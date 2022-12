Kim, de Corée du Nord, énonce des objectifs clés pour renforcer la puissance militaire

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a présenté des objectifs non spécifiés pour renforcer davantage son pouvoir militaire l’année prochaine lors d’une réunion de hauts responsables politiques, ont rapporté mercredi les médias d’État, indiquant qu’il poursuivra sa course provocatrice. affiche.

La déclaration de Kim est intervenue alors que les animosités avec son rival la Corée du Sud ont fortement augmenté cette semaine alors que le Sud accusait le Nord de faire voler des drones à travers la frontière des rivaux pour la première fois en cinq ans. Cette année, la Corée du Nord a déjà effectué un nombre record d’essais de missiles dans ce que les experts appellent une tentative de modernisation de son arsenal et d’augmentation de son influence dans les relations futures avec les États-Unis.

Au cours de la session de mardi lors de la réunion plénière en cours du Parti des travailleurs au pouvoir, Kim a analysé les nouveaux défis de sécurité dans la politique internationale et sur la péninsule coréenne et a clarifié les principes et les orientations à adopter dans les relations extérieures et les combats contre les ennemis pour protéger les intérêts nationaux et la souveraineté, selon l’agence de presse centrale coréenne officielle.

Kim “a défini de nouveaux objectifs clés pour renforcer la capacité de défense autonome à poursuivre en 2023 dans le cadre de l’évolution multilatérale de la situation”, a déclaré KCNA, sans donner plus de détails.

Certains observateurs disent que les nouveaux objectifs pourraient être liés à la volonté de Kim d’étendre son arsenal nucléaire et d’introduire une série de systèmes d’armes de haute technologie tels que des missiles à ogives multiples, une arme à longue portée plus agile, un satellite espion et des drones avancés. Ils disent que Kim aurait finalement pour objectif d’utiliser sa capacité nucléaire renforcée pour forcer ses rivaux à accepter le Nord comme un État nucléaire légitime, un statut qu’il jugerait essentiel pour obtenir la levée des sanctions internationales contre son pays.

Lundi, l’armée sud-coréenne a tiré des coups de semonce et lancé des avions de chasse et des hélicoptères, après avoir détecté ce qu’elle a appelé cinq drones nord-coréens qui ont violé l’espace aérien du Sud. La Corée du Sud a également fait voler ses propres moyens de surveillance, dans une référence probable aux drones sans pilote, à travers la frontière vers la Corée du Nord en réponse.

L’armée sud-coréenne a déclaré qu’elle n’avait pas réussi à abattre les drones et a présenté des excuses publiques pour avoir causé des problèmes de sécurité. Le président Yoon Suk Yeol a appelé à une défense aérienne solide et à des drones furtifs de haute technologie pour mieux surveiller la Corée du Nord.

Certains experts affirment que les vols de drones nord-coréens pourraient avoir été conçus pour tester l’état de préparation sud-coréen et américain et neutraliser un précédent accord intercoréen de réduction des tensions. Ils disent que la Corée du Nord évalue probablement que ses vols de drones ont provoqué des inquiétudes en matière de sécurité et une fracture intérieure en Corée du Sud.

Hyung-jin Kim, Associated Press