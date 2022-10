Kilmarnock: Derek McInnes insiste sur le fait qu’il n’a aucun problème avec la FA écossaise concernant la date d’audience de Kyle Lafferty | Nouvelles du football

Derek McInnes insiste sur le fait qu’il n’a “pas de boeuf” avec la FA écossaise suite à des problèmes de communication autour de la date d’audience disciplinaire de l’attaquant de Kilmarnock Kyle Lafferty.

Killie a infligé une amende à l’attaquant de 35 ans pour un commentaire sectaire présumé après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux et il fait face à un tribunal de l’Association écossaise de football le 20 octobre après avoir été accusé de ne pas avoir agi dans le meilleur intérêt du football, avec un minimum de 10- interdiction de jeu possible.

Lafferty était sur le banc la semaine dernière à Aberdeen mais a débuté la victoire 2-1 contre St Johnstone au Rugby Park mercredi soir.

McInnes avait réitéré le Sports du ciel après le match des Saints qu’il aurait été “bien que cela ait été traité à l’époque” par l’instance dirigeante, mais la SFA a par conséquent affirmé que le club d’Ayrshire s’était vu offrir la possibilité d’avancer la date du tribunal.

Avant le match à domicile contre Hearts dimanche, le patron de Killie a déclaré: “Cela a été porté à mon attention mardi, avant le match de St Johnstone après que nous ayons nommé l’équipe et parcouru tout, que nous aurions peut-être pu le faire avancer. par une semaine qui était la 13e, étape à laquelle nous venions de décider de courir avec la 20e.

“Peut-être qu’il y a eu un petit manque de communication, mais certainement pas de boeuf avec moi et la SFA.

“Nous essayons juste de respecter le processus.

“Avant le match d’Aberdeen, je voulais qu’on s’en occupe parce qu’alors ça me tombe dessus.

“Ai-je raison de le choisir ou non? Et je pensais que cela aurait été réglé, mais nous avons eu une bonne communication avec la SFA au cours des dernières 24 heures et probablement une meilleure communication.

“C’était difficile pour moi de m’impliquer samedi dernier, de savoir s’il fallait en retirer l’aiguillon. J’ai longuement réfléchi à son implication dans le match.

“Mais étant à la maison ici (mercredi), nous avions fait notre préparation lundi et mardi et je pensais que s’il devait être banni dans quelques semaines, il était important que nous essayions de l’utiliser.

“Kyle s’est bien entraîné et c’est pourquoi nous l’avons joué, il a bien joué dans le match et a joué son rôle dans une performance gagnante.

“Il reste trois matchs avant l’audience et nous prendrons ce qui en sortira, mais jusque-là, j’ai le luxe de le choisir ou non.”