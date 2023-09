Kim de Corée du Nord promet à Poutine son plein soutien au « combat sacré » de la Russie

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré mercredi au président russe Vladimir Poutine que son pays offrait son « soutien total et inconditionnel » au « combat sacré » de la Russie pour défendre ses intérêts de sécurité, dans une référence apparente à la guerre en Ukraine, et a déclaré que Pyongyang sera toujours aux côtés de Moscou sur le front « anti-impérialiste ».

Kim a également qualifié les relations entre la Corée du Nord et la Russie de « première priorité ».

Les dirigeants se sont rencontrés dans une installation de lancement de fusées sibérienne éloignée pour un sommet qui souligne à quel point leurs intérêts s’alignent face aux confrontations séparées et qui s’intensifient avec les États-Unis.

Poutine, dans son discours d’ouverture, a souhaité la bienvenue à Kim en Russie et s’est dit heureux de le voir. Poutine a inscrit la coopération économique, les questions humanitaires et la « situation dans la région » parmi les points à l’ordre du jour de leurs entretiens.

Les deux hommes ont commencé leur rencontre au cosmodrome de Vostochny par une visite d’une installation de lancement de fusée spatiale Soyouz-2, au cours de laquelle Kim a assailli un responsable spatial russe de questions sur les fusées.

La réunion a eu lieu quelques heures après que la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques vers la mer, prolongeant ainsi sa campagne très provocatrice d’essais d’armes nord-coréens depuis le début de 2022, alors que Kim utilisait la distraction causée par la guerre de Poutine contre l’Ukraine pour accélérer le développement de ses armes.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens n’ont pas précisé dans l’immédiat la distance parcourue par les missiles nord-coréens. Les garde-côtes japonais, citant le ministère de la Défense de Tokyo, ont déclaré que les missiles avaient probablement déjà atterri, mais ont néanmoins exhorté les navires à surveiller les chutes d’objets.

La décision de se réunir au cosmodrome, la plus importante installation de lancement de satellites de Russie, suggère que Kim recherche l’assistance technique russe pour ses efforts de développement de satellites de reconnaissance militaires, qu’il a décrits comme cruciaux pour renforcer la menace de ses missiles à capacité nucléaire. Ces derniers mois, la Corée du Nord a échoué à plusieurs reprises à mettre en orbite son premier satellite espion militaire.

« Nous parlerons de toutes les questions », déclare Poutine

Des photos officielles montrent que Kim était accompagné de Pak Thae Song, président du comité nord-coréen des sciences et technologies spatiales, et de l’amiral de la marine Kim Myong Sik, qui sont liés aux efforts nord-coréens visant à acquérir des satellites espions et des sous-marins à missiles balistiques à capacité nucléaire, selon au ministère de l’Unification de la Corée du Sud.

Interrogé sur la question de savoir si la Russie aiderait la Corée du Nord à construire des satellites, Poutine a été cité par les médias d’État russes comme ayant déclaré : « C’est pour cela que nous sommes venus ici. Le dirigeant de la RPDC montre un vif intérêt pour la technologie des fusées. Ils essaient également de développer l’espace », en utilisant le abréviation du nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée. Interrogé sur la coopération militaire, Poutine a déclaré que « nous parlerons de toutes les questions sans nous presser. Nous avons le temps ».

Kim Jong-un rencontrera Vladimir Poutine à l'Extrême-Orient russe Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un effectue un rare voyage hors de son pays en train blindé pour rendre visite au président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes se rencontreraient probablement à Vladivostok, dans l'est de la Russie, pour discuter de coopération militaire.

Poutine a accueilli la limousine de Kim, amenée de Pyongyang dans le train blindé spécial du dirigeant nord-coréen, à l’entrée de l’installation de lancement avec une poignée de main qui a duré environ 40 secondes. Poutine s’est dit « très heureux de voir » Kim. Le traducteur de Kim a remercié Poutine pour son accueil chaleureux, « en dépit d’être occupé ».

Pour Poutine, la rencontre avec Kim est l’occasion de réapprovisionner les réserves de munitions que la guerre de 18 mois a épuisées. La Corée du Nord pourrait disposer de dizaines de millions d’obus d’artillerie et de roquettes vieillissants, basés sur des conceptions soviétiques, qui pourraient donner un énorme coup de pouce à l’armée russe en Ukraine, estiment les analystes.

Kim a également amené Jo Chun Ryong, un responsable du parti au pouvoir en charge de la politique en matière d’armes qui l’a rejoint lors de récentes visites d’usines produisant des obus d’artillerie et des missiles, selon la Corée du Sud.

Kim a déclaré que sa décision de se rendre en Russie quatre ans après sa précédente visite montrait à quel point Pyongyang « accorde la priorité à l’importance stratégique » de ses relations avec Moscou, a déclaré mercredi l’agence de presse officielle nord-coréenne.

Kim devrait rechercher une aide économique ainsi que de la technologie militaire. Le vice-ministre des Affaires étrangères Andrei Rudenko a déclaré que la Russie pourrait discuter de l’aide humanitaire avec la délégation nord-coréenne, selon les agences de presse russes.

Un accord sur les armes violerait les sanctions internationales que la Russie a soutenues dans le passé.

La Corée du Sud surveille la visite de Kim

Lim Soo-suk, porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a déclaré que Séoul maintenait la communication avec Moscou tout en surveillant de près la visite de Kim.

« Aucun Etat membre de l’ONU ne devrait violer les sanctions du Conseil de sécurité contre la Corée du Nord en s’engageant dans un commerce illégal d’armes, et ne doit certainement pas s’engager dans une coopération militaire avec la Corée du Nord qui compromet la paix et la stabilité de la communauté internationale », a déclaré Lim lors d’un point de presse. .

Les États-Unis ont accusé la Corée du Nord de fournir des armes à la Russie, notamment en vendant des obus d’artillerie au groupe de mercenaires russes Wagner. Les responsables russes et nord-coréens ont nié ces affirmations.

Les spéculations sur leur coopération militaire se sont multipliées après la visite de Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense, en Corée du Nord en juillet. Kim a ensuite visité ses usines d’armement, qui, selon les experts, avaient le double objectif d’encourager la modernisation de l’armement nord-coréen et d’examiner l’artillerie et d’autres fournitures susceptibles d’être exportées vers la Russie.