«Je travaillerai dur pour faire entrer plus tôt la nouvelle ère dans laquelle les idéaux et les désirs de notre peuple se réaliseront», a déclaré Kim dans sa lettre, selon l’Agence centrale de presse de Corée.

«Je tiens à remercier les gens d’avoir constamment fait confiance et soutenu notre parti, même dans les moments difficiles», a-t-il déclaré. «Je souhaite à toutes les familles du pays plus de bonheur et, chers gens, une bonne santé.

La Corée du Nord est l’un des pays les plus isolés du monde et il est pratiquement impossible de confirmer de manière indépendante si l’ensemble de ses 25 millions d’habitants a reçu la carte de Kim. Ces cartes auraient été les premières envoyées par un dirigeant aux Nord-Coréens depuis 1995.

Kim, qui a succédé à son père en tant que dirigeant nord-coréen à la fin de 2011, fait face aux défis les plus difficiles de son règne de neuf ans en raison de la pandémie, de plusieurs catastrophes naturelles l’été dernier et des sanctions en cours menées par les États-Unis dans le cadre d’une impasse diplomatique sur son nucléaire. programme.

Kim utilisera probablement le Congrès du Parti des travailleurs comme un lieu pour créer une unité plus forte et fixer de nouveaux objectifs de développement pour les années à venir.

La fermeture de la frontière nord-coréenne avec la Chine, son principal partenaire commercial, en raison de la pandémie, nuit à l’économie. Le volume des échanges bilatéraux au cours des 11 premiers mois de 2020 a diminué d’environ 79% par rapport à la même période en 2019, a déclaré l’analyste Song Jaeguk de l’Institut de recherche économique IBK à Séoul.

Le Congrès, le premier depuis 2006, est officiellement le principal organe décisionnel du parti, bien que les vraies décisions quotidiennes soient prises par Kim et ses plus proches collaborateurs. On s’attend à ce que l’organe de timbre en caoutchouc des délégués soutienne les nouvelles initiatives de Kim sans débats majeurs.

Les médias d’État n’ont pas dit exactement quand la réunion aura lieu. En 2006, la convention a duré quatre jours.

Pour sonner le nouvel an, une foule nombreuse a envahi la place principale de Pyongyang pour regarder des feux d’artifice, un concert et une cérémonie de lever du drapeau. La télévision d’État a montré des gens portant des masques et des manteaux épais, agitant et debout près les uns des autres.

La Corée du Nord a toujours affirmé être exempte de coronavirus – une affirmation qui a été remise en question par des étrangers. Mais les experts affirment également qu’une épidémie était peu susceptible d’être généralisée et que la Corée du Nord considérait donc qu’il était sûr d’organiser des événements majeurs tels que le Congrès du Parti à Pyongyang.

Vendredi également, la Corée du Nord a déclaré qu’elle avait mené à bien «une bataille de 80 jours», une campagne de productivité qu’elle lance souvent pour forcer les citoyens à travailler des heures supplémentaires et à signaler une augmentation de la production avant les grands événements politiques. Les experts affirment que la Corée du Nord soulignera probablement au Congrès la nécessité de construire une économie plus forte et autonome pour faire face aux difficultés dans un effort pour forcer les gens à travailler plus dur.

KCNA a déclaré que « le progrès de tous les peuples grâce à l’autosuffisance » a permis une « fière victoire sur la bataille historique de 80 jours ». Il a déclaré que les Nord-Coréens avaient atteint ou dépassé les quotas nouvellement établis dans les usines, les mines, les fermes, la dépollution des inondations, les mesures contre les coronavirus et plusieurs autres domaines.