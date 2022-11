Kim de Corée du Nord se vante d’un nouvel ICBM alors que les États-Unis volent des bombardiers

SEOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est vanté qu’un missile balistique intercontinental récemment testé est une autre arme “fiable et de capacité maximale” pour contenir les menaces militaires américaines, ont rapporté samedi les médias officiels. Les États-Unis ont répondu au lancement d’armes du Nord en faisant voler des bombardiers supersoniques dans une démonstration de force.

L’agence de presse centrale nord-coréenne a déclaré que Kim avait supervisé le lancement du missile Hwasong-17, un jour après que ses voisins ont déclaré avoir détecté le lancement d’un ICBM qui a montré une capacité potentielle à atteindre n’importe où aux États-Unis.

KCNA a déclaré que Kim avait observé le lancement avec sa femme Ri Sol Ju et leur “fille bien-aimée” ainsi que des hauts fonctionnaires. Des photos des médias d’État montraient Kim marchant main dans la main avec sa fille, vêtue d’un manteau blanc, regardant ensemble un énorme missile chargé sur un camion de lancement. C’est la première fois que la Corée du Nord publie la photo de la fille de Kim. Les observateurs disent que Kim observant un lancement d’armes avec sa famille suggère qu’il était confiant dans son succès.

Kim, 38 ans, est la troisième génération de sa famille à diriger la Corée du Nord. Les médias sud-coréens ont rapporté qu’il avait trois enfants nés respectivement en 2010, 2013 et 2017. On ne savait pas immédiatement quel enfant il avait emmené sur le site de lancement.

Le lancement de vendredi faisait partie du barrage continu de tests de missiles du Nord qui sont considérés comme une tentative d’étendre son arsenal d’armes et de renforcer son influence dans la future diplomatie. Certains experts étrangers ont déclaré que le missile Hwasong-17 est toujours en cours de développement, mais qu’il s’agit de l’arme balistique à plus longue portée du Nord conçue pour transporter plusieurs ogives nucléaires afin de vaincre les systèmes de défense antimissile américains.

KCNA a déclaré que le missile tiré depuis l’aéroport international de Pyongyang a voyagé jusqu’à une altitude maximale d’environ 6 040 kilomètres (3 750 miles) et a parcouru une distance d’environ 1 000 kilomètres (620 miles) avant d’atterrir sur la zone prédéfinie dans les eaux internationales au large de l’est du pays. côte.

“Le tir d’essai a clairement prouvé la fiabilité du nouveau système d’armes stratégiques majeur pour être représentatif des forces stratégiques (de la Corée du Nord) et ses puissantes performances de combat en tant qu’arme stratégique la plus puissante au monde”, a déclaré KCNA.

“Kim Jong Un a déclaré solennellement que si les ennemis continuent de menacer (la Corée du Nord), en introduisant fréquemment des moyens de frappe nucléaire, notre parti et notre gouvernement réagiront résolument aux bombes nucléaires avec des armes nucléaires et à la confrontation totale avec une confrontation totale”, KCNA a dit.

La déclaration de Kim suggère que la Corée du Nord poursuivra ses activités de test d’armes alors que les États-Unis s’efforcent de renforcer leur engagement en matière de sécurité envers leurs alliés la Corée du Sud et le Japon. On craint que la Corée du Nord ne procède bientôt à son premier essai nucléaire en cinq ans.

Des bombardiers américains B-1B ont mené samedi des exercices aériens conjoints avec d’autres avions de guerre sud-coréens et américains en réponse au lancement nord-coréen, selon les chefs d’état-major interarmées sud-coréens. Il a déclaré que les exercices démontraient un engagement de sécurité américain “à toute épreuve” envers la Corée du Sud et la posture de défense combinée des alliés.

La Corée du Nord est sensible au déploiement de bombardiers américains B-1B car ils sont capables de transporter une énorme charge utile d’armes conventionnelles. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont envoyé des bombardiers B-1B au-dessus de la Corée du Sud dans le cadre d’exercices conjoints antérieurs, lors du premier survol de ce type en cinq ans.

Vendredi, l’armée américaine a organisé des exercices aériens séparés avec les forces sud-coréennes et japonaises. L’armée sud-coréenne a déclaré qu’elle avait également organisé vendredi des exercices unilatéraux simulant des frappes aériennes sur des lanceurs de missiles mobiles nord-coréens.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a prévu une réunion d’urgence lundi matin sur le dernier lancement de missiles balistiques par la Corée du Nord à la demande du Japon. Mais on ne sait pas s’il peut imposer de nouvelles sanctions à la Corée du Nord parce que la Chine et la Russie, deux des membres du conseil disposant du droit de veto, se sont opposées aux mesures prises par les États-Unis et leurs alliés pour durcir les sanctions contre le Nord pour ses tests interdits de missiles balistiques plus tôt cette an.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adrienne Watson, a condamné le lancement de vendredi et a déclaré que les États-Unis prendraient “toutes les mesures nécessaires” pour garantir la sécurité de leur territoire, de la Corée du Sud et du Japon. La vice-présidente Kamala Harris a rencontré séparément les dirigeants de ces pays et de l’Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande qui assistent à un forum régional à Bangkok pour discuter d’une réponse commune à la Corée du Nord.

Le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a déclaré vendredi qu’en fonction du poids d’une ogive potentielle, le missile avait une portée supérieure à 15 000 kilomètres (9 320 miles), “auquel cas il pourrait couvrir l’ensemble du continent américain”.

Les arsenaux nucléaires et de missiles du Nord sont entourés de secret. Certains experts disent que la Corée du Nord est encore à des années de posséder un missile nucléaire fonctionnel, affirmant qu’elle n’a pas encore prouvé les technologies pour garantir que les ogives survivent aux conditions difficiles de la rentrée atmosphérique. Mais d’autres disent que la Corée du Nord a probablement déjà acquis de telles capacités compte tenu du nombre d’années passées sur son programme nucléaire.

Ces derniers mois, la Corée du Nord a effectué des dizaines d’essais de missiles à plus courte portée qu’elle a qualifiés de simulations d’attaques nucléaires contre des cibles sud-coréennes et américaines. La Corée du Nord a déclaré que ses tests visaient à émettre un avertissement aux États-Unis et à la Corée du Sud concernant leur entraînement militaire que le Nord considère comme une répétition d’invasion. Séoul et Washington ont déclaré que leurs exercices réguliers étaient de nature défensive.

La Corée du Nord a interrompu les lancements d’armes pendant environ une semaine avant de tirer jeudi un missile balistique à courte portée. Avant ce lancement, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Choe Son Hui a menacé de lancer des réponses militaires « plus féroces » aux mesures prises par les États-Unis pour renforcer leur engagement sécuritaire envers la Corée du Sud et le Japon.

Le président américain Joe Biden a rencontré ses homologues sud-coréen et japonais le 13 novembre en marge d’un rassemblement régional au Cambodge, publiant une déclaration commune condamnant fermement les récents essais de missiles de la Corée du Nord et acceptant de travailler ensemble pour renforcer la dissuasion. Biden a réaffirmé l’engagement des États-Unis à défendre la Corée du Sud et le Japon avec une gamme complète de capacités, y compris des armes nucléaires.

Hyung-jin Kim, Associated Press