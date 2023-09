Kim de Corée du Nord est en Russie avant une rencontre avec Poutine alors que leurs nations se rapprochent

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Le Nord-Coréen Kim Jong Un est arrivé mardi en Russie pour une réunion avec le président Vladimir Poutine où ils devraient s’offrir mutuellement un soutien accru dans leurs affrontements croissants avec l’Occident.

Kim devrait solliciter l’aide économique et la technologie militaire russes en échange de munitions destinées à la guerre russe en Ukraine.

L’agence de presse centrale nord-coréenne officielle a déclaré que Kim était monté à bord de son train personnel à destination de la Russie dimanche après-midi, accompagné de membres du parti au pouvoir, du gouvernement et de l’armée.

Après des décennies de relations compliquées, chaudes et froides, la Russie et la Corée du Nord se sont rapprochées depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou en 2022. Ce lien a été motivé par le besoin de Poutine en fournitures de guerre et par les efforts de Kim pour renforcer ses partenariats avec ses alliés traditionnels, Moscou et Pékin alors qu’il tente de sortir de son isolement diplomatique.

L’armée sud-coréenne a évalué le train entré en Russie tôt mardi, a déclaré Jeon Ha Gyu, porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense, sans préciser comment l’armée a obtenu l’information. Plus tard mardi, les agences de presse russes ont cité le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, confirmant que Kim était entré en Russie et a rapporté que son train avait traversé la rivière Razdolnaya, au nord de Vladivostok.

Les responsables identifiés sur les photos des médias nord-coréens pourraient faire allusion à ce que Kim pourrait attendre de Poutine et à ce qu’il serait prêt à donner.

Kim est apparemment accompagné de Jo Chun Ryong, un responsable du parti au pouvoir en charge de la politique en matière d’armes qui a rejoint le leader lors de récentes visites d’usines produisant des obus d’artillerie et des missiles, a déclaré le ministère sud-coréen de l’Unification.

La Corée du Nord pourrait disposer de dizaines de millions d’obus d’artillerie et de roquettes de conception soviétique qui pourraient donner un énorme coup de pouce à l’armée russe en Ukraine, estiment les analystes.

Pak Thae Song, président du comité nord-coréen des sciences et technologies spatiales, et l’amiral de la marine Kim Myong Sik, qui sont liés aux efforts nord-coréens visant à acquérir des satellites espions et des sous-marins lance-missiles à capacité nucléaire, sont également identifiés sur les photos. Les experts affirment que la Corée du Nord aurait du mal à acquérir de telles capacités sans aide extérieure, même s’il n’est pas clair si la Russie partagerait des technologies aussi sensibles.

Kim Jong Un pourrait également rechercher des approvisionnements énergétiques et alimentaires dont il a cruellement besoin, selon les analystes. Le vice-ministre des Affaires étrangères Andrei Rudenko a déclaré que la Russie pourrait discuter de l’aide humanitaire avec la délégation nord-coréenne, selon les agences de presse russes.

La délégation de Kim comprend également probablement son ministre des Affaires étrangères, Choe Sun Hui, et ses deux plus hauts responsables militaires, les maréchaux de l’armée populaire coréenne Ri Pyong Chol et Pak Jong Chon.

Poutine est arrivé lundi à Vladivostok, dans l’est du pays, pour assister à un forum international qui se déroulera jusqu’à mercredi, selon l’agence de presse russe TASS. La première rencontre de Poutine avec Kim a eu lieu en 2019 dans la ville, située à environ 680 kilomètres au nord de Pyongyang.

Peskov a déclaré que Poutine et Kim se rencontreraient après le forum de Vladivostok, mais les informations n’ont pas précisé quand ni où. Il a ajouté que la réunion comprendrait un déjeuner en l’honneur de Kim.

