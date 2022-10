Kilmarnock 1 – 0 Ross Co

L’ancien homme du comté de Ross, Daniel Armstrong, est revenu hanter son ancien club, saisissant le vainqueur de Kilmarnock au Rugby Park.

L’ailier de Killie avait un rôle de premier plan, et sa frappe à la 20e minute dans le coin supérieur s’est avérée être la différence dans une rencontre très disputée.

Les deux équipes ont eu d’autres occasions de toucher le fond du filet, mais une combinaison de tirs ternes et d’un gardien de but solide a permis à Armstrong de faire la seule percée.

Les Staggies ont été frappés par un revers précoce lorsque Ross Callachan s’est arrêté en tenant son ischio-jambier quelques minutes seulement après le départ.

Peut-être que cela a quelque peu déconcerté les visiteurs, car ils ont subi beaucoup de pression au début.

La grande équipe de Kilmarnock semblait une menace en particulier sur les coups de pied arrêtés, et bien que le premier but soit venu du jeu ouvert, il était toujours via une voie aérienne.

Innes Cameron a cherché à envoyer le ballon à Armstrong, remportant bien sa tête, tandis qu’Armstrong a profité de l’indécision du gardien de but du comté Ross Laidlaw pour tirer à la maison contre son ancienne équipe.

Cela aurait facilement pu être plus, car Killie a continué à tester la ligne de fond des Staggies.

Alex Iacovitti était nécessaire pour dégager le ballon de sa propre ligne lorsque Joe Wright s’est rapproché d’un corner, tandis que Cameron et Kerr McInroy auraient chacun dû faire mieux avec des occasions qui se sont retrouvées en toute sécurité entre les mains de Laidlaw.

Le comté a grandi dans le match à l’approche de la mi-temps, avec Jordan White à la tête d’un mouvement bien travaillé sur une longue distance, avant que Jordy Hiwula ne force un arrêt de Zach Hemming sous un angle étroit.

Cet élan s’est poursuivi après le redémarrage, avec Owura Edwards forgeant son propre espace pour tirer depuis le bord de la surface pratiquement dès le coup d’envoi, mais manquant la cible, tandis que Hemming a été rappelé à l’action quelques minutes plus tard pour empêcher le tir de White.

Cependant, au moment où l’heure de jeu est passée, Kilmarnock semblait avoir surfé sur la vague, reprenant le contrôle du ballon et du match.

Lorsque George Harmon, lors de son premier match de retour après une blessure, a été expulsé avec ce qui ressemblait à une crampe, Malky Mackay en a profité pour changer de forme et faire avancer plus de corps.

Ce ne devait pas être le cas, car les Staggies sont tombés face à leurs hôtes, qui ont maintenant trois points d’avance sur l’équipe de Dingwall après leur victoire.

McInnes savoure la revanche

Le gérant de Kilmarnock, Derek McInnes :

“Il y a beaucoup de satisfaction de cette victoire parce que nous nous sommes sentis vraiment en colère et frustrés par certaines des décisions prises au comté la dernière fois. Nous avons perdu contre un vainqueur du temps additionnel. C’était douloureux à prendre, un long voyage de retour et un dur Quelques jours plus tard, le comté aurait dû être réduit à neuf hommes, nous étions en colère à ce sujet et nous l’avons mentionné (avant-match).

“Ce n’est qu’en gagnant aujourd’hui que nous avons commencé à nous sentir un peu mieux à propos de ce résultat. Nous avons montré de bons moments en première mi-temps et fait preuve d’une réelle unité et d’une force d’acier qui ne fait aucun mal aux joueurs, voyant des matchs au niveau de la Premiership.”

Mackay: le comté doit être plus clinique, mais nous avons fait preuve de caractère

Le directeur du comté de Ross, Malky Mackay :

“Nous étions sous la coche pendant un certain temps, mais je pensais que nous nous en sortions encore pendant les 10 ou 15 dernières minutes de la première mi-temps et c’est là que nous avons eu les trois occasions. Pour terminer comme nous l’avons fait dans le première mi-temps, j’étais content et soutenu. Je leur ai dit “c’est parti pour la seconde mi-temps”. Je pensais que nous étions formidables. Nous avons montré un vrai caractère, pour venir ici et créer le nombre d’occasions que nous avons faites, je ne peux pas demander plus que ça.

“Nous devons évidemment être plus cliniques. C’est clairement sans aucun doute, mais si nous nous éloignions de cela en n’ayant rien créé, je lèverais les mains. Peut-être qu’ils me prenaient trop au pied de la lettre parce que je leur ai dit de faire le le gardien de but a fait des arrêts – et il en a fait environ cinq.”

Et après?

Kilmarnock est de retour en action à 15 heures le samedi 29 octobre, lorsqu’il se rendra à McDiarmid Park pour affronter St Johnstone. Pendant ce temps, le comté de Ross revient à 15 heures le dimanche 30 octobre, lorsqu’il accueille Hearts à Dingwall.