Kim de Corée du Nord et Poutine de Russie se rencontreront alors que les discussions sur un accord sur les armes s’intensifient (rapport)

Le dictateur nord-coréen Kim Jong Un devrait se rendre en Russie ce mois-ci pour rencontrer le président Vladimir Poutine alors que les deux pays s’orientent vers un accord sur les armes.

Le New York Times a rapporté lundi que Kim prévoyait de rencontrer Poutine pendant que les deux dirigeants assistaient au Forum économique de l’Est à l’Université fédérale d’Extrême-Orient à Vladivostok, en Russie. Le forum, qui encourage les investissements internationaux en Extrême-Orient russe, se déroulera du 10 au 13 septembre.

Poutine souhaite que la Corée du Nord fournisse à la Russie des obus d’artillerie et des missiles antichar. En échange, Kim souhaite que la Russie donne à la Corée du Nord une technologie avancée pour les satellites et les sous-marins à propulsion nucléaire, ont indiqué des sources au Times. De plus, Kim souhaite une aide alimentaire pour son pays affamé.

Ce rapport intervient quelques jours après que le Conseil de sécurité nationale (NSC) a déclaré que le gouvernement américain pensait que les responsables nord-coréens s’efforçaient de fournir des armes à l’armée russe dans le cadre de leur invasion de l’Ukraine.

L’accord sur les armes entre la Corée du Nord et la Russie « avance activement », déclare le Conseil national de sécurité

Le coordinateur du NSC, John Kirby, a déclaré mercredi que les « négociations sur les armements » entre les deux adversaires américains « avançaient activement ».

« Après ces négociations, des discussions de haut niveau pourraient se poursuivre dans les mois à venir. Parmi ces accords potentiels, la Russie recevrait de la RPDC des quantités importantes et de multiples types de munitions, que l’armée russe envisage d’utiliser en Ukraine », a déclaré Kirby.

Le Times a rapporté que Kim visiterait également le Quai 33 lors de son voyage en Russie, où la Russie accoste les navires de sa flotte du Pacifique.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a reconnu que les États-Unis s’attendent à ce qu’un « engagement diplomatique au niveau des dirigeants » sur un éventuel accord d’armement ait lieu avec la Russie.

LA CORÉE DU NORD SIMULE UNE ATTAQUE NUCLÉAIRE MASSIVE DE « TERRE BRÛLÉE » CONTRE LA CORÉE DU SUD, COMPRENANT LA CONQUÊTE DE RIVAL

« Nous exhortons la RPDC à cesser ses négociations sur les armes avec la Russie et à respecter les engagements publics pris par Pyongyang de ne pas fournir ni vendre d’armes à la Russie », a déclaré une porte-parole du NSC au Times.

Des responsables russes se sont récemment rendus en Corée du Nord et ont probablement établi des communications pour des discussions de haut niveau concernant la fourniture d’armes, rapportent les services de renseignement américains.

Des responsables ont déclaré au Times qu’à la fin du mois d’août, une délégation de près de 20 responsables nord-coréens s’était rendue à Vladivostok, puis s’était envolée pour Moscou dans le cadre d’une expédition de planification en prévision de la visite de Kim.

Le régime de Kim avait précédemment accueilli le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu lors de sa visite dans la capitale Pyongyang en juillet.

LA CORÉE DU NORD TIRE 2 MISSILES BALISTIQUES DANS LA MER AU MILIEU NOUS ET EXERCICES MILITAIRES DE LA CORÉE DU SUD

Kim a fait de grands efforts pour maintenir le lien fort entre Poutine et lui-même.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Poutine, quant à lui, s’est montré favorable au régime du dictateur nord-coréen en tant que source d’équipement militaire dans le contexte de sanctions mondiales contre la Russie suite à son invasion de l’Ukraine.

Timothy HJ Nerozzi de Fox News a contribué à ce rapport.