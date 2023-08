Kim, de Corée du Nord, regarde les lancements de missiles de croisière alors que les troupes américaines et sud-coréennes commencent leurs exercices annuels

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a observé le tir d’essai de missiles de croisière stratégiques à partir d’un navire de la marine, ont rapporté lundi les médias d’État, alors que les militaires américains et sud-coréens ont lancé d’importants exercices annuels que le Nord considère. comme une répétition d’invasion.

Le rapport du Nord sur les essais de missiles est intervenu trois jours après que les dirigeants des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon ont convenu d’étendre leurs liens sécuritaires et économiques lors d’un sommet aux États-Unis.

Lors d’une visite d’inspection d’une flottille de la marine sur la côte est, Kim est monté à bord d’un patrouilleur pour passer en revue ses armes et ses préparatifs de combat. Il a ensuite vu ses marins effectuer un exercice de lancement de missiles de croisière « stratégiques », a déclaré l’agence de presse officielle coréenne.

KCNA n’a pas précisé quand les lancements de missiles ont eu lieu, et une photo des médias d’État a montré Kim regardant le lancement d’un missile depuis un autre endroit, pas sur le bateau de patrouille. L’utilisation par KCNA du mot « stratégique » en référence aux armes testées impliquait qu’elles avaient été développées pour transporter des ogives nucléaires.

Kim a déclaré qu’il renforcerait les efforts pour construire de puissants navires de guerre et moderniser les systèmes d’armes à bord et sous-marins pour la marine du Nord. Il a appelé les marins du pays à construire « une force idéologique et spirituelle écrasante », affirmant que cela est plus important que la supériorité numérique ou technique des armes, selon KCNA.

On s’attendait à ce que la Corée du Nord reprenne ses essais d’armes en réaction à l’entraînement militaire estival américano-sud-coréen qui a commencé lundi pour une durée de 11 jours.

La formation « Ulchi Freedom Shield » est un exercice de poste de commandement simulé par ordinateur. Les armées américaine et sud-coréenne ont également déclaré qu’elles prévoyaient également de mener des exercices de terrain à grande échelle.

La Corée du Nord a critiqué les principaux exercices américano-sud-coréens comme pratique d’invasion et y a répondu par des tests de missiles. Les responsables américains et sud-coréens maintiennent que les exercices sont de nature défensive et qu’ils n’ont aucune intention d’attaquer le Nord.

Depuis l’ouverture de 2022, la Corée du Nord a effectué plus de 100 essais d’armes, dont certains de missiles balistiques à capacité nucléaire conçus pour frapper le continent américain et ses alliés la Corée du Sud et le Japon. Les États-Unis et la Corée du Sud ont élargi leurs exercices d’entraînement réguliers en réponse.

Lors de leur sommet à Camp David, le président américain Joe Biden, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont déclaré qu’ils avaient l’intention de mettre en œuvre d’ici la fin de l’année le partage des données d’alerte antimissile en temps réel sur la Corée du Nord et d’organiser des réunions trilatérales annuelles. des exercices.

Il s’agissait du tout premier sommet autonome organisé par les trois pays, et les dirigeants ont déclaré qu’ils étaient déterminés à poursuivre une coopération renforcée en matière de défense antimissile balistique pour contrer les menaces nucléaires et antimissiles de la Corée du Nord.

La Corée du Nord a déclaré que les efforts des trois pays pour renforcer leur coopération en matière de sécurité l’obligent à renforcer sa propre capacité militaire.

Le service d’espionnage sud-coréen a déclaré jeudi aux législateurs que la Corée du Nord prenait les mesures nécessaires pour lancer des missiles à longue portée et tenter de mettre un satellite espion en orbite. La première tentative du Nord de lancer un satellite espion fin mai s’est soldée par un échec, lorsqu’une fusée transportant le satellite a plongé dans l’océan peu après le décollage.

Hyung-jin Kim, Associated Press