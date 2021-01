Kim Cattrall vient de donner un indice pour expliquer pourquoi elle ne rejoint pas le Sexe et ville la relance.

Comme les fans le savent peut-être, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis sont sur le point de revenir à leurs personnages bien-aimés dans une série HBO Max de 10 épisodes intitulée Et juste comme ça. Cependant, lorsque le réveil a été annoncé le 10 janvier, Cattrall – qui a exprimé son intention de ne pas participer à SATC– projets liés – était visiblement absent de toute promotion.

Parker, qui joue Carrie Bradshaw, a confirmé plus tard que Cattrall ne ferait pas partie de la renaissance, disant à un adepte d’Instagram qu’ils « manqueront » elle et son personnage Samantha Jones. Et bien que Cattrall n’ait pas encore parlé du redémarrage, elle l’a fait « comme« post d’un fan sur Twitter à propos de sa décision de ne pas revenir.

«J’adore Sex and the City et bien que je sois attristé que Samantha ne revienne pas, j’applaudis à faire ce qui est le mieux pour vous et je pense que c’est un excellent exemple de vous mettre en premier», le tweeter, publié le 11 janvier, lit. « Bien joué @KimCattrall. »