Les données de FlightRadar24.com, qui suit les vols dans le monde entier, montrent qu’un Air Koryo Antonov An-148 a décollé de Pyongyang mardi et a volé pendant environ une heure pour atteindre Vladivostok. La compagnie aérienne nationale nord-coréenne vient tout juste de reprendre ses vols internationaux après avoir été immobilisée pendant la pandémie de COVID-19. Il y avait eu des spéculations selon lesquelles la Corée du Nord pourrait utiliser un avion pour transporter du personnel de soutien.

Kim effectue son premier voyage à l’étranger depuis la pandémie, au cours de laquelle la Corée du Nord a imposé des contrôles stricts aux frontières pendant plus de trois ans.

Lim Soo-suk, porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a déclaré que Séoul maintenait la communication avec Moscou tout en surveillant de près la visite de Kim.

« Aucun État membre de l’ONU ne devrait violer les sanctions du Conseil de sécurité contre la Corée du Nord en s’engageant dans un commerce illégal d’armes, et ne doit certainement pas s’engager dans une coopération militaire avec la Corée du Nord qui compromet la paix et la stabilité de la communauté internationale », a déclaré Lim lors d’un point de presse. .

Des responsables américains ont publié la semaine dernière des renseignements selon lesquels la Corée du Nord et la Russie organisaient une rencontre entre leurs dirigeants.

Selon des responsables américains, Poutine pourrait se concentrer sur l’obtention de davantage de fournitures d’artillerie nord-coréenne et d’autres munitions pour reconstituer ses réserves en déclin, alors qu’il cherche à repousser une contre-offensive ukrainienne et à montrer qu’il est capable de mener une longue guerre d’usure. Cela pourrait potentiellement exercer davantage de pression sur les États-Unis et leurs partenaires pour qu’ils poursuivent les négociations alors que les inquiétudes concernant un conflit prolongé augmentent malgré leurs énormes expéditions d’armes avancées vers l’Ukraine au cours des 17 derniers mois.

« Les discussions sur les armes entre la Russie et la RPDC devraient se poursuivre pendant le voyage de Kim Jong Un en Russie », a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson, utilisant l’abréviation du nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée. « Nous exhortons la RPDC à respecter les engagements publics pris par Pyongyang de ne pas fournir ni vendre d’armes à la Russie. »

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré que Washington suivrait la réunion de près, rappelant aux deux pays que « tout transfert d’armes de la Corée du Nord vers la Russie constituerait une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU » et que les États-Unis « n’hésiteront pas à imposer de nouvelles les sanctions. »

Le secrétaire général du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a déclaré aux journalistes que Tokyo suivrait avec inquiétude les résultats de la réunion Kim-Poutine, notamment « l’impact que cela pourrait avoir sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie ».

Les États-Unis ont accusé la Corée du Nord de fournir des armes à la Russie, notamment en vendant des obus d’artillerie au groupe de mercenaires russes Wagner. Les responsables russes et nord-coréens ont nié ces affirmations.

Mais les spéculations sur la coopération militaire entre les deux pays se sont intensifiées après la rare visite du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu en Corée du Nord en juillet, lorsque Kim l’a invité à une exposition d’armes et à un défilé militaire massif dans la capitale, où il a présenté des ICBM conçus pour cibler les États-Unis. continent.

Suite à cette visite, Kim a visité les usines d’armement nord-coréennes, notamment une installation produisant des systèmes d’artillerie, où il a exhorté les travailleurs à accélérer le développement et la production à grande échelle de nouveaux types de munitions. Les experts estiment que les visites de Kim dans les usines avaient probablement un double objectif : encourager la modernisation de l’armement nord-coréen et examiner l’artillerie et d’autres fournitures susceptibles d’être exportées vers la Russie.

les journalistes d’Associated Press Jim Heintz à Tallinn, en Estonie ; Aamer Madhani et Matthew Lee à Washington ; Dake Kang et Ng Han Guan à Fangchuan, Chine ; Haruka Nuga à Tokyo ; et Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ont contribué à ce rapport.

Kim Tong-hyung, Associated Press