Kim Avis simule sa mort en Californie pour échapper aux accusations de viol en Écosse, selon la police

En liberté sous caution pour 24 chefs d’accusation, dont des délits sexuels sur des enfants et des viols, Kim Avis d’Inverness, en Écosse, est arrivé à l’aéroport international de Los Angeles le 16 février 2019, avant que lui et son fils de 17 ans ne se dirigent vers le nord jusqu’à la baie de Monterey dans une voiture de location. Neuf jours plus tard, le bureau du shérif du comté de Monterey a reçu un appel de l’adolescent, disant que son père était allé nager et n’était jamais revenu.