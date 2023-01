Kim, de Corée du Nord, ordonne une expansion « exponentielle » de son arsenal nucléaire – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ordonné l’expansion “exponentielle” de l’arsenal nucléaire de son pays, le développement d’un missile balistique intercontinental plus puissant et le lancement de son premier satellite espion, ont rapporté dimanche les médias d’État, après il est entré en 2023 avec un autre tir d’armes après un nombre record d’activités de test l’année dernière.

Les mesures de Kim sont conformes à l’orientation générale de son programme de développement d’armes nucléaires, car il a promis à plusieurs reprises d’augmenter à la fois la qualité et la quantité de son arsenal pour faire face à ce qu’il appelle l’hostilité américaine. Certains experts disent que les efforts de Kim pour produire plus d’armes nucléaires et de nouveaux systèmes d’armes reflètent ses espoirs de solidifier son futur pouvoir de négociation alors qu’il se dirige vers des tensions prolongées avec les États-Unis et ses alliés.

“Ils sont maintenant désireux d’isoler et d’étouffer (la Corée du Nord), sans précédent dans l’histoire de l’humanité”, a déclaré Kim lors d’une réunion du parti au pouvoir qui s’est récemment terminée, selon l’agence officielle coréenne Central News Agency. “La situation qui prévaut appelle à redoubler d’efforts pour renforcer massivement le muscle militaire.”

Kim a accusé la Corée du Sud d’être « déterminée à accumuler des armements imprudents et dangereux » et de claironner ouvertement ses préparatifs de guerre avec la Corée du Nord. Cela, a déclaré Kim, met en évidence la nécessité de produire en masse des armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille et de faire pression pour “une augmentation exponentielle de l’arsenal nucléaire du pays”, a déclaré KCNA.

Kim a également défini une tâche pour développer un autre système ICBM “dont la mission principale est une contre-attaque nucléaire rapide”, a déclaré KCNA. Il a déclaré que Kim a accusé les États-Unis de déployer fréquemment des moyens de frappe nucléaire en Corée du Sud et de faire pression pour établir un bloc militaire régional de type OTAN.

Kim a déclaré que la Corée du Nord lancerait également son premier satellite de reconnaissance militaire “le plus tôt possible”, affirmant que les préparatifs connexes en sont à leur phase finale.

Les armes nucléaires tactiques et un satellite de reconnaissance militaire font partie de la longue liste de souhaits de Kim en matière de nouvelles armes. Parmi les autres armes qu’il souhaite, citons un missile à ogives multiples, un ICBM à combustible solide plus agile, un missile nucléaire lancé sous l’eau et une arme hypersonique.

“Les commentaires de Kim lors de la réunion du parti ressemblent à une liste de résolutions ambitieuses – mais peut-être réalisables – pour le nouvel an”, a déclaré Soo Kim, analyste en sécurité chez RAND Corporation, basée en Californie. “C’est ambitieux dans la mesure où Kim a consciemment choisi de préciser ce qu’il espère accomplir alors que nous nous dirigeons vers 2023, mais cela suggère également une dose de confiance de la part de Kim.”

Le mois dernier, la Corée du Nord a affirmé avoir effectué des tests clés nécessaires au développement d’une nouvelle arme stratégique, une référence probable à un ICBM à combustible solide et à un satellite espion.

L’identification par Kim de la Corée du Sud comme un ennemi et la mention des politiques hostiles des États-Unis et de la Corée du Sud sont “un prétexte fiable pour que le régime produise plus de missiles et d’armes afin de consolider la position de négociation de Kim et de concrétiser le statut de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire”. dit Kim.

Certains observateurs affirment que la Corée du Nord veut devenir un État doté d’une puissance nucléaire légitime afin d’obtenir la levée des sanctions de l’ONU et d’autres sanctions internationales et de forcer la fin des exercices militaires réguliers américano-sud-coréens que le Nord considère comme une répétition d’invasion.

“C’est lors de son discours du Nouvel An 2018 que (Kim) a ordonné pour la première fois la production en série d’ogives et de missiles balistiques, et il double cet objectif d’expansion quantitative au cours de l’année à venir”, a déclaré Ankit Panda, un expert du Carnegie Endowment for Paix internationale.

Panda a déclaré que la référence à un nouvel ICBM semble concerner un système à propergol solide, affirmant que “nous devrions nous attendre à voir bientôt des missiles à propergol solide plus gros testés”.

Panda a déclaré que le lancement du satellite devrait avoir lieu en avril. La Corée du Nord marque généralement le 15 avril, l’anniversaire de naissance du défunt père de Kim et fondateur de l’État, Kim Il Sung, en grande pompe et avec des célébrations organisées par l’État.

Les inquiétudes extérieures concernant le programme nucléaire de la Corée du Nord se sont accrues depuis que le Nord a approuvé l’année dernière une nouvelle loi autorisant l’utilisation préventive d’armes nucléaires dans un large éventail de situations et menaçant ouvertement d’utiliser ses armes nucléaires en premier.

Lors de son discours lors de la réunion du parti, Kim a réitéré cette menace.

« (Le rapport de Kim) a clairement indiqué que notre force nucléaire la considère comme la première mission pour dissuader la guerre et sauvegarder la paix et la stabilité. Cependant, s’il ne parvient pas à dissuader, il effectuera la deuxième mission, qui ne sera pas pour la défense », a déclaré KCNA.

Les menaces nucléaires croissantes du Nord ont incité les États-Unis et la Corée du Sud à étendre leurs exercices militaires et à renforcer une coopération sécuritaire trilatérale impliquant le Japon. L’armée américaine a averti que toute attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou ses alliés et partenaires “entraînera la fin de ce régime”.

Plus tôt dimanche, l’armée sud-coréenne a détecté le lancement d’un missile depuis la région de la capitale du Nord. Les chefs d’état-major interarmées ont déclaré dans un communiqué que le missile avait parcouru environ 400 kilomètres (250 miles) avant de tomber dans l’eau entre la péninsule coréenne et le Japon.

Les chefs d’état-major interarmées ont qualifié le lancement de “grave provocation” qui porte atteinte à la paix et à la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le monde. Il a déclaré que la Corée du Sud restait prête à faire face à toute provocation à une écrasante majorité.

Le Commandement américain de l’Indo-Pacifique a déclaré dans un communiqué que les engagements américains à défendre la Corée du Sud et le Japon “restent à toute épreuve”.

La Corée du Nord a testé plus de 70 missiles l’année dernière, dont les trois missiles balistiques à courte portée détectés par la Corée du Sud samedi. La frénésie d’essais du Nord indique que le pays est probablement enhardi par son programme nucléaire en progression, bien que la question de savoir si le pays dispose de missiles nucléaires fonctionnels reste une source de débat extérieur.

Les médias d’État nord-coréens ont confirmé dimanche que le pays avait procédé à des tirs d’essai de son très grand lance-roquettes multiple pour tester la capacité de l’arme. KCNA a déclaré que trois obus tirés du lanceur samedi avaient touché avec précision une cible insulaire au large de la côte est du pays. Il a déclaré que la Corée du Nord avait tiré un autre obus du lanceur vers ses eaux orientales dimanche.

Kim Jong Un a déclaré que le lance-roquettes met toute la Corée du Sud à portée de frappe et est capable de transporter une ogive nucléaire tactique, selon KCNA.

Des experts extérieurs classent les armes tirées du lanceur comme des missiles balistiques en raison de leurs trajectoires, portées et autres caractéristiques.

“Ses récents lancements de missiles n’étaient pas techniquement impressionnants. Au lieu de cela, le volume élevé de tests à des moments inhabituels et à partir de divers endroits démontre que la Corée du Nord pourrait lancer différents types d’attaques, à tout moment et dans de nombreuses directions », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.

Les animosités entre les Corées rivales se sont encore aggravées depuis le début de la semaine dernière, lorsque la Corée du Sud a accusé la Corée du Nord de faire voler des drones à travers la frontière fortement fortifiée du pays pour la première fois en cinq ans et a répondu en envoyant ses propres drones vers le Nord.

