Kim de Corée du Nord rentre chez lui après son dernier arrêt à Vladivostok en Russie

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est rentré chez lui après avoir effectué une dernière escale à Vladivostok, dans l’extrême-est de la Russie, où il a visité une université, un aquarium et une usine d’alimentation animale, a rapporté lundi l’agence de presse officielle KCNA.

Kim a passé deux jours à Vladivostok pour inspecter diverses installations dans les domaines militaire, économique, scientifique, éducatif et culturel, avant de faire ses adieux lors d’une cérémonie d’adieu à la gare d’Artyom, a indiqué KCNA.

Cela met fin au voyage inhabituellement long d’une semaine de Kim en Russie, au cours duquel il s’est engagé à intensifier la coopération militaire et économique avec le président Vladimir Poutine.

La visite sera « une opportunité de consolider davantage le lien traditionnel de coopération de bon voisinage entre les deux pays, qui est enraciné dans l’amitié fraternelle et l’unité militaire, et d’ouvrir un nouveau chapitre dans le développement des relations », a déclaré KCNA.

Kim a visité l’Université fédérale d’Extrême-Orient, où lui et Poutine ont tenu leurs premiers entretiens en 2019, et a été informé par son président du système éducatif de l’école et du plan de développement futur.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu inspectent la garde d’honneur à l’aérodrome de Knevichi, près de Vladivostok, dans la région de Primorsky, en Russie, le 16 septembre 2023. (crédit : ministère russe de la Défense/document via REUTERS)

Il a également rencontré des étudiants nord-coréens qui étudient les sciences et technologies à l’université, a indiqué KCNA, pour en apprendre davantage sur leur vie là-bas et prendre une photo ensemble.

Une journée à l’aquarium

À l’Aquarium territorial maritime, Kim a observé des dauphins blancs et d’autres animaux marins accomplir des « prouesses acrobatiques », avant d’assister à une réception organisée par Alexandr Kozlov, ministre russe des ressources naturelles et de l’écologie, et de visiter l’usine d’aliments biologiques d’Arnika.

La radio d’État nord-coréenne « Voice of Korea » a également rendu compte de la visite de Kim à Vladivostok lundi, affirmant qu’elle « ouvrait une nouvelle période de développement rapide et de renforcement » des relations bilatérales et il a remercié Poutine et d’autres responsables russes pour leur hospitalité.

Le rare sommet entre Kim et Poutine a incité les États-Unis et la Corée du Sud à mettre en garde contre tout commerce d’armes et toute autre coopération militaire, alors que la Russie poursuit son invasion de l’Ukraine et que la Corée du Nord se précipite pour faire progresser ses programmes nucléaires.

Les responsables de Washington et de Séoul ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Moscou pourrait chercher à acquérir des munitions du Nord pour renforcer ses stocks en diminution, tandis que Pyongyang reçoit une aide technologique pour ses programmes de satellites espions et de missiles.

Kim a inspecté la semaine dernière une usine russe d’avions de combat soumise à des sanctions occidentales, des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire, des missiles hypersoniques et des navires de guerre, bien que Poutine ait déclaré que Moscou ne « violerait rien ».