Kim de Corée du Nord inspecte les avions de combat russes, alors que l’Ukraine revendique la victoire sur le champ de bataille

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a scruté vendredi le cockpit de l’avion de combat le plus avancé de Russie alors qu’il visitait une usine d’avions, au cours d’un long voyage qui a suscité des inquiétudes concernant les accords interdits de transfert d’armes entre des pays de plus en plus isolés.

Depuis son entrée en Russie à bord de son train blindé mardi, Kim a rencontré le président Vladimir Poutine et visité des sites d’armement et de technologie, soulignant l’approfondissement des liens entre les deux pays engagés dans des confrontations séparées avec l’Occident. Les gouvernements étrangers et les experts pensent que Kim fournira probablement des munitions à la Russie pour ses efforts de guerre en Ukraine en échange de la réception d’armes ou de technologies avancées de la Russie.

Vendredi, les médias d’État russes ont publié une vidéo montrant le train de Kim arrivant dans une gare de la ville extrême-orientale de Komsomolsk-sur-l’Amour et le convoi de Kim sortant de la gare en direction de l’usine aéronautique de la ville.

Le cabinet russe a ensuite publié une vidéo montrant Kim, sur une plate-forme surélevée, regardant le cockpit du Su-57 – l’avion de combat le plus sophistiqué de Russie – tout en écoutant son pilote. Kim rayonnait et frappait dans ses mains après l’atterrissage d’un avion de combat Su-35 après un vol de démonstration.

Selon un communiqué du cabinet russe, Kim a également visité une usine produisant des avions de ligne Sukhoi SJ-100. Il était accompagné du vice-Premier ministre Denis Manturov.

« Nous voyons un potentiel de coopération dans la construction aéronautique et dans d’autres secteurs, ce qui est particulièrement important pour résoudre la tâche de nos pays consistant à atteindre la souveraineté technologique », a déclaré Manturov dans un communiqué.

Poutine promet de ne pas braver les sanctions

Depuis l’année dernière, les États-Unis ont accusé la Corée du Nord de fournir à la Russie des munitions, des obus d’artillerie et des roquettes, probablement pour la plupart des copies de munitions de l’ère soviétique. Des responsables sud-coréens ont déclaré que les armes nord-coréennes fournies à la Russie avaient déjà été utilisées en Ukraine.

La Maison Blanche a déclaré que les trois conseillers à la sécurité nationale ont noté que toute exportation d’armes de la Corée du Nord vers la Russie violerait directement plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, y compris les résolutions que la Russie, membre permanent du Conseil de l’ONU, a elle-même voté pour adopter.

Poutine a déclaré vendredi que la Russie ne violerait aucun accord concernant la Corée du Nord.

« La Corée est notre voisin et nous devons, d’une manière ou d’une autre, construire des relations de bon voisinage avec nos voisins », a déclaré Poutine.

« Oui, il existe certains éléments particuliers associés à la péninsule coréenne. Nous en discutons, nous en discutons ouvertement, nous ne violons jamais rien et dans ce cas, nous n’allons rien violer.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré qu’aucun accord n’avait été signé lors de la visite de Kim sur des questions militaires ou sur tout autre sujet.

Sur cette photo publiée par le gouverneur de la région du kraï de Khabarovsky, Mikhaïl Degtyarev, un avion de combat russe Su-35 effectue un vol de démonstration dans le cadre de l’itinéraire de la visite de Kim dans une usine de fabrication d’avions à Komsomolsk-sur-l’Amour. (Mikhail Degtyarev/Telegram/Reuters)

Les responsables américains et sud-coréens ont condamné vendredi les récentes mesures prises par la Russie et la Corée du Nord.

Sasha Baker, sous-secrétaire américain à la Défense pour la politique, a déclaré que Washington continuera « d’essayer d’identifier, de dénoncer et de contrer les tentatives russes d’acquérir du matériel militaire, encore une fois, pour poursuivre leur guerre illégale contre l’Ukraine ».

Kim effectue son premier voyage à l’étranger depuis avril 2019, lorsqu’il s’est rendu à Vladivostok pour sa première rencontre avec Poutine. Lors du sommet de mercredi, il a promis un « soutien total et inconditionnel » à Poutine dans ce qu’il a décrit comme une « lutte juste contre les forces hégémoniques pour défendre ses droits souverains, sa sécurité et ses intérêts », faisant apparemment référence à la guerre en Ukraine.

Kim doit se rendre ensuite à Vladivostok pour visiter la flotte russe du Pacifique, une université et d’autres installations, selon de précédentes déclarations du Kremlin.

L’Ukraine revendique le village d’Andriivka

Sur le champ de bataille, les forces ukrainiennes ont repris un village dans l’est du pays après d’intenses combats avec les troupes russes, a annoncé vendredi l’armée alors que le pays envahi poursuit une contre-offensive sur plusieurs fronts.

Le village d’Andriivka est situé à environ 10 kilomètres au sud de la ville de Bakhmut occupée par la Russie, théâtre de la plus longue bataille de la guerre russe contre l’Ukraine. Sa libération représenterait un autre gain pour Kiev dans la campagne ukrainienne visant à chasser les troupes de Moscou des territoires qu’elles ont conquis.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé vendredi matin la reprise d’Andriivka. La 3e brigade d’assaut a déclaré avoir pris Andriivka après avoir encerclé la garnison russe du village au cours de ce qu’elle a décrit comme une « opération éclair » et l’avoir détruite en deux jours. Il a qualifié l’action réussie de percée sur le flanc sud de Bakhmut et de « clé du succès dans toutes les directions futures ».

Il n’y a eu aucune confirmation ni commentaire de la part des autorités russes.

Les gains dans le sud sont considérés comme plus importants sur le plan stratégique, car ils rapprochent les troupes ukrainiennes des rives de la mer d’Azov, où elles pourraient tenter de couper le couloir terrestre menant à la péninsule de Crimée, que la Russie a conquise en 2014. diviser le territoire occupé par la Russie dans le sud de l’Ukraine et saper les lignes d’approvisionnement russes.