Kim de Corée du Nord appelle à considérer le Sud comme son « ennemi principal » et met en garde contre une guerre

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé lundi à une modification de la constitution afin de garantir que la Corée du Sud soit considérée comme le “principal ennemi” et a averti que son pays n’avait pas l’intention d’éviter une guerre si elle devait éclater, a rapporté mardi l’média d’État KCNA.

Dans un discours prononcé devant l’Assemblée populaire suprême, le parlement nord-coréen, Kim a déclaré qu’il avait conclu que l’unification avec le Sud n’était plus possible et a accusé Séoul de rechercher l’effondrement du régime et l’unification par absorption.

Kim a déclaré que la constitution devrait être amendée pour sensibiliser les Nord-Coréens au fait que la Corée du Sud est un « ennemi principal et un ennemi principal invariable » et définir le territoire du Nord comme distinct de celui du Sud.

“Nous ne voulons pas la guerre, mais nous n’avons pas l’intention de l’éviter”, a déclaré Kim, cité par KCNA.

La Corée du Nord devrait également prévoir « d’occuper, de soumettre et de reconquérir complètement » la Corée du Sud en cas de guerre, et les Sud-Coréens ne devraient plus être considérés comme des compatriotes, a ajouté Kim, appelant à la rupture de toute communication intercoréenne. et la destruction d’un monument à la réunification à Pyongyang.

Un écran de télévision montre une image du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors d’un programme d’information à la gare de Séoul, en Corée du Sud, le 16 janvier 2024. PA

Trois organisations s’occupant de l’unification et du tourisme intercoréen seraient également fermées, ont ajouté les médias officiels.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, lors d’une réunion du cabinet, a déclaré que Pyongyang était « antinational » en qualifiant le Sud de pays hostile.

L’appel de Kim à des changements constitutionnels intervient alors que les tensions se sont récemment aggravées dans la péninsule coréenne en raison d’une série d’essais de missiles et d’une volonté de Pyongyang de rompre avec des décennies de politique et de modifier ses relations avec le Sud.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’exprime lors de la 10e session de la 14e Assemblée populaire suprême dans la salle de l’Assemblée Mansudae à Pyongyang, le 15 janvier 2024. KCNA VIA KNS/AFP via Getty Images

Des parties importantes du discours de Kim présentaient des plans pour améliorer les moyens de subsistance et il a suggéré que sa rhétorique à l’égard de la Corée du Sud et des États-Unis était conçue pour aider à maintenir l’unité interne et à atteindre ses objectifs économiques et militaires, tandis que les États-Unis étaient distraits par d’autres crises, a déclaré Lim Eul-chul. , professeur d’études sur la Corée du Nord à l’Université Kyungnam de Corée du Sud.

D’un autre côté, Won Gon Park, de l’Université Ewha Womans de Séoul, a fait valoir que Kim semblait se sentir menacé par le renforcement de la dissuasion nucléaire étendue par la Corée du Sud et les États-Unis, le déploiement de moyens stratégiques américains dans la péninsule coréenne et les efforts militaires trilatéraux avec le Japon.

“Le langage de plus en plus agressif de Kim Jong Un semble montrer qu’il a le sentiment d’avoir perdu le dessus dans les relations intercoréennes”, a déclaré Park à Reuters.











