 – L’extraordinaire bromance de Trump et Kanye



Dans un discours décousu et émouvant en Caroline du Sud en juillet, le rappeur a révélé que lui et Kardashian avaient envisagé d’avorter leur premier enfant et se sont déclarés pro-vie.

Son discours a été suivi d’un certain nombre de tweets erratiques, dans lesquels il affirmait que sa femme essayait de le faire enfermer par des médecins et qu’il avait auparavant tenté de divorcer.

Cela a incité Kardashian à parler publiquement du bipolaire de son mari, le qualifiant de « brillant mais compliqué », dont « les paroles ne correspondent parfois pas à ses intentions ».

Après l’échec de sa candidature à la Maison Blanche, il a été largement rapporté que West s’était enfermé dans son ranch du Wyoming, tandis que Kardashian continuait à vivre avec leurs enfants en Californie.

Image:

La paire a révélé leur relation en avril 2012 Pic: XPX / STAR MAX / IPx via AP



Alors qu’il était dans le Wyoming, une rumeur (complètement fausse) a commencé à se répandre comme une traînée de poudre sur Internet, affirmant qu’il avait une liaison avec YouTuber Jeffree Starr.

Dans une vidéo YouTube intitulée Addressing The Kanye Situation, Starr a catégoriquement nié les allégations, affirmant que « Kanye et moi n’avons jamais traîné ».

Depuis janvier, des experts de célébrités ont commencé à spéculer sur l’imminence du divorce du couple – spéculation qui a été confirmée vendredi lorsque Kardashian a déposé des documents à Los Angeles.