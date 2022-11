Kilmarnock 2 – 3 Livingston

Le dernier but contre son camp de Chris Stokes s’est avéré décisif alors que Livingston battait Kilmarnock 3-2 lors d’un match divertissant au Rugby Park.

Le défenseur de Kilmarnock n’a pas réussi à régler ses pieds alors qu’il déviait un centre de Cristian Montano dans son propre filet pour régler le match.

Joe Wright avait marqué deux têtes pour les hôtes mais les visiteurs avaient égalisé deux fois, d’abord grâce à une frappe à longue portée de Bruce Anderson, puis avec le penalty de Sean Kelly portant le score à 2-2.

Les deux équipes ont contribué à un concours ouvert, mais c’est Livi qui est sorti vainqueur grâce au but contre son camp alors qu’ils se sont déplacés dans le top six tandis que les hôtes restent 10e.

Le patron de Kilmarnock, Derek McInnes, avait effectué deux changements après la défaite de son équipe contre St Johnstone le week-end dernier, Ryan Alebiosu et Liam Donnelly remplaçant Lewis Mayo et Kerr McInroy.

Le manager de Livingston, David Martindale, a quant à lui choisi de faire trois changements par rapport à son dernier match contre le Celtic, avec Shamal George, Dylan Bahamboula et Anderson dès le début.

Kilmarnock avait été pris au dépourvu lors de leur dernière sortie, mais cette fois, c’était à leur tour de faire la percée dès la quatrième minute.

Daniel Armstrong a balancé dans un coin du côté droit et le défenseur Wright était au bon endroit pour envoyer une tête de l’intérieur de la surface de réparation.

L’équipe visiteuse a cherché à répondre et Ayo Obileye s’est vu offrir une ouverture claire à la 17e minute, mais il n’a pu se diriger que de peu lorsqu’il a été repéré par un corner de Kelly.

Cela s’est avéré être une première mi-temps ouverte et Liam Donnelly a presque doublé l’avantage de l’équipe locale juste avant la demi-heure en voyant un tir de l’extérieur de la surface dévier devant un poteau, avant que Livi ne se rapproche à la 33e minute lorsque Jack Fitzwater’s une longue balle a libéré Anderson mais il ne pouvait que tirer directement sur Hemming.

L’attaquant de Livingston n’a eu qu’à attendre six minutes pour sa prochaine chance, cependant, et cette fois il la saisirait en s’accrochant à une passe de Steven Kelly avant de tirer un tir bas précis dans le coin inférieur droit du but de 25 mètres à amener le niveau des visiteurs.

Les hôtes ont presque riposté instantanément lorsque la tête de Stokes a tiré sur la barre avec George battu.

Cela semblait être la dernière action de la mi-temps, mais il restait encore du temps pour une autre ouverture sur le coup de la mi-temps et c’est la combinaison Armstrong et Wright qui a encore une fois fait la différence, alors que Wright rencontrait le centre profond de l’ailier. pour boucler une tête sur George et dans le coin.

Après une première mi-temps divertissante, la deuxième période a commencé de la même manière avec Innes Cameron qui a marqué au but après une erreur de Jackson Longridge, mais le défenseur a récupéré pour étouffer le tir de l’attaquant.

Livingston a ensuite été renvoyé dans le match à l’heure de jeu lorsque l’arbitre Colin Steven a accordé un penalty après que la tête de Bahamboula ait frappé le bras de Stokes et Kelly a dûment envoyé le coup de pied, envoyant froidement Hemming dans le mauvais sens pour égaliser.

Ce sont les visiteurs qui ont continué à avancer et ils ont été récompensés de leurs efforts à la 75e minute en prenant la tête pour la première fois du match.

Le vif Anderson a de nouveau été impliqué, alors qu’il jouait le ballon pour remplacer Montano dont le dangereux centre bas est sorti du malheureux Stokes et dans le filet.

Kilmarnock a poussé pour égaliser et l’effort dévié d’Armstrong les a presque ramenés à égalité à la dernière minute, mais il s’est éloigné alors que Livingston a vu le match pour assurer une précieuse victoire à l’extérieur.

Et après?

Kilmarnock se diriger vers Dundee United le mercredi à 19h45 avant d’accueillir Hibs le samedi 12 novembre ; coup d’envoi à 15h.

Livingstone accueillir Aberdeen le mardi avec un coup d’envoi à 19h45, puis ils se rendront à Cœurs quatre jours plus tard, à partir de 15h.