Kilmarnock: le manager Derek McInnes cherche à impressionner sur la route lors de la nouvelle saison de Premiership écossaise | Nouvelles du football

Le manager de Kilmarnock, Derek McInnes, cherche à améliorer la forme de son équipe à l’extérieur cette saison, car il exige plus que la simple survie de la Premiership écossaise.

L’équipe de Rugby Park n’a réussi que deux victoires en championnat à l’extérieur la saison dernière alors qu’elle a assuré sa survie le dernier jour.

Killie entame sa deuxième saison de retour dans l’élite à domicile contre les Rangers samedi, en direct sur Sky Sportset McInnes est confiant d’une campagne plus confortable.

« Nous savons que nous avons un match vraiment difficile, mais un début excitant quand même », a-t-il déclaré. Nouvelles de Sky Sports.

« Pour nous cette saison, nous voulons aller faire de bonnes courses de coupe et, ce que nous voulons faire tout au long de la campagne de la ligue, c’est simplement nous assurer que nous donnons un bien meilleur poing de nous-mêmes cette saison.

« Nous savons que si nous pouvons maintenir notre forme à domicile, cela ira loin parce que je pense que notre forme à l’extérieur sera meilleure. Je

« Nous avons un peu plus d’expérience dans l’équipe. Certains garçons étaient dans l’élite pour la première fois la saison dernière et je pense que cela s’est vu, en particulier loin de chez eux.

« Nous pouvons obtenir des changements significatifs de points si nous pouvons simplement montrer une meilleure forme sur la route.

« Lorsque nous sommes arrivés pour la première fois, la première demande était de remporter le championnat à la première demande, la tâche la saison dernière était de montrer que nous pouvions rester en Premiership, mais je pense qu’il est important que nous nous efforcions d’en faire un peu plus cette saison.

« J’espère que les joueurs que nous avons recrutés répondront à cette demande pour nous. »

Liam Donnelly est de retour à Kilmarnock





Liam Donnelly est devenu la 11e signature estivale du club mardi, le milieu de terrain rejoignant un contrat de deux ans après l’expiration de son contrat à la fin de la saison.

Il a disputé 27 matches de championnat et McInnes espère une campagne impressionnante de la part du joueur de 27 ans.

« Il a fallu un peu plus de temps pour le faire venir ici, mais c’est un garçon qui, à mon avis, a montré ses qualités, en particulier vers la fin de la saison dernière », a ajouté l’ancien patron d’Aberdeen.

« C’est un joueur qui, je pense, a un peu de tout, nous devons juste nous assurer de le faire entrer sur le terrain plus régulièrement. »

