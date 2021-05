Kilmarnock 3-3 St Mirren

La tentative de Kilmarnock de préserver son statut de Premiership écossais et d’éviter les barrages se poursuivra jusqu’au dernier jour après leur match nul 3-3 avec St Mirren.

Killie devra battre Hamilton dimanche et espère que Ross County, qu’ils traînent de trois points, perdra contre Motherwell s’ils veulent décrocher la 10e place et la sécurité automatique.

Les hommes de Tommy Wright sont actuellement en position de barrage, mais leur différence de buts largement supérieure par rapport au club de fond Hamilton signifie qu’ils ne seront pas révisés par Accies.

Cependant, la tenue de Rugby Park sera frustrée de ne pas avoir récolté trois points précieux contre St Mirren alors que le double de Kyle Lafferty les a mis deux, mais ils ont été rattrapés en seconde période grâce aux buts de Jamie McGrath et Cammy MacPherson.

Ils ont repris la tête à huit minutes de la fin grâce à une volée de Greg Kiltie, mais moins d’une minute plus tard, Collin Quaner a de nouveau égalisé St Mirren.

Kilmarnock a fait un début de rêve alors que Lafferty les a mis à la 9e minute.

L’équipe locale a produit une routine de virage intelligente pour sortir de l’impasse alors que Chris Burke a joué un ballon bas dans la surface de réparation et Lafferty, qui s’était éloigné de son marqueur et dans l’espace, s’est parfaitement connecté pour frapper à la maison un tir puissant de 12 mètres. .

Collin Quaner a marqué l’égalisation 3-3 pour St Mirren



Avant le premier match de Lafferty, St Mirren était passé de près par un entraînement de Lee Erwin de 25 mètres de large et suivant le but, les visiteurs se sont taillé une foule de bonnes opportunités.

D’un centre de Conor McCarthy, le jeune Jay Henderson n’a pas pu appliquer la touche finale au deuxième poteau alors qu’il a poignardé un effort large, puis Jon Obika a dirigé un centre de Henderson au-dessus de la barre transversale.

Kilmarnock a menacé à la 34e minute alors que la course de conduite de Burke le menait devant Ilkay Durmus et Jake Doyle-Hayes avant de forcer un arrêt de Jak Alnwick. Mitch Pinnock a ensuite sauté sur le rebond, mais son effort a été bloqué par Marcus Fraser avant que Lafferty ne soit réservé pour le plongeon alors qu’il contestait la balle lâche.

Kilmarnock a presque doublé son avantage au début de la seconde période. Lafferty a accroché le coin profond de Burke vers le but et le ballon a été dirigé hors de la ligne par Dan Finlayson.

Lafferty célèbre après avoir marqué pour porter le score à 2-0



Lafferty a marqué son deuxième but du match à la 62e minute alors qu’il dirigeait à la maison un centre de Calum Waters, mais St Mirren a réduit de moitié le déficit moins d’une minute plus tard alors que McGrath décrochait son 17e but de la saison.

Dylan Connolly a ramené le ballon dans la trajectoire de McGrath et alors que son effort initial était bloqué par Zeno Rossi, le milieu de terrain a balayé la maison à la deuxième tentative.

St Mirren a fait match nul après 78 minutes grâce à une superbe frappe du remplaçant MacPherson. Henderson a joué le ballon sur son chemin et à 25 mètres, MacPherson a déchaîné un tir imparable du pied droit qui a volé dans le coin supérieur.

Quaner s’est assuré que St Mirren repartait avec un point de Rugby Park



Kilmarnock a repris la tête quatre minutes plus tard alors que le coin de Burke était dégagé à Kiltie sur le bord de la zone et il a rayé dans une volée.

Mais moins d’une minute plus tard, ils ont concédé à nouveau alors que St Mirren atteignait le niveau grâce à la finition intelligente du sous-Quaner sur un centre de Connolly au premier poteau.

Alnwick a produit une merveilleuse sauvegarde de temps d’arrêt pour refuser Burke.

Ce que les gérants ont dit

Tommy Wright, directeur de Kilmarnock: « J’ai des émotions mitigées. Nous avons fait plus qu’assez pour gagner le match, même avec une chance tardive à 3-3.

« Nous avons créé plus d’occasions, mais nous avons été naïfs deux fois de perdre des buts après avoir marqué. Nous aurions dû gagner le match, mais en tant qu’équipe, nous avons joué un rôle dans le fait que nous ne l’avons pas fait.

« Nous avons été naïfs au redémarrage de nos buts. Nous nous sommes endormis et cela nous a coûté. Si vous regardez comment nous avons joué et combien d’occasions nous avons créé, nous aurions pu marquer plus.

« Mais nous n’avons pas gardé suffisamment de feuilles blanches et c’est en tant qu’équipe. Cependant, nous créons des occasions et c’est positif pour le match final.

« Si nous gagnons et que Ross County perd, alors nous restons en place. Si cela ne se produit pas, je pense que nous entrerons en barrage avec confiance. »

Jim Goodwin, directeur de St Mirren: «Pour un neutre, c’était un match divertissant, mais il y a beaucoup à travailler défensivement pour les deux managers.

« Sur un plan positif, nous avons fait preuve de beaucoup de caractère pour revenir après avoir été deux fois derrière. Nous étions à plat en première période mais nous avons fait preuve d’un excellent combat pour revenir de 2-0.

« Le but de Cammy MacPherson était le meilleur de la soirée et c’est probablement notre objectif de la saison. »

Et après?

Kilmarnock terminera sa saison de Premiership écossaise avec un voyage à Hamilton dimanche, tandis que St Mirren accueillera Dundee United. Les deux matchs débutent à 12h.