Kim Basinger compare les échographies d’elle et de sa fille Ireland Baldwin – Hollywood Life

Crédit d’image : Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

Kim Basinger, 69 ans, est ravie d’être grand-mère ! L’actrice a réagi à sa fille de 27 ans Irlande Baldwinl’annonce de sa grossesse sur Instagram le 4 janvier et a partagé des photos de leurs deux échographies. Kim, qui partage sa fille avec son ex-mari Alec Baldwin64 ans, a expliqué pourquoi les similitudes entre les deux échographies prouvent que la pomme ne tombe pas loin de l’arbre de leur famille.

Tout d’abord, Kim a expliqué une note qu’elle a écrite sur son échographie avec bébé Ireland en avril 1995. “Je sais que c’est difficile à lire… Mais en avril 1995, c’est une note que j’ai écrite sur l’une de mes premières échographies de bébé Irlande. Il disait ‘4 pattes blanches et une queue. Comme je l’ai dit au Dr Liu (mon OB), c’est un chiot ! », a déclaré Kim.

Le LA Confidentiel La star a ensuite fait part de sa réaction en voyant l’échographie d’Irlande. “Ce week-end, 27 ans plus tard, j’ai regardé le dernier sonogramme d’@irelandirelandireland et j’aurais juré qu’elle avait un Beagle !” Kim a plaisanté. “Telle mère telle fille…. et une nouvelle petite fille qui arrive. J’ai donc hâte de rencontrer ce petit Snoopy en juin.

Ireland, qui attend une petite fille avec son petit ami André Allen Anjos, a commenté “Awwww” sur le message de sa mère. André, qui porte aussi son nom de scène musical CAR, a également réagi au message de Kim. Il a commenté: “J’ai hâte de la rencontrer aussi.”

L’Irlande a annoncé sa grossesse le soir du Nouvel An avec un instantané de son échographie. Elle a simplement écrit : “Bonne année !” dans la publication Instagram, qui a été inondée de messages de soutien de ses fans. Ses cousins Hailey Bieber26 et Alaïa Baldwin29 ans, a également félicité la magnifique mannequin pour sa grossesse.

La fille d’Ireland sera le premier petit-enfant de Kim et Alec. Alors que Kim n’a qu’un enfant, Alec a une famille beaucoup plus nombreuse avec sa femme Hilaria Baldwin38 ans. Le couple partage sept enfants, et si vous ajoutez l’Irlande, cela fait d’Alec un père de huit enfants !

