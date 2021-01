Kim Cattrall a semblé faire une fouille à peine voilée au redémarrage récemment annoncé de Sex and the City, car elle aimait un tweet louant sa décision de ne pas en faire partie.

L’actrice de 64 ans, qui a joué Samantha Jones dans la série à succès de HBO, a refusé de participer aux retrouvailles avec les anciennes co-stars Kristin Davis, Cynthia Nixon et Sarah Jessica Parker – avec qui elle a parlé d’une relation tendue. avec dans le passé.

Bien que Kim n’ait pas encore expliqué directement les raisons de son « camouflet », elle a donné un aperçu de ses sentiments en répondant à un fan sur Twitter.







(Image: Getty Images)



Kim a aimé un article sur le site de médias sociaux qui félicitait sa décision de « se mettre en premier ».

Le message disait: « J’adore Sex and the City et bien que je sois triste que Samantha ne revienne pas, j’applaudis à faire ce qui est le mieux pour vous et je pense que c’est [a] excellent exemple de vous mettre en premier. Bravo @KimCattrall. «

Cela vient au milieu des rapports selon lesquels les autres grandes stars gagneraient 1 million de dollars par épisode pour la nouvelle série télévisée.













(Image: WireImage)



Dimanche, Parker, 55 ans, a annoncé le réveil – intitulé Et juste comme ça – à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Elle reprendra son rôle de Carrie Bradshaw avec Davis, 55 ans, et Nixon, 54 ans, reprenant leurs personnages originaux Charlotte York Goldenblatt et Miranda Hobbes.

Les trois stars agiront également en tant que producteurs exécutifs sur le projet.







(Image: WireImage)



Parker s’est exprimé pour parler de l’absence de Cattrall lorsqu’un fan lui a dit: « Heureux de vous revoir mais Kim / Samantha manquera. »

« Nous l’aimerons aussi. Nous l’aimions tellement. X », a déclaré Parker tout en disant à un autre spectateur concerné: « Elle sera toujours là. Et nous sommes tellement excités. X. »

Parker a également rejeté les rumeurs de retombées entre elle et Cattrall.







(Image: Getty Images)



« Non. Je ne l’aime pas. Je n’ai jamais dit ça. Jamais. Samantha ne fait pas partie de cette histoire. Mais elle fera toujours partie de nous. Peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons. X, » elle a dit.

Selon HBO Max, And Just Like That suivra Carrie, Miranda et Charlotte alors qu’ils naviguent dans le voyage de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine.

Les fans auront droit à dix nouveaux épisodes d’une demi-heure, le tournage débutant à New York ce printemps.