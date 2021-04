Kyle Lafferty était le héros du triplé de Kilmarnock alors qu’ils renforçaient leurs espoirs de survie en Premiership écossais.

L’équipe de Rugby Park a fait un grand pas en avant pour assurer son statut de premier plan alors que le triplé de 11 minutes de Lafferty en première mi-temps a remporté une victoire 3-0 sur Dundee United.

L’international nord-irlandais a ouvert le score après 32 minutes, a doublé son avantage trois minutes plus tard, puis a complété son triplé depuis le point de penalty après 43 minutes.

Ce fut une victoire vitale pour l’équipe de Tommy Wright car cela les a déplacés de cinq points d’avance sur le club inférieur de Hamilton avec seulement trois matchs à jouer.

Crucialement, la victoire a permis à Kilmarnock de sortir du barrage de relégation et de deux points au-dessus du comté de Ross à la 10e place.

Lafferty s’est avéré être une signature importante pour Kilmarnock dans leur tentative de battre le drop alors que son triplé portait son total de buts à 10 depuis son arrivée au club en février.

Kilmarnock a apporté quatre changements à l’équipe qui a battu Montrose samedi alors qu’elle cherchait à renforcer sa candidature de survie en Premiership écossaise.

Dundee United, qui est à l’abri de la relégation, a sonné les changements avec le manager Micky Mellon à sept reprises sur le côté qui a dépassé Forfar en Coupe d’Écosse pour se retrouver en quart de finale dimanche avec Aberdeen.

Après une ouverture terne des deux côtés, Kilmarnock a fait une percée cruciale grâce à Lafferty après 32 minutes.

Ross Millen a fouetté un centre glorieux pour lequel le gardien de Dundee United Deniz Mehmet est venu mais n’a pas été proche et Lafferty a eu la simple tâche de se diriger vers le filet sans surveillance.

La situation s’est encore améliorée pour Kilmarnock trois minutes plus tard, alors que Lafferty décrochait leur deuxième place alors qu’il était à nouveau mis en place par Millen.

Chris Burke a glissé un ballon à l’intérieur de l’arrière latéral de Dundee United Jamie Robson à Millen, l’arrière gauche de Kilmarnock, et il a mis un cut-back sur une plaque pour Lafferty pour frapper la balle à la maison à 10 mètres.

Lafferty a ensuite eu l’opportunité de compléter son triplé lorsque Kilmarnock a reçu une pénalité à peine trois minutes avant l’intervalle.

Jeando Fuchs de Dundee United a inutilement fait irruption dans le dos de Burke alors que l’ailier de Kilmarnock se dirigeait hors de la surface de réparation et que l’arbitre Alan Muir n’avait d’autre choix que de pointer vers l’endroit.

À 12 mètres, Lafferty ne s’est pas trompé en envoyant calmement Mehmet dans le mauvais sens pour terminer un triplé de 11 minutes.

Dundee United avait besoin d’une réaction en seconde période et le remplaçant Archie Meekison, qui avait remplacé Florent Hoti à l’heure, est venu près de réduire le déficit en déclenchant un entraînement qui a raté de peu le coin supérieur.

Meekison a ensuite joué un ballon en profondeur pour Luke Bolton, mais il a été refusé par le gardien de Kilmarnock Colin Doyle.

Dans les phases finales, Adrian Sporle de Dundee United a raté une chance lorsqu’il était propre au but et lorsque Doyle a fouillé le ballon, Louis Appere a vu un effort bloqué sur le but.

Ce que les gérants ont dit …

Directeur de Kilmarnock Tommy Wright: « Il y a beaucoup de points positifs et nous nous sommes classés 10e avec les autres résultats. Nous avons bien joué pour entrer dans cette position, mais il y a encore beaucoup de travail acharné.

« C'est une grande soirée parce que nous sommes dans les deux derniers depuis longtemps et que nous avons joué à rattraper notre retard. Nous nous sommes mis dans une position forte où c'est entre nos mains mais le travail n'est toujours pas fait. »

















2:19



Tommy Wright réfléchit à la victoire 3-0 de Kilmarnock sur Dundee United qui les élève au 10e rang, à la bataille pour rester debout, à la performance du héros du triplé Kyle Lafferty et aux raisons pour lesquelles l’attaquant devrait prolonger son séjour à Rugby Park.



Directeur de Dundee United Micky Mellon: «Les gens se moquent des jeunes tout le temps, mais lorsqu’ils entrent, ils doivent livrer et donner à l’équipe l’opportunité d’obtenir des résultats.

« Je suis satisfait de nos jeunes joueurs. Nous ne les mettons pas en faveur, nous pensons qu’ils sont prêts à s’amuser.

« Quand les opportunités se présentent, nous leur en donnons. S'il est assez bon, il est assez vieux. Kerr est un jeune joueur brillant qui frappe à la porte depuis un certain temps. »

















1:35



Le patron de Dundee United, Micky Mellon, a apporté sept changements pour donner à certains jeunes du temps de jeu à Kilmarnock et se dit satisfait de leurs performances malgré la perte du match 3-0.



Et après?

Kilmarnock accueillera St Mirren au cinquième tour de la Coupe d’Écosse lundi soir; coup d’envoi à 19h45.

Dundee United se rendra à Aberdeen au cinquième tour dimanche; coup d’envoi à 14h30.