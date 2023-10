Kim de Corée du Nord souhaite à Poutine la victoire contre les « impérialistes » | Actualités politiques

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine ont échangé une autre série de lettres – un mois après que Kim ait effectué un rare voyage en Russie – Kim souhaitant à Poutine la victoire sur le « plan anti-russe des impérialistes » et les deux hommes louant leurs deux pays. » l’approfondissement des liens.

L’échange de lettres a marqué le 75e anniversaire des relations bilatérales, a rapporté jeudi le média d’État nord-coréen KCNA.

Dans sa lettre, Kim s’est dit « très satisfait » des pourparlers qui ont eu lieu en Russie, les qualifiant de « franches ». [and] complet ». Il a promis de porter les relations à un « nouveau niveau » et a souhaité à Poutine la victoire dans sa lutte pour « frustrer »[e] la politique hégémonique persistante des impérialistes et leurs efforts pour isoler et étouffer la Russie ».

Moscou et Pyongyang, tous deux de plus en plus isolés en raison de sanctions internationales sévères, se sont rapprochés depuis que le Kremlin a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février de l’année dernière.

Le mois dernier, Kim s’est rendu dans l’Extrême-Orient russe pour un sommet avec Poutine, alors que Pyongyang se préparait à fournir des armes à l’armée russe en échange de technologies militaires interdites par les résolutions des Nations Unies sur son programme d’armes nucléaires.

Après leur entretien, les deux hommes ont déclaré que la coopération militaire avait été discutée, notamment le programme satellite de la Corée du Nord et la guerre en Ukraine.

Dans sa dernière lettre, Poutine a déclaré que le sommet était une preuve supplémentaire que les relations bilatérales entre les deux pays continuaient de « se développer positivement dans tous les aspects, sur la base des glorieuses traditions du passé ».

L’Union soviétique, dominée par la Russie, a établi des relations diplomatiques avec la Corée du Nord le 12 octobre 1948, devenant ainsi le premier pays à reconnaître la Corée du Nord en tant qu’État.

Les États-Unis ont accusé la Corée du Nord de fournir à la Russie des armes destinées à être utilisées en Ukraine, notamment des obus d’artillerie, des roquettes tirées à l’épaule et des missiles.

Pyongyang et Moscou ont nié toute transaction d’armes.

Dans une déclaration distincte jeudi, le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères Im Chon-il a réaffirmé le soutien de son pays à la Russie concernant l’Ukraine, qualifiant la guerre de lutte « juste » dans laquelle Moscou défendait sa sécurité et ses intérêts stratégiques.

Kim et Poutine ont également échangé des lettres en août pour marquer le 78e anniversaire de la libération de la Corée du joug colonial japonais de 1910 à 1945.

A cette occasion, Kim a promis de développer une « relation stratégique à long terme » avec la Russie.