« Nos activités politiques étrangères doivent être concentrées et visées à subjuguer et vaincre les États-Unis, notre plus grand ennemi et principal obstacle à nos développements révolutionnaires », a déclaré Kim vendredi. « Peu importe qui est au pouvoir aux États-Unis, la vraie nature des États-Unis et sa politique fondamentale envers la Corée du Nord ne changent jamais. »

Le président élu Joe Biden a qualifié Kim de «criminel» pendant la campagne électorale, et les médias d’État nord-coréens l’an dernier ont qualifié Biden de «chien enragé» à renverser.

Certains experts craignent que Kim accueille le prochain dirigeant américain avec un test de missile à longue portée pour attirer son attention, tandis que d’autres affirment qu’il pourrait y avoir une opportunité pour les deux parties d’explorer la diplomatie.

Mais le discours de vendredi nous rappelle que la Corée du Nord n’a pas l’intention de renoncer à son arsenal nucléaire.

« Il n’y a pas d’acte insensé et plus dangereux que de ne pas amplifier nos propres pouvoirs tout en voyant clairement le développement d’armes avancées de nos ennemis », a déclaré Kim. « La réalité est que nous devons inlassablement renforcer nos capacités de défense nationale pour dissuader les menaces militaires américaines et parvenir à la paix et à la prospérité dans la péninsule coréenne. »

En effet, Kim a appelé à une expansion de l’arsenal nucléaire du pays, y compris des mesures « préventives » et de « représailles » afin que les ogives puissent « frapper avec précision et éteindre des cibles stratégiques arbitraires » dans un rayon de 15000 km (9320 miles), une portée qui engloberait facilement Washington.

Kim s’est engagé à développer des ICBM à combustible solide pouvant être lancés depuis la terre et la mer. Il a appelé à davantage de recherche et de développement sur des équipements militaires avancés, notamment des satellites espions, des armes hypersoniques et des drones de reconnaissance, et a déclaré que les recherches sur un sous-marin nucléaire étaient en voie d’achèvement.

«Nous devons étendre notre technologie nucléaire et développer davantage les armes nucléaires pour devenir plus légères et plus petites. . . alors que nous continuons à produire des armes nucléaires tactiques et des ogives de très grande taille », a-t-il déclaré.

Kim a déclaré que la clé de meilleures relations avec les États-Unis était que Washington retire sa politique hostile, tout en soulignant la nécessité pour la Corée du Nord de construire une coalition avec des «forces anti-impérialistes et indépendantes».