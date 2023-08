Kilmarnock 1 – 0 Rangers

Brad Lyons a saisi le but décisif alors que Kilmarnock a stupéfié les Rangers pour assurer une victoire 1-0 lors de la première journée de la saison de Premiership écossaise.

Les Rangers, qui ont fait leurs débuts en compétition à cinq joueurs, ont produit une performance décousue à Rugby Park, créant peu d’occasions vraiment nettes.

Ils ont finalement été punis lorsqu’ils n’ont pas réussi à dégager un long lancer au milieu de la seconde mi-temps et Lyons a bondi, passant devant Jack Butland alors que les Rangers subissaient leur première défaite en première journée depuis une défaite à Hearts en 1998.

Même à un stade aussi précoce de la saison, la défaite est un revers pour l’équipe de Michael Beale, qui a perdu trois points de retard sur le Celtic après la victoire 4-2 de l’équipe de Brendan Rodgers sur le comté de Ross plus tôt samedi.

Les Rangers n’avaient pas perdu un match de la première journée depuis 1998 à Hearts, la première saison de la Premiership écossaise.

Comment Kilmarnock a stupéfié l’équipe de Beale…

Les Rangers ont eu un nouveau regard sur eux avec Michael Beale offrant des débuts compétitifs à cinq joueurs, et cela s’est montré alors qu’ils semblaient légèrement décousus contre un Kilmarnock organisé.

Abdallah Sima, l’attaquant prêté à Ibrox par Brighton & Hove Albion, a produit un coup de talon arrière intelligent pour tenter de prendre le gardien de but Will Dennis au dépourvu, mais le prêté Bournemouth a effectué un arrêt confortable.

Les occasions nettes étaient rares alors que le corner de James Tavernier s’enfonçait dans la surface de réparation de Kilmarnock, mais Dennis a bien fait de récupérer le ballon en bas.

Les Rangers ont commencé à avoir plus de joie à mesure que la mi-temps avançait. Le centre de Sima n’est dégagé que jusqu’à Cyriel Dessers, mais le tir de l’attaquant est bien arrêté par Dennis à son premier poteau.

Nicholas Raskin et Corrie Ndaba se battent pour le ballon





Dennis a de nouveau été appelé à l’action juste avant la pause, cette fois en faisant basculer le puissant entraînement de John Lundstram au-dessus de la barre transversale après que le milieu de terrain des Rangers ait été attaqué par Dessers.

Après la pause, les Rangers ont continué à poser quelques questions à Kilmarnock alors que l’effort à longue portée de Kieran Dowell déviait sur la barre transversale. Du corner qui en a résulté, la tête de John Souttar est tombée à quelques centimètres du deuxième poteau.

Beale s’est tourné vers son banc à la recherche d’une réponse lorsque Todd Cantwell et la nouvelle recrue brésilienne Danilo sont arrivés, mais c’est Kilmarnock qui a pris les devants alors qu’un long lancer a semé le chaos dans la défense des Rangers.

Nouvelles de l’équipe Kilmarnock a effectué deux changements par rapport à l’équipe qui a gagné à Albion Rovers lors de la Viaplay Cup le week-end dernier. L’arrière gauche Corrie Ndaba et le milieu de terrain Ben Watson ont remplacé Fraser Murray et l’attaquant Innes Cameron. Pendant ce temps, pour les visiteurs, Michael Beale a offert à cinq joueurs leurs débuts en compétition – le gardien Jack Butland, le milieu de terrain Kieran Dowell et les attaquants Sam Lammers, Cyriel Dessers et Abdallah Sima. Cela signifiait que Todd Cantwell et les nouvelles recrues Jose Cifuentes et Danilo devaient se contenter d’une place sur le banc.

Les Rangers n’ont pas réussi à dégager leurs lignes et Lyons a bondi, passant devant Butland et dans le coin le plus éloigné pour déclencher des célébrations sauvages au Rugby Park.

Le but a insufflé plus de vie à Kilmarnock alors que Kyle Magennis a forcé Butland à effectuer un arrêt à son poteau proche avant qu’une autre contre-attaque rapide des hôtes ne se termine avec Daniel Armstrong au curling large.

Au fur et à mesure que le match avançait, Kilmarnock a finalement chuté plus profondément avec les Rangers poussant fort pour un point, mais les hôtes ont tenu bon alors que les célébrations reprenaient pour les fans et les joueurs de Killie.

Et après?

Le prochain match des Rangers en Scottish Premiership aura lieu à domicile contre Livingston le 12 août, coup d’envoi à 15 heures.

Kilmarnock est parti pour Hearts le lendemain à 15h.