Kilmarnock 2 – 2 Coeurs

Nathaniel Atkinson a marqué un superbe égaliseur dans les arrêts de jeu alors que Hearts a riposté de deux buts pour faire match nul 2-2 avec Kilmarnock dans un Rugby Park sous la pluie.

L’équipe de Tynecastle semblait en difficulté après que son ancien attaquant Kyle Lafferty ait profité d’un rare glissement du gardien écossais Craig Gordon pour ajouter au premier match de Chris Stokes pour les hôtes.

Mais Stephen Humphrys en a retiré un avant que l’arrière droit australien Atkinson ne vole à la maison pour assurer un point de Premiership aux visiteurs avec pratiquement le dernier coup de pied du match.

Les visiteurs auraient dû prendre les devants à la deuxième minute lorsque Lawrence Shankland a couru sur le ballon traversant de Forrest et l’a carré à travers la surface de réparation de six mètres pour Barrie McKay, qui a flambé sur un but ouvert.

La première chance de Killie est survenue à la septième minute lorsque Danny Armstrong a dirigé juste à côté après avoir touché le centre de Jordan Jones depuis la gauche.

Image:

Chris Stokes a fait 1-0 à Kilmarnock





L’équipe de Tynecastle a menacé avec quelques têtes à bout portant de Shankland et Humphrys au milieu de la première mi-temps.

À l’autre bout, Blair Alston a été refusé par Gordon après avoir pénétré dans la zone de danger à la suite d’un jeu lâche d’Orestis Kiomourtzoglou et Snodgrass au milieu de terrain des Hearts.

Killie s’est de nouveau rapproché à la 29e minute lorsque la réduction de Jones a placé Alan Power dans une position centrale à l’intérieur de la surface, mais son tir au but a été bloqué par Alex Cochrane.

Image:

Kyle Lafferty célèbre son 2-0 contre Kilmarnock





Jones a ensuite bouclé une frappe puissante d’une largeur angoissante à 25 mètres alors que l’équipe locale terminait la première mi-temps dans l’ascendant.

L’équipe d’Ayrshire a parfaitement débuté la seconde mi-temps lorsque Stokes a envoyé le ballon au-dessus de la ligne à la 47e minute après que Hearts ait été incapable de gérer un corner d’Armstrong.

Et ils ont doublé leur avance à la 59e minute lorsque le gardien Gordon a commis une erreur inhabituelle en glissant en essayant de faire face à un backpass d’Andy Halliday, permettant à l’ex-Jambo Lafferty de pousser le ballon dans le filet à bout portant.

Image:

Stephen Humphrys a réduit de moitié le déficit des Hearts au Rugby Park





Mais Hearts est revenu dans le match en deux minutes alors que Humphrys a couru sur un joli ballon de Snodgrass et a arrondi le gardien de but Zach Hemming avant de rentrer à la maison sous un angle serré.

Le but a donné un coup de fouet aux visiteurs et ils ont commencé à faire monter la pression, Shankland se rapprochant à deux reprises en l’espace de quelques minutes.

Tout comme Hearts semblait prêt pour une sixième défaite en huit matchs, cependant, Atkinson a bondi sur le bord de la surface pour tirer à la maison une brillante volée du pied gauche.

McInnes : Nous avons laissé Hearts s’en tirer

Le gérant de Kilmarnock, Derek McInnes : “Cela ressemble à une défaite. Je suis plus ennuyé par le premier but parce que nous n’avons pas apprécié d’être menés 2-0. J’avais l’impression que nous avions tellement bien fait dans le match.

“Quand nous avons marqué le deuxième but, je pensais que nous avions Hearts exactement là où nous les voulions. Mais il y avait encore trop de bons joueurs sur le terrain pour Hearts pour que nous puissions les éliminer.

“A 2-0 contre une équipe en difficulté pour un peu de forme, nous aurions dû profiter de ce moment. Nous aurions dû mieux gérer le match et être intelligents.”

Neilson satisfait de la riposte de Hearts

Robbie Neilson, manager des Hearts : “Il y a dix jours, nous étions troisièmes du championnat et deuxièmes de notre groupe (Europa Conference League). Quelques défaites contre de bonnes équipes et la perspective change.

“Aujourd’hui, nous créons un certain nombre d’occasions précoces, mais nous ne tirons pas tout à fait sur tous les cylindres pour le moment. Si nous saisissons l’une de ces occasions, c’est un jeu différent.

“Ce qui est agréable, c’est que nous avons riposté. Nous avons continué à faire des passes, à avancer, nous méritions au moins un point. Travailler jusqu’à la 95e minute pour marquer un point, c’était génial de leur part.”

Et après?

Kilmarnock est absent à St Mirren lors de son prochain match de Premiership écossaise le 15 octobre. Hearts est parti à Aberdeen le 16 octobre. Les deux matchs débuteront à 15 heures.