Kim Burrell se fait traîner sur un sermon offensant et présente des « excuses »

Bénis son cœur !

Chanteur de gospel controversé Kim Burell a émergé de l’annulation de commentaires anti-gay juste pour être re-traîné pour avoir fait des remarques offensantes en s’adressant à l’église Kingdom City du pasteur Brian Carn.

Dans une vidéo virale, Burrell, 49 ans, peut être vu en train de plaisanter sur COVID, les prêts PPP, les «personnes laides» et de filtrer des amis devant une congrégation qui s’est en quelque sorte abstenue de huer ou de lancer des tomates.

“… qui aime qu’on lui dise que vous êtes juste moche, personne n’aime qu’on le dise”, a-t-elle plaisanté (comme si elle se produisait au Def Comedy Jam). La plupart ne sont pas offensés tant qu’ils ne connaissent pas le mal d’eux-mêmes… Je n’ai encore choisi personne qui soit laid. Dieu est bon. Dieu est grand. Vous êtes tous superbes. La plupart d’entre vous ont des chapeaux couvrant la plupart de cela de toute façon. Voilà pour vous.”

Ailleurs dans la diatribe, elle s’est aventurée plus loin dans l’abîme :

«Nous sommes à l’église….ceux d’entre nous qui marchent par la foi sans masque et sans vaccin», a-t-elle dit, ajoutant: «Je ne sais pas, peut-être qu’il vous reste un peu de votre prêt PPP. Prière, louange et pouvoir… vous comprenez.

Ah mais il y a plus :

« Vous choisissez. Trouvez-vous une certaine valeur, vous savez? Parfois, avant de se faire des amis, nous devons faire une interview : depuis combien de temps es-tu fauché ? Combien de fois avez-vous changé de nom sur votre facture d’éclairage ? Combien de vos factures sont au nom de votre petit cousin ? Vivez-vous dans une roulotte ou une maison? Ce n’est pas une question de statut ou de choses matérielles, c’est juste une question de choix.

Comme prévu, Burrell a publié des excuses parsemées de menaces visant ses nombreuses personnes, de nombreux critiques qui ont mis en doute son comportement.

Elle est également passée à une attaque contre quiconque “calomnie” et “diffame” son personnage et a noté qu’elle faisait ses commentaires en plaisantant.

«En tant que citoyenne du royaume et femme intègre, je peux reconnaître que certains de mes mots, même s’ils sont dits en plaisantant, peuvent être offensants. Mon intention n’est jamais de blesser qui que ce soit mais de répandre l’amour, le rire et plus important encore, le cadeau que Dieu m’a fait en chantant. Si quelqu’un a été offensé, je peux sincèrement dire que je m’excuse.

“Mon image a été utilisée à plusieurs endroits et de fausses déclarations et récits ont été créés. Les dommages-intérêts punitifs pour certains sont assez élevés. S’il vous plaît soyez conscient de ce qui est à la fois écrit et dit (via la vidéo) à mon sujet, surtout s’il contient des contrevérités. La calomnie et la diffamation ne sont pas prises à la légère, surtout si elles affectent mon nom, mon image ou ma marque. »

Burrell avait déjà été annulé après avoir fait des commentaires homophobes lors d’un sermon de 2017.

“Cet esprit homosexuel pervers est un esprit d’illusion et de confusion et a trompé de nombreux hommes et femmes, et cela a causé une pression sur le corps du Christ”, a-t-elle déclaré dans le tristement célèbre sermon qui a fait surface sur Youtube. “Toi en tant qu’homme, tu ouvres la bouche et tu prends le pénis d’un homme dans ton visage, tu es pervers… Tu es une femme et tu vas secouer ton visage dans le sein d’une autre femme, tu es pervers.”

À partir de ce moment, elle a fait face à des réactions implacables et a été exclue de plusieurs apparitions programmées, dont “Ellen”.

