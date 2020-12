SEOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a examiné l’ordre du jour d’un important congrès du parti au pouvoir prévu pour le début du mois prochain, ont rapporté mardi les médias d’État, dissipant les spéculations extérieures selon lesquelles le Nord pourrait retarder la réunion en raison du COVID-19 pandémie.

Le Congrès du Parti des travailleurs est le premier en cinq ans. Il s’agit de la plus grande conférence politique de Corée du Nord et vise principalement à définir de nouvelles priorités politiques et économiques, à remanier les hauts fonctionnaires et à revoir les projets antérieurs.

Kim, 36 ans, est confronté à son défi le plus difficile depuis son arrivée au pouvoir fin 2011. Il a appelé à une unité interne plus forte pour surmonter ce qu’il a appelé les «crises multiples» causées par la pandémie, une série de catastrophes naturelles l’été dernier et des sanctions persistantes menées par les États-Unis. .

L’agence de presse centrale coréenne officielle du Nord a déclaré mercredi que Kim et d’autres hauts responsables avaient tenu une réunion du Politburo mardi pour étudier et discuter de questions importantes à renvoyer au congrès du parti et avait décidé qu’il se tiendrait «début janvier».

Les participants au Politburo ont estimé que les préparatifs se déroulaient sans heurts et ont examiné la qualification des délégués, la formation du présidium et du secrétariat du congrès et les problèmes de calendrier, selon le rapport.

On ne sait pas combien de temps le congrès se réunira. Le dernier congrès, en 2016, était la première réunion de ce type en 36 ans et s’est déroulé pendant quatre jours. La Corée du Nord avait précédemment déclaré que le congrès 2021 se tiendrait en janvier, mais l’agence d’espionnage sud-coréenne et d’autres observateurs ont spéculé plus tard que le Nord pourrait le retarder en raison du COVID-19.

La Corée du Nord a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle n’avait trouvé aucun cas domestique de virus – une affirmation largement mise en doute – mais a pris certaines des mesures les plus strictes au monde pour se prémunir contre la maladie, y compris des quarantaines de masse et des fermetures de frontières.

La fermeture de sa frontière avec la Chine, son principal partenaire commercial et pipeline économique, a porté un coup dur à l’économie déjà en difficulté de la Corée du Nord, car plus de 90% de son commerce extérieur passe par la Chine. Selon l’agence d’espionnage sud-coréenne, le volume des échanges commerciaux de la Corée du Nord avec la Chine au cours des 10 premiers mois de cette année a chuté de 75% et le taux d’exploitation de l’usine du Nord a chuté à son plus bas niveau depuis l’arrivée au pouvoir de Kim.

Au cours du congrès, la Corée du Nord pourrait également présenter une nouvelle position sur les États-Unis et la Corée du Sud, le président élu Joe Biden devant être inauguré plus tard en janvier. Kim a tenu trois sommets avec le président Donald Trump sur l’avenir de son arsenal nucléaire, mais leur diplomatie a fait peu de progrès depuis environ deux ans en raison du refus des États-Unis d’accorder à la Corée du Nord un allégement radical des sanctions en échange d’une étape de dénucléarisation partielle.

«La date du congrès du parti n’a toujours pas été rendue publique, peut-être pour donner à Kim une certaine flexibilité et peut-être par souci de sécurité. Mais si cela se produit début janvier, ce serait notamment avant le jour de l’inauguration aux États-Unis. Kim voudra peut-être anticiper plutôt que réagir aux politiques de l’administration Biden », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.