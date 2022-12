Kim, de Corée du Nord, appelle à une réunion pour examiner les affaires de l’État

SEOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à une grande conférence politique avant la fin de l’année au cours de laquelle il devrait aborder ses relations de plus en plus tendues avec Washington et Séoul au sujet de l’expansion de ses programmes nucléaires et de missiles.

Les médias d’État nord-coréens ont déclaré jeudi que Kim avait présidé une réunion du Politburo du Parti des travailleurs au pouvoir au cours de laquelle les membres ont examiné la mise en œuvre des politiques de l’État en 2022 et ont décidé de tenir une réunion plénière plus large du Comité central du parti à une heure indéterminée fin décembre. .

Ces dernières années, Kim a utilisé des conférences politiques fin décembre ou début janvier pour examiner les affaires de l’État et révéler ses objectifs les plus importants en matière de politique économique et étrangère et de développement des armes. Il est possible que ces réunions remplacent la fonction des discours du Nouvel An de Kim, qu’il a ignorés depuis 2020 après les avoir utilisés pendant des années pour faire des annonces importantes.

Lors de la réunion de mercredi dans la capitale, Pyongyang, Kim a insisté sur le fait que le pays avait cette année surmonté “une adversité sans précédent” dans des circonstances tant internes qu’externes pour réaliser des progrès dans le développement national et élever le “prestige et l’honneur” du pays, a déclaré l’Agence centrale de presse coréenne.

La Corée du Nord a accéléré les essais de missiles à un rythme record cette année, exploitant une division au Conseil de sécurité des Nations Unies aggravée par la guerre de la Russie contre l’Ukraine pour accélérer le développement d’armes et augmenter la pression sur Washington et Séoul.

Mais Kim a également eu du mal à améliorer une économie dysfonctionnelle et fortement sanctionnée, aggravée par les fermetures de frontières pandémiques ces dernières années, une question qu’il pourrait également aborder lors de la réunion de fin d’année.

Les reportages des médias d’État sur les commentaires de Kim lors de la réunion du Politburo de mercredi n’incluaient pas de détails spécifiques sur ce qui serait discuté lors de la plénière du parti. Ils n’ont pas non plus mentionné de remarques critiques envers Washington ou Séoul.

KCNA a déclaré que Kim a décrit 2023 comme une année cruciale pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre d’un plan quinquennal établi lors d’un congrès du parti au pouvoir en janvier 2021, où il s’est engagé à réorganiser l’économie et à renforcer la dissuasion nucléaire face aux sanctions et pression. Au cours de ce congrès, Kim a publié une longue liste d’armes sophistiquées, notamment des missiles balistiques intercontinentaux plus puissants, des armes hypersoniques, des sous-marins à propulsion nucléaire, des satellites espions et des armes nucléaires tactiques.

Notant que 2023 est une “année historique” – le 75e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord et le 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée de 1950-1953 – Kim a déclaré qu’une “garantie décisive pour la réalisation du plan quinquennal” devrait être prévues pour l’année à venir, selon KCNA.

Les dizaines d’essais de missiles nord-coréens menés cette année ont inclus plusieurs lancements d’ICBM avec une portée potentielle pour atteindre le continent américain et un missile à portée intermédiaire survolé le Japon. La Corée du Nord a également mené un barrage de lancements à courte portée qu’elle a décrits comme des attaques nucléaires simulées contre des cibles sud-coréennes et américaines alors qu’elle réagissait avec colère à l’expansion des exercices militaires combinés des alliés, qui, selon la Corée du Nord, sont des répétitions pour une éventuelle invasion.

La Corée du Nord a ponctué ses essais de menaces de conflit nucléaire avec Washington et Séoul qui ont communiqué une doctrine nucléaire en escalade. Son parlement a adopté en septembre une loi autorisant les attaques nucléaires préventives dans un large éventail de scénarios, y compris des situations de non-guerre, où le pays peut percevoir ses dirigeants comme menacés.

Le programme d’armement en expansion de Kim et ses menaces de plus en plus provocatrices ont suscité des inquiétudes en Corée du Sud, où certains politiciens et experts ont appelé à la réintroduction des armes nucléaires tactiques américaines qui ont été retirées de la Corée du Sud dans les années 1990, ou à Séoul de poursuivre ses propres moyens de dissuasion.

Interrogé sur ces appels lors d’une conférence de presse à Séoul, l’ambassadeur américain en Corée du Sud, Philip Goldberg, a réitéré l’engagement des États-Unis en faveur d’une “dissuasion étendue”, ou la défense des alliés de la Corée du Sud et du Japon avec toute la gamme des capacités militaires américaines, y compris nucléaires. .

Goldberg a également souligné l’importance de la coopération trilatérale en matière de sécurité entre Washington, Séoul et le Japon, et a souligné le déploiement croissant d’actifs stratégiques américains dans la région pour s’entraîner avec des alliés.

“Nous sommes en conversation constante pour discuter des idées du gouvernement (sud) coréen sur la façon dont nous pouvons rendre plus efficace (notre) dissuasion étendue”, a déclaré Goldberg, sans donner plus de détails.

Les experts disent que l’astuce de Kim vise à négocier des concessions économiques et de sécurité en position de force et à forcer les États-Unis à accepter la Corée du Nord comme puissance nucléaire. Des responsables sud-coréens ont déclaré que la Corée du Nord pourrait bientôt faire monter les enchères en procédant à son premier essai nucléaire depuis 2017.

Kim Yo Jong, la sœur influente du chef de la Corée du Nord, a déclaré le mois dernier que les États-Unis ne pourraient jamais priver le Nord de ce qu’elle a décrit comme son droit à l’autodéfense “peu importe à quel point il cherche désespérément à désarmer” son pays avec ” l’hostilité courbée vers l’enfer. Sa déclaration est venue en réponse à la pression de l’administration Biden pour la condamnation par l’ONU d’un test ICBM nord-coréen ce mois-là.

La Chine et la Russie ont opposé leur veto à une tentative menée par les États-Unis en mai de durcir les sanctions du Conseil de sécurité contre la Corée du Nord suite à ses précédents tests balistiques. Les experts disent que le prochain essai nucléaire du Nord, qui serait son septième au total, est probablement le premier auquel le Conseil de sécurité ne répond pas par de nouvelles mesures punitives.

Les négociations nucléaires entre Washington et Pyongyang sont au point mort depuis 2019 en raison de désaccords sur l’assouplissement des sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis en échange de mesures nord-coréennes pour mettre fin à ses programmes d’armes nucléaires et de missiles.

Après le dernier test ICBM de la Corée du Nord en novembre, Kim Jong Un s’est vanté que le pays avait acquis une autre arme « fiable et de capacité maximale » pour contenir les menaces militaires américaines.

Kim a utilisé ce test comme une occasion de dévoiler publiquement sa fille au monde extérieur pour la première fois alors que ses scientifiques militaires s’engageaient à étendre la puissance nucléaire du pays pour protéger les générations futures. L’apparition de sa fille a été considérée comme soulignant ses promesses précédentes de ne jamais abandonner complètement un arsenal nucléaire qu’il considère comme sa meilleure garantie de survie.

