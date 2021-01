SEOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a remercié le public pour sa confiance et son soutien «dans les moments difficiles» et leur a souhaité bonheur et bonne santé dans ses premières cartes du Nouvel An envoyées à son peuple.

Kim prononce généralement un discours télévisé le 1er janvier, mais on s’attend généralement à ce qu’il saute le discours cette année puisqu’il s’adressera au premier congrès du parti au pouvoir du pays depuis cinq ans au début de janvier.

« Je travaillerai dur pour faire entrer plus tôt la nouvelle ère dans laquelle les idéaux et les désirs de notre peuple se réaliseront », a déclaré Kim dans sa lettre, selon l’Agence centrale de presse coréenne.

«Je remercie les gens d’avoir invariablement fait confiance et soutenu notre parti même dans les moments difficiles», a-t-il déclaré. «Je souhaite sincèrement à toutes les familles du pays un plus grand bonheur et des personnes bien-aimées, une bonne santé.

La Corée du Nord est l’un des pays les plus cloîtrés au monde, et il est pratiquement impossible de confirmer indépendamment si ses 25 millions d’habitants ont reçu les cartes de Kim. Ces cartes auraient été les premières envoyées par un dirigeant aux Nord-Coréens depuis 1995.

Kim, qui a succédé à son père en tant que dirigeant nord-coréen en 2011, fait face aux défis les plus difficiles de son règne de neuf ans en raison de la pandémie, de plusieurs catastrophes naturelles l’été dernier et de l’impasse sur les sanctions américaines et son programme d’armes nucléaires.

Kim utilisera probablement le congrès du Parti des travailleurs comme un lieu pour rassembler une unité plus forte et définir de nouveaux objectifs de développement pour les prochaines années, selon les experts.

Le congrès, le premier en nature depuis 2006, est officiellement le principal organe décisionnel du parti, bien que les vraies décisions au jour le jour soient prises par Kim et ses proches collaborateurs. On s’attend à ce que le corps de rubberstamp des délégués au congrès approuve les nouvelles initiatives de Kim sans grands débats.

Les médias d’État ont déclaré que la Corée du Nord prévoyait de tenir le congrès au début du mois, mais n’ont pas précisé les dates. En 2006, le congrès s’est tenu pendant quatre jours.

Pour marquer le début du nouvel an, une grande foule de personnes s’est emparée de la place principale de Pyongyang pour regarder des feux d’artifice, un concert et une cérémonie de hissage du drapeau. La télévision d’État a montré que les gens, portant des masques et des manteaux épais, ont agité leurs mains tout en se tenant près l’un de l’autre.

La Corée du Nord a fermement affirmé qu’elle était exempte de coronavirus – une affirmation mise en doute par des étrangers. Mais les experts disent également que toute épidémie n’était probablement pas généralisée et que la Corée du Nord considérait donc qu’il était prudent d’organiser de grands événements comme le congrès du parti à Pyongyang.