SEOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ouvert son premier congrès du parti au pouvoir en cinq ans en admettant les échecs politiques et en promettant de définir de nouveaux objectifs de développement, ont rapporté mercredi les médias d’État.

L’Agence centrale de presse coréenne a rapporté que la Corée du Nord avait lancé mardi le Congrès du Parti des travailleurs à Pyongyang, en présence de milliers de délégués et d’observateurs.

Dans son discours d’ouverture, KCNA a cité Kim disant que les précédents objectifs de développement de l’État fixés lors d’un congrès de 2016 «n’avaient pas été atteints dans presque tous les domaines dans une large mesure». Kim a déclaré que la Corée du Nord « ne doit pas répéter les leçons douloureuses », selon KCNA.

La Corée du Nord a annoncé qu’elle présenterait un nouveau plan de développement quinquennal lors du congrès en cours.

Le congrès de cette année survient alors que Kim fait face au défi le plus difficile du règne de neuf ans en raison de ce qu’il appelle des «crises multiples» __ une économie martelée par des fermetures de frontières causées par une pandémie, une vague de catastrophes naturelles l’été dernier et des sanctions persistantes menées par les États-Unis.

Une autre source d’inquiétude pour Kim est l’inauguration prévue du président élu Joe Biden, qui, contrairement au président Donald Trump, devrait éviter la diplomatie descendante au sommet avec lui et maintenir des sanctions punitives contre le Nord, à moins que Kim ne prenne des mesures significatives vers la dénucléarisation.

Officiellement, le congrès est le principal organe décisionnel du parti, bien que les décisions clés au jour le jour soient prises par Kim et les membres de son cercle restreint. Le congrès donnerait toujours à Kim une chance de solidifier son autorité en annonçant de nouveaux objectifs pour l’État, en nommant des lieutenants loyaux aux postes les plus élevés et en appelant à une unité plus forte derrière sa direction.

La fermeture d’un an de la Corée du Nord de sa frontière avec la Chine, son plus grand partenaire commercial, pour se prémunir contre le COVID-19, pèse lourdement sur son économie déjà en difficulté. Le volume du commerce bilatéral a chuté d’environ 79% au cours des 11 premiers mois de l’année dernière par rapport à la période correspondante de 2019, a déclaré l’analyste Song Jaeguk de l’Institut de recherche économique IBK de Séoul. On estime que le PIB de la Corée du Nord s’est contracté de 9,3% en 2020, a-t-il déclaré.

Dans le sillage de son commerce extérieur fortement rétréci, la Corée du Nord a connu une multiplication par quatre des denrées alimentaires importées comme le sucre et les assaisonnements sur les marchés, tandis que le taux de fonctionnement de son usine a chuté à son plus bas niveau depuis que Kim a pris le pouvoir en raison d’une pénurie de matières premières, l’espion sud-coréen. l’agence a déclaré aux législateurs fin novembre.