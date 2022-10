Kilmarnock 2 – 1 St J’stone

Danny Armstrong a décroché un doublé mortel alors que Kilmarnock renouait avec la victoire en Premiership écossaise avec une victoire 2-1 sur St Johnstone au Rugby Park.

L’ailier de 24 ans a ouvert le score à la 11e minute avec un superbe coup franc de loin, puis a ajouté une seconde au début de la seconde période avant que le remplaçant des Saints, Theo Blair, ne réduise le déficit juste au début des quatre minutes de temps additionnel.

Ce n’était que la deuxième victoire en neuf matches de championnat pour l’équipe Ayrshire nouvellement promue, qui en avait perdu trois sur le rebond loin de chez lui, et la performance de l’homme du match d’Armstrong a aidé à les sortir des deux derniers, au-dessus du comté de Ross et de Dundee United.

Le patron de Killie, Derek McInnes, a choisi de commencer avec Kyle Lafferty, l’attaquant d’Irlande du Nord faisant face à une interdiction de 10 matchs de la Scottish Football Association.

Kilmarnock a infligé une amende à l’homme de 35 ans pour un commentaire sectaire présumé après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux et il fait face à un tribunal de l’Association écossaise de football le 20 octobre accusé de ne pas avoir agi dans l’intérêt supérieur du football.

Lafferty a mené la ligne – il aurait un match calme avant de se blesser en seconde période – tandis que Chris Stokes, Rory McKenzie, Armstrong et Blair Alston sont également entrés dans une équipe désespérée pour obtenir plus de points au tableau.

James Brown et Ali Crawford sont revenus pour l’équipe en forme de Perth.

L’équipe locale a obtenu le départ qu’elle souhaitait, mais seulement après que le gardien de Rugby Park, Zach Hemming, ait paré les efforts décents de l’attaquant de Perth Nicky Clark et du milieu de terrain Crawford.

Image:

Theo Bair a marqué une consolation tardive pour St Johnstone





Après que Killie ait remporté un coup franc à 25 mètres du but, Armstrong a posé le ballon avant de l’envoyer par-dessus le mur et a dépassé le gardien désespéré des Saints, Remi Matthews.

Le match s’est transformé en bagarre pour possession et à la 26e minute, Hemming a fait basculer le puissant entraînement de Crawford de 20 mètres au-dessus de la barre pour un corner auquel l’équipe locale a survécu, après que Clark se soit rapproché avec une tête proche du poteau.

À l’autre bout, Alston non marqué n’a pas réussi à se connecter correctement avec un centre de Jordan Jones et le ballon a filé à 16 mètres.

Il s’est écoulé à peine une minute en seconde période lorsqu’Armstrong a saisi son deuxième dans une surface de réparation occupée, se dirigeant vers le filet vide après qu’un effort de Stokes ait rebondi sur la barre.

Image:

Kyle Lafferty a commencé pour Kilmarnock malgré une interdiction





C’était le coussin dont Kilmarnock avait besoin pour attaquer plus loin avec plus de liberté et un tour du chapeau d’Armstrong était dans l’air.

Cela est presque arrivé à l’heure de jeu quand il a percuté avec confiance la surface de réparation de St Johnstone et a bouclé un tir à quelques centimètres du deuxième poteau.

La réponse de St Johnstone a été mise en sourdine alors que la confiance et la conviction ont bondi du côté de l’Ayrshire alors que les remplaçants commençaient à affluer sur le terrain.

Les saints ont avancé en désespoir de cause dans les phases finales et Blair a tiré depuis le bord de la surface, mais l’équipe locale a résisté pour une victoire méritée et bien nécessaire.

Ce que les gérants ont dit…

Patron de Kilmarnock Derek Mc Innes a salué la “classe différente” Armstrong.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Kilmarnock, Derek McInnes, a lancé l’attaquant Kyle Lafferty lors de la victoire 2-1 contre St Johnstone et insiste sur le fait qu’il jouera tant qu’il sera éligible.



Il a déclaré: “Chaque match a besoin de ces moments de qualité. Il était important que nous marquions le premier but et quel but c’était. C’était une classe différente. J’ai d’abord pensé que c’était trop loin. Fair-play pour lui, il est s’entraînant toujours avec quelques gars tous les jours après l’entraînement et cela a été bon pour lui et pour nous.

“Après tant de matches à l’extérieur et trois défaites consécutives, il était important d’être à la maison et de montrer aux supporters que nous sommes là et que nous nous battons. Le langage corporel, l’effort, la ténacité et le terrain couvert était bien plus ce que je voulais.

“Il s’agit de s’assurer qu’être fort à domicile sera une grande partie de notre réussite cette année. C’est sept points sur neuf maintenant à domicile, à part le match du Celtic. Il est important que nous aimions être à à la maison mais c’était important que nous gagnions le match et nous avons pris un peu confiance.

“Même lors de l’échauffement, St Johnstone avait l’air confiant. Nous devions travailler pour cela – et par le Christ, nous avons travaillé pour cela.”

Patron de St Johnstone Callum Davidsonqui a révélé qu’Adam Montgomery disparu s’était cassé le petit orteil et que Connor McLennan s’était cassé l’épaule et était sur le banc en raison du manque de chiffres, a déploré le deuxième but au début de la seconde mi-temps, qu’il juge crucial.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de St Johnstone, Callum Davidson, cherche mieux de ses joueurs après leur défaite 2-1 à Kilmarnock



Il a déclaré: “En première mi-temps, nous avons en fait créé de très bonnes occasions et nous pourrions faire mieux.

“Nous concédons avec un coup franc merveilleux, que je peux accepter – mais ce que je ne peux pas accepter, c’est le début de la seconde mi-temps.

“Ce sort de deux minutes nous a coûté le match. C’est vraiment frustrant.

“Nous avons eu de nombreuses occasions de dégager nos lignes, nous ne nous occupons pas de la croix, de la deuxième phase, de beaucoup de choses qui m’ont vraiment déçu et qui finalement nous ont coûté le match de ce soir.

“En seconde période, lorsque nous perdons 2-0, nous devons être plus courageux et poser plus de questions à la défense de Kilmarnock. Soyez courageux, dépassez les gens et faites bouger les choses – c’est la seule façon de revenir dans le jeu. Nous Je ne l’ai pas fait avant les dernières minutes.”

Et après?

St Johnstone sera en direct sur Sky Sports samedi alors qu’ils affronteront les leaders de la ligue Celtic; coup d’envoi 12h30. Kilmarnock accueillera Hearts en Premiership écossaise dimanche; coup d’envoi 15h